30 de julio de 2026
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Sitio Andino
Helicóptero

Rescataron los cuerpos de los siete tripulantes del helicóptero que se estrelló en San Juan

Las víctimas fatales fueron trasladadas desde la zona del siniestro en Valle Fértil. La investigación sobre las causas del accidente continúa y, por el momento, no hay una hipótesis confirmada.

Por estas horas, avanza la investigación para determinar qué provocó el accidente.

Por estas horas, avanza la investigación para determinar qué provocó el accidente.

Foto: Gentileza Tiempo de San Juan

Según informó el Gobierno de San Juan, desde las primeras horas de la mañana se desplegó un amplio operativo para recuperar los cuerpos y avanzar con el traslado hacia las morgues, mientras continúa la investigación para determinar qué provocó el accidente.

En las tareas participaron de manera coordinada equipos del Ministerio Público Fiscal Federal, la Junta de Investigación de Transporte, la Policía de San Juan y el Ministerio Público Fiscal de la provincia.

Un operativo complejo en una zona de difícil acceso

Las autoridades provinciales explicaron que el rescate presentó una alta complejidad por las condiciones geográficas del lugar donde cayó la aeronave.

Una vez retirados los cuerpos del helicóptero, fueron trasladados hasta un punto donde aguardaban vehículos Unimog de Gendarmería Nacional. Desde allí, la fuerza federal se encargó de llevarlos hasta las morgues instaladas en el ingreso al Parque Provincial Ischigualasto. Posteriormente, serán derivados a la ciudad de San Juan para continuar con las actuaciones judiciales y las pericias correspondientes.

San Juan: el operativo comenz&oacute; de madrugada en&nbsp;Valle F&eacute;rtil. Foto: Gentileza Diario de Cuyo.

San Juan: el operativo comenzó de madrugada en Valle Fértil. Foto: Gentileza Diario de Cuyo.

Qué se sabe sobre las causas del accidente

Hasta el momento no existe una hipótesis oficial sobre las causas del siniestro. Sin embargo, periodistas locales indicaron que una de las principales líneas de investigación apunta a las condiciones meteorológicas registradas en la zona, donde hubo neblina y llovizna, factores que podrían haber dificultado el control de la aeronave.

La investigación permanece en manos de la Junta de Investigación de Transporte y de la Justicia Federal.

Quiénes eran las víctimas

Las siete personas fallecidas fueron identificadas como:

  • Carlos Heredia, director de Protección Civil de San Juan.
  • Germán Videla, subjefe de la Policía de San Juan.
  • Rubén Castro, jefe de Bomberos de la Policía de San Juan.
  • Jorge Carbajal, jefe de la División Bomberos D-9.
  • Matías Valenzuela, piloto del helicóptero.
  • Andrés Bosch, brigadista de la Agencia Federal de Emergencias.
  • Rodrigo Aimetta, brigadista de la Agencia Federal de Emergencias.

El accidente conmocionó a San Juan y a los organismos de emergencia del país, mientras continúan las pericias para esclarecer las circunstancias en las que se produjo la tragedia.

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