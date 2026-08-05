Lavalle abrió la convocatoria para el Concurso de Cata de Mieles 2026

El Municipio de Lavalle abrió la convocatoria para participar del Concurso de Cata de Mieles “Dra. Mónica Wingenroth” , que se realizará en el marco de la 29ª edición de la Expo Apícola .

La propuesta es organizada junto con el Consejo Asesor Apícola del departamento y busca poner en valor la apicultura como una actividad productiva y ambiental, además de reconocer la excelencia técnica en el manejo de las colmenas y las salas de extracción.

El certamen contará con la coordinación técnica del profesor Pablo Maessen. La recepción de las muestras ya se encuentra habilitada y continuará hasta el martes 1 de septiembre.

La participación será libre y gratuita para los productores apícolas que cuenten con el Registro Nacional de Productores Apícolas —RENAPA— vigente. Cada participante podrá presentar un máximo de dos muestras, que deberán entregarse en los puntos autorizados por la organización.

Los interesados pueden consultar las bases, condiciones y lugares de recepción comunicándose al teléfono 261 419-5669.

Cómo se evaluarán las muestras de miel

Las diferentes categorías serán analizadas por un jurado integrado por especialistas y referentes del sector apícola. Durante la evaluación se tendrán en cuenta las características y la calidad de cada miel, con el objetivo de destacar el trabajo realizado por los productores en todo el proceso, desde el manejo de las colmenas hasta la extracción.

La decisión final del jurado será anunciada públicamente durante la Expo Apícola 2026, que se realizará el viernes 18 de septiembre.

Un homenaje en Lavalle a Mónica Wingenroth

El concurso lleva el nombre de la doctora Mónica Cristina Wingenroth, destacada investigadora del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales —IANIGLA—, perteneciente al CCT Conicet Mendoza. Wingenroth dedicó varias décadas al estudio de la flora apícola del secano lavallino, especialmente en la comunidad de La Asunción.

A través del certamen, la organización busca reconocer su trayectoria y mantener vigente su aporte al conocimiento y al desarrollo de la actividad apícola en Lavalle.