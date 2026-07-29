Murieron los siete tripulantes del helicóptero que iba a combatir incendios y se estrelló en San Juan

La provincia de San Juan atraviesa momentos de profunda conmoción y tristeza . Este miércoles, un helicóptero que había sido contratado para combatir incendios en La Rioja, se estrelló en la zona norte del Parque Provincial Ischigualasto. Las autoridades confirmaron que los siete ocupantes perdieron la vida .

De acuerdo con la información oficial, la tragedia ocurrió en el departamento Valle Fértil. Abordo de la aeronave viajaban tres de las máximas autoridades de la seguridad provincial: el subjefe de la Policía de San Juan, Marcelo Videla ; el jefe de Bomberos, Rubén Castro ; y el director de Protección Civil, Carlos Heredia .

La Agencia Federal de Emergencias había contratado el helicóptero para brindar una capacitación en San Juan y como objetivo final se dirigían a combatir los incendios forestales que afectan a la provincia de La Rioja, específicamente a la zona de Chilecito.

La ubicación del siniestro fue identificada mediante un sobrevuelo realizado desde el Parque Nacional Talampaya . El director del Parque Provincial Ischigualasto, Juan Pablo Teja Godoy , informó que la aeronave cayó en las inmediaciones de la Quebrada de la Chilca alrededor de las 10.26 a unos ocho kilómetros del Circuito Los Arrieros , un sector caracterizado por su geografía accidentada y de complejo acceso.

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Esta situación dificultó considerablemente las tareas de rescate, obligando a los equipos de emergencia a desplegar un operativo especial para llegar hasta el lugar del impacto. El operativo estuvo integrado por efectivos de la Policía de San Juan, Bomberos, Protección Civil, personal sanitario y guardaparques, quienes avanzan por etapas debido a las condiciones del terreno.

Sin embargo, otra aeronave que circulaba por la zona visualizó los restos y avisó inmediatamente a las autoridades. De esta manera, los rescatistas lograron arribar hasta el límite de la huella vehicular y desde ese punto continaron el recorrido utilizando cuatriciclos y tramos a pie, con el objetivo de cubrir los 12 kilómetros restantes que los separan del sitio donde cayó el helicóptero.

El Gobierno provincial confirmó la muerte de los siete tripulantes

El helicóptero en el que viajaban las autoridades de la seguridad sanjuanina fue hallada unos 20 metros por debajo del nivel del terreno, según informaron medios locales. Además, detallaron que desde el aire se habrían observados tres cuerpos.

Con profundo dolor recibimos la noticia del accidente de helicóptero ocurrido en nuestra provincia, en el que tristemente perdieron la vida siete personas. Entre ellas, Carlos Heredia, director de Protección Civil; el comisario general Germán Videla, subjefe de la Policía de San… — Marcelo Orrego (@DrMarceloOrrego) July 29, 2026

El gobernador, Marcelo Orrego escribió un sentido mensaje en su perfil de X y mencionó a las autoridades que perdieron la vida en una de las tragedias más impactantes de San Juan. "Quiero expresar mis más sinceras condolencias a las familias de todas las víctimas en este momento de inmenso dolor. Acompañamos a cada uno de sus seres queridos", escribió el mandatario.

Frente a la gravedad del hecho, el Gobierno de San Juan convocó de manera urgente al Comité de Crisis y dispuso el cierre total del Parque Provincial Ischigualasto, suspendiendo todas las actividades turísticas para facilitar las tareas de rescate y garantizar la seguridad en la zona.

En paralelo, las autoridades indicaron que las causas del accidente aún son materia de investigación. Se espera que, una vez que los peritos logren acceder al lugar del siniestro, puedan determinar las circunstancias en las que se produjo la caída de la aeronave.

Según la información oficial, el helicóptero formaba parte de una jornada de capacitación del Plan Nacional de Manejo del Fuego y se dirigía hacia la Escuela Agrotécnica del departamento Valle Fértil cuando se perdió toda comunicación con la tripulación, minutos antes de confirmarse el accidente.