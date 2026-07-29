Las Heras: agonizó varias horas y murió el hombre que había sido baleado en la cabeza

La investigación por el violento ataque ocurrido el martes en Las Heras dio un giro definitivo este miércole s, luego de que falleciera el hombre de 30 años que permanecía internado en estado crítico en el Hospital Central tras recibir un disparo en la cabeza durante una riña. Con el deceso de la víctima, la causa pasó a ser investigada como homicidio .

El hombre, identificado como Brian Ezequiel Vergara (30), había ingresado al Hospital Central con una grave herida de arma de fuego en el cráneo y permanecía con pronóstico reservado desde el momento del ataque. Pese a los esfuerzos médicos, las lesiones resultaron irreversibles y finalmente se confirmó su fallecimiento.

De acuerdo con la reconstrucción realizada por los investigadores, el hecho se produjo durante una violenta discusión que, presuntamente, se originó por una disputa vinculada a la venta de un inmueble. En medio del enfrentamiento se efectuaron varios disparos y la víctima recibió un impacto en la cabeza que terminó siendo fatal.

La pesquisa avanza con intensidad y los detectives ya identificaron a varios sospechosos . Entre ellos se encuentra un sujeto conocido como "Enano" -se reserva su identidad por pedido de los investigadores- , quien fue señalado por testigos como uno de los presuntos autores del ataque y actualmente es intensamente buscado por los investigadores.

Las declaraciones incorporadas al expediente ubican al sospechoso en la escena del crimen y lo vinculan directamente con la agresión armada. Los pesquisas también trabajan para determinar la participación de otros individuos que habrían intervenido en la riña.

Con la muerte de la víctima, la Fiscalía de Homicidios profundizó las medidas para esclarecer el caso. Entre las diligencias previstas se encuentran nuevas declaraciones testimoniales, el análisis de las pericias balísticas y el relevamiento de otras pruebas que permitan reconstruir con precisión la mecánica del hecho y determinar las responsabilidades penales.

Mientras continúa la búsqueda del "Enano" y de otros sospechosos, la investigación procura confirmar si la disputa por la venta del inmueble fue el desencadenante del homicidio que volvió a sacudir a Las Heras.