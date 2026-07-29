Quiénes eran las siete víctimas del accidente del helicóptero en San Juan y qué cargos ocupaban

El trágico accidente del helicóptero ocurrido en San Juan dejó como saldo la muerte de siete personas , entre ellos referentes de organismos vinculados a la seguridad, la respuesta ante emergencias y el combate de incendios. Entre las víctimas también se encontraban autoridades de la Policía de San Juan , Bomberos , Protección Civil y la Agencia Federal de Emergencias.

Según infromaron las autoridades, este miércoles, la aeronave había sido contratada para combatir incendios en La Rioja, y se estrelló en la zona norte del Parque Provincial Ischigualasto. De acuerdo con la información oficial, la tragedia ocurrió en el departamento Valle Fértil .

Abordo de la aeronave viajaban tres de las máximas autoridades de la seguridad provincial: el subjefe de la Policía de San Juan, Marcelo Videla ; el jefe de Bomberos, Rubén Castro ; y el director de Protección Civil, Carlos Heredia . Además, el vuelo estaba integrado por tres especialistas del Sistema Nacional de Manejo del Fuego : Andrés Bosch y Rodrigo Aimetta (Códoba) y Matías Valenzuela (Buenos Aires).

La Agencia Federal de Emergencias había contratado el helicóptero para brindar una capacitación en San Juan y como objetivo final se dirigían a combatir los incendios forestales que afectan a la provincia de La Rioja, específicamente a la zona de Chilecito.

Quiénes eran los siete ocupantes que perdieron la vida

Marcelo Videla

Marcelo Videla era el subjefe de la Policía de San Juan y contaba con más de tres décadas de trayectoria dentro de la fuerza provincial. Nacido en Chimbas, desarrolló gran parte de su carrera en distintas dependencias policiales y ocupó cargos estratégicos como la Subsecretaría de Control de Gestión y la Tesorería de la Policía, áreas vinculadas con la administración y el manejo de recursos.

Marcelo Videla era el subjefe de la Policía de San Juan

En marzo de 2026 fue designado como subjefe de la fuerza, un cargo al que llegó por su extensa experiencia y el reconocimiento dentro de la institución. A lo largo de su carrera prestó servicios en las comisarías 24ª de Rawson, 3ª de Trinidad, 13ª y 28ª de Rivadavia, 16ª de Calingasta y 18ª de Albardón, entre otras. También integró la Brigada de Investigaciones, la División Seguridad Personal y colaboró con la brigada policial de la UFI Delitos Especiales del Poder Judicial de San Juan.

Carlos Heredia

Carlos Heredia se desempeñaba como director de Protección Civil de San Juan desde febrero de 2023. Antes de asumir esa función había desarrollado una carrera de 30 años en la Policía provincial, donde llegó a ocupar la jefatura de Bomberos.

Carlos Heredia se desempeñaba como director de Protección Civil de San Juan

Tras retirarse de la fuerza en diciembre de 2022, pasó a conducir el organismo encargado de coordinar la respuesta ante emergencias y catástrofes en San Juan. Su experiencia en la gestión de crisis lo convirtió en una figura clave dentro del sistema provincial de protección y asistencia ante desastres.

Rubén Castro

Rubén Castro era el jefe de Bomberos de la Policía de San Juan. Oriundo de Jáchal, había sido la máxima autoridad del Destacamento N°2 de Bomberos de ese departamento antes de asumir la conducción provincial del cuerpo.

Rubén Castro era el jefe de Bomberos de la Policía de San Juan

Durante su trayectoria dirigió operativos de emergencia y coordinó capacitaciones especializadas para la respuesta ante siniestros y catástrofes. Como jefe de Bomberos tenía a su cargo la planificación y ejecución de tareas de rescate, control de incendios y acciones de protección civil en toda la provincia.

Jorge Carbajal

Jorge Carbajal era el subjefe de Bomberos de la Policía de San Juan e integraba el equipo de conducción junto al jefe Rubén Castro.

Jorge Carbajal era el subjefe de Bomberos de la Policía de San Juan

Participaba activamente en la coordinación de operativos y capacitaciones, además de intervenir en el diseño e implementación de estrategias para la respuesta ante incendios y otras emergencias. También estaba involucrado en la formación del personal especializado del cuerpo.

Andrés Bosch

Andrés Bosch era coordinador regional de la Agencia Federal de Emergencias (AFE) y del Servicio Nacional de Manejo del Fuego. Oriundo de Córdoba, había asumido la coordinación de la Región Centro del SNMF en febrero de 2024, tras una propuesta del Ministerio del Interior.

Andrés Bosch era coordinador regional de la Agencia Federal de Emergencias (AFE) y del Servicio Nacional de Manejo del Fuego

Especialista e instructor en incendios forestales, tenía bajo su responsabilidad la logística y la coordinación de medios aéreos para el combate del fuego en Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos. Su tarea era fundamental para el despliegue de recursos y la planificación de las estrategias de respuesta frente a incendios forestales en la región.

Rodrigo Aimetta

Rodrigo Aimetta, también oriundo de Córdoba, era jefe de la Brigada Nacional NEA del Servicio Nacional de Manejo del Fuego e instructor técnico especializado en capacitación sobre incendios forestales. Durante el viaje tenía como misión dictar módulos teóricos y prácticos de adiestramiento en combate de incendios con apoyo aéreo, destinados al personal de seguridad y Bomberos de San Juan.

Rodrigo Aimetta, también oriundo de Córdoba, era jefe de la Brigada Nacional NEA del Servicio Nacional de Manejo del Fuego

Aimetta era reconocido por su trabajo en la formación de brigadistas y por su participación en la coordinación de operativos complejos en distintas regiones del país, aportando su experiencia en situaciones de emergencia vinculadas al fuego.

Matías Valenzuela

Matías Valenzuela era el piloto de la aeronave perteneciente a la empresa JasFly S.A. y era oriundo de Buenos Aires. Estaba al mando del helicóptero Bell 412EP matriculado LV-KGR, propiedad de la firma contratada de manera tercerizada por el Estado para tareas vinculadas al combate de incendios.

Su responsabilidad era la operación y el traslado del equipo durante la capacitación y las tareas de apoyo aéreo previstas. Su experiencia como piloto era fundamental para la ejecución de las maniobras y actividades programadas.

Matías Valenzuela era el piloto de la aeronave perteneciente a la empresa JasFly S.A. y era oriundo de Buenos Aires

Las trayectorias de los siete ocupantes reflejan el perfil de profesionales con amplia experiencia en seguridad, emergencias y manejo del fuego. La tragedia significó una pérdida profunda para los equipos encargados de responder ante catástrofes y fortalecer las capacidades de prevención y combate de incendios forestales en San Juan y en el país.

El Gobierno de San Juan decretó tres días de duelo

Tras el trágico accidente que conmociona a la vecina provincia, las autoridades provinciales decretaron tres días de duelo. La medida fue oficializada horas después de confirmarse la tragedia, por lo que las banderas nacionales y provinciales permanecerán izadas a media hasta en todos los edificios públicos.

Además, se ordenó la suspensión de los actos festivos organizados por el Estado provincial durante el período de duelo. Desde el Ejecutivo señalaron que la decisión busca rendir homenaje a las víctimas y acompañar a sus familias, luego del siniestro que conmocionó a toda la provincia.

El Gobierno de San Juan expresa su profundo dolor por el fallecimiento de las siete personas en el siniestro aéreo ocurrido el día de hoy, cuando participaban de una capacitación en combate de incendios forestales. pic.twitter.com/il924Fu6bd — sisanjuanok (@sisanjuanok) July 29, 2026

Por otra parte, el Gobierno expresó sus condolencias por una de las históricas tragedias que conmociona a la provincia de San Juan. "Acompañamos a las familias, seres queridos y compañeros de tareas de las víctimas en este difícil momento", manifestaron.