Traslado aéreo en Mendoza: una mujer con quemaduras graves fue derivada en helicóptero al Lagomaggiore

Una mujer de 40 años con quemaduras de gravedad fue trasladada de urgencia en helicóptero desde San Rafael hasta la Ciudad de Mendoza , en un operativo sanitario coordinado entre la Policía y el sistema de salud provincial.

El procedimiento se activó a las 16.17 de este lunes a partir del pedido del médico Clau Jordi, quien solicitó la derivación aérea desde el Hospital Schestakow hacia un centro de mayor complejidad.

Según informaron desde el Ministerio de Seguridad, la paciente sufrió una crisis convulsiva vinculada a un antecedente de epilepsia y, al caer inconsciente sobre un brasero, padeció quemaduras en la cabeza con compromiso de la vía aérea .

El traslado sanitario se completó en la noche de este lunes en la ciudad de Mendoza.

Debido a la gravedad del cuadro, fue asistida con ventilación mecánica, sedación, analgesia y bloqueo neuromuscular , mientras era evaluada por el servicio de Cirugía. Tras ese análisis, se determinó su traslado urgente a un centro especializado en quemados .

El traslado se realizó a bordo del helicóptero Halcón III (EC-145), que despegó desde San Rafael con destino a la Base Cóndor, en el Gran Mendoza.

La aeronave arribó a las 19.55 y, desde allí, la paciente fue derivada en una ambulancia del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) hasta el Hospital Lagomaggiore, donde continuará su tratamiento.

El operativo se desarrolló sin inconvenientes para el personal ni para los medios involucrados.

El mensaje del Gobierno de Mendoza tras el traslado sanitario

Tras el procedimiento, la ministra de Seguridad, Mercedes Rus, destacó el despliegue a través de sus redes sociales y subrayó el trabajo conjunto entre la Policía de Mendoza y el sistema de salud.

Según expresó, este tipo de intervenciones reflejan la capacidad de respuesta construida a partir de la inversión en recursos humanos, equipamiento y medios operativos, orientada a garantizar una atención rápida en situaciones críticas.

En ese marco, remarcó que el uso del helicóptero sanitario permite acortar tiempos y mejorar las chances de atención en casos de alta complejidad, especialmente cuando se trata de derivaciones desde zonas alejadas.