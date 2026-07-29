29 de julio de 2026
{}
Sitio Andino
Las Heras

Las Heras: agonizó varias horas y murió el hombre que había sido baleado en la cabeza

El hombre de 30 años que había sido baleado en la cabeza en Las Heras falleció en el hospital Central. El autor del homicidio está identificado.

La víctima estaba internada en el hospital Central.&nbsp;

La víctima estaba internada en el hospital Central. 

Foto:Yemel Fil

El hombre, identificado como Brian Ezequiel Vergara (30), había ingresado al Hospital Central con una grave herida de arma de fuego en el cráneo y permanecía con pronóstico reservado desde el momento del ataque. Pese a los esfuerzos médicos, las lesiones resultaron irreversibles y finalmente se confirmó su fallecimiento.

De acuerdo con la reconstrucción realizada por los investigadores, el hecho se produjo durante una violenta discusión que, presuntamente, se originó por una disputa vinculada a la venta de un inmueble. En medio del enfrentamiento se efectuaron varios disparos y la víctima recibió un impacto en la cabeza que terminó siendo fatal.

Homicidio en Las Heras: quién fue el autor del crimen

La pesquisa avanza con intensidad y los detectives ya identificaron a varios sospechosos. Entre ellos se encuentra un sujeto conocido como "Enano" -se reserva su identidad por pedido de los investigadores-, quien fue señalado por testigos como uno de los presuntos autores del ataque y actualmente es intensamente buscado por los investigadores.

Las declaraciones incorporadas al expediente ubican al sospechoso en la escena del crimen y lo vinculan directamente con la agresión armada. Los pesquisas también trabajan para determinar la participación de otros individuos que habrían intervenido en la riña.

Con la muerte de la víctima, la Fiscalía de Homicidios profundizó las medidas para esclarecer el caso. Entre las diligencias previstas se encuentran nuevas declaraciones testimoniales, el análisis de las pericias balísticas y el relevamiento de otras pruebas que permitan reconstruir con precisión la mecánica del hecho y determinar las responsabilidades penales.

Mientras continúa la búsqueda del "Enano" y de otros sospechosos, la investigación procura confirmar si la disputa por la venta del inmueble fue el desencadenante del homicidio que volvió a sacudir a Las Heras.

Temas
Seguí leyendo

Lo detuvieron tras robar y causar daños en un hogar de niños

Las Heras: discutió por la compra de un inmueble y le dieron un balazo en la cabeza

Allanan una casa en Las Heras donde tenían aves en cautiverio

Qué se sabe del móvil del homicidio en Las Heras y el perfil de la víctima

Las Heras: murió un hombre baleado y buscan esclarecer el crimen ocurrido de madrugada

Robó una moto, atropelló a una enfermera y escapó: está prófugo

El olfato de los perros policías permitió esclarecer dos robos en el Valle de Uco

Video: una charla con un streamer terminó con requisas y celulares secuestrados en San Felipe

Lee además
Así quedó el auto incendiado en calle Huarpes de Las Heras. 

Se le prendió fuego por completo el auto y denunció fue fue intencional

El homicidio ocurrió en agosto del 2025 en Las Heras. 

Confesó que mató a un joven para vengar un robo y lo condenaron: qué pena recibió
LO QUE SE LEE AHORA
El homicidio ocurrió en agosto del 2025 en Las Heras. 

Confesó que mató a un joven para vengar un robo y lo condenaron: qué pena recibió

Las Más Leídas

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras.

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras

Nieve en Mendoza: cuánto cuesta armar una escapada de un día a Las Leñas.

Escapada a Las Leñas: cuánto cuesta pasar el día en la nieve

¿Zonda en el llano el viernes? Alertas, horarios y el pronóstico para Mendoza.

¿Vuelve el Zonda al llano el viernes? Las alertas, los horarios y qué dice el pronóstico para Mendoza

El hecho ocurrió durante el fin de semana a través de OmeTV, una plataforma que conecta con usuarios al azar.

Video: una charla con un streamer terminó con requisas y celulares secuestrados en San Felipe

Neymar tomó una decisión histórica y el mundo del fútbol quedó en shock

Histórico anuncio de Neymar: por qué su decisión conmueve al fútbol