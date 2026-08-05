5 de agosto de 2026
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Sitio Andino
San Rafael

Comenzó en San Rafael el primer curso gratuito de Turismo Sustentable

La propuesta es organizada por el Municipio de San Rafael junto a la Fundación Plan 21 y busca promover prácticas responsables para proteger el patrimonio natural y cultural.

Curso de turismo sustentable en San Rafael.

Curso de turismo sustentable en San Rafael.

Por Sitio Andino Departamentales

El Municipio de San Rafael puso en marcha una nueva propuesta de formación gratuita destinada a fortalecer la actividad turística local y promover un desarrollo responsable del sector.

En las instalaciones del Punto Digital comenzó el primer curso de Turismo Sustentable, organizado junto a la Fundación Plan 21. La capacitación forma parte de un ciclo que continuará durante los próximos meses con diferentes temáticas vinculadas a la actividad.

La directora de Turismo de San Rafael, Victoria Contardo, destacó que la primera jornada se desarrolló de manera presencial y virtual, lo que permitió ampliar la participación de vecinos, emprendedores y prestadores interesados en incorporar nuevas herramientas.

“Este es el primero de varios cursos que vamos a llevar adelante. Estamos muy entusiasmados de poder concretar estas capacitaciones en un trabajo articulado con las áreas municipales de Innovación y Tecnología y de Empleo”, expresó la funcionaria.

San Rafael busca promover un turismo sustentable

Durante la capacitación se abordaron conceptos relacionados con el turismo sustentable y la necesidad de implementar prácticas que permitan proteger el patrimonio natural y cultural del departamento.

La propuesta busca acompañar el crecimiento de la actividad turística mediante modelos responsables que contemplen el cuidado de los recursos, los paisajes y la identidad de cada destino.

Contardo remarcó que San Rafael posee una fuerte vinculación con el turismo de naturaleza, por lo que consideró fundamental brindar herramientas que permitan conservar los atractivos que distinguen al departamento. “Trabajamos con el sector público y privado para incorporar estos conceptos que hoy forman parte de las tendencias mundiales. La sostenibilidad es un desafío que debemos construir entre todos para garantizar el desarrollo del turismo a largo plazo”, afirmó.

Capacitación para emprendedores y prestadores turísticos

La Fundación Plan 21, que cuenta con experiencia nacional e internacional en temas de sostenibilidad, aporta sus conocimientos para acercar nuevas herramientas a emprendedores, prestadores y referentes del sector turístico local.

El objetivo es promover modelos de gestión responsables y adaptados a las nuevas demandas de los visitantes, quienes cada vez valoran más los destinos comprometidos con el ambiente y las comunidades locales.

Cómo inscribirse en los cursos gratuitos en San Rafael

Las capacitaciones son gratuitas y continuarán durante los próximos meses con nuevas propuestas formativas vinculadas al turismo.

Las personas interesadas podrán consultar el cronograma y completar la inscripción a través del sitio web oficial de Turismo de San Rafael o comunicarse mediante los canales de la Dirección de Turismo.

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