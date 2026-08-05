5 de agosto de 2026
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Ruta Provincial 222

Una camioneta volcó en la Ruta Provincial 222 y una mujer terminó hospitalizada

El vehículo terminó dentro de un arroyo seco. Policía de Mendoza confirmó que el conductor no había consumido alcohol.

Ruta Provincial 222.

Ruta Provincial 222.

 Por Claudio Altamirano

Dos personas resultaron lesionadas tras el vuelco de una camioneta en la Ruta Provincial 222, en Malargüe. El accidente ocurrió durante la madrugada de este miércoles y, según informó el Ministerio de Seguridad, no hubo intervención de terceros. La acompañante quedó internada con politraumatismos, mientras que el conductor recibió el alta médica.

El hecho ocurrió alrededor de la 1.35 horas , a unos 10 kilómetros de la intersección con la Ruta Nacional 40. De acuerdo con la información suministrada por la Policía de Mendoza, el conductor del vehículo, de 44 años, perdió el dominio de la camioneta por causas que aún son materia de investigación.

Como consecuencia de la maniobra, el rodado terminó cayendo al interior de un arroyo seco ubicado al costado de la ruta. Las primeras actuaciones indican que en el accidente no intervino ningún otro vehículo.

Los heridos fueron trasladados a Malargüe

Tras el vuelco, personal policial y de emergencias acudió rápidamente al lugar para asistir a los dos ocupantes de la camioneta, ambos de 44 años. Luego de recibir las primeras atenciones, fueron trasladados al Hospital Regional de Malargüe para una evaluación médica más completa.

Desde el centro asistencial se informó que la acompañante sufrió politraumatismos y permaneció internada para continuar con su tratamiento y observación médica. En tanto, el conductor fue atendido por los profesionales de guardia y posteriormente recibió el alta.

En el marco de las actuaciones judiciales, al conductor se le practicó el test de alcoholemia, cuyo resultado fue de 0,00 gramos de alcohol por litro de sangre, descartándose la presencia de alcohol al momento del siniestro.

Por disposición de la Ayudante de Fiscal de turno, se llevaron adelante las actuaciones de rigor para determinar las circunstancias en las que se produjo el vuelco. La investigación buscará establecer las causas que provocaron la pérdida de control del vehículo en ese sector de la Ruta Provincial 222.

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