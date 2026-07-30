Transporte en Mendoza: reajustan las tarifas del boleto de media y larga distancia

Transporte en Mendoza: reajustan las tarifas del servicio de media y larga distancia. Foto: Yemel Fil

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La actualización se aplicará a partir del 3 de agosto y alcanza a las empresas que prestan servicios interurbanos en toda la provincia. El ajuste llega una semanas después del incremento anterior, que había comenzado a regir el 13 de julio.

Transporte: reajuste en los valores de las tarifas de media y larga distancia. Foto: Prensa Gobierno de Mendoza Transporte, reajuste en media y larga distancia Según los fundamentos de la resolución publicada este jueves en el Boletín Oficial, los ajustes permiten alinear los costos de los tramos interurbanos y corregir desfasajes de cálculo que se registraban en líneas hacia el interior y la zona cordillerana, garantizando previsibilidad tarifaria a los usuarios y prestadores del servicio.

De este modo, las tarifas para los principales trayectos desde y hacia la Terminal de Ómnibus de Mendoza quedan consolidadas de la siguiente manera:

Valle de Uco y Sur provincial Mendoza a Tunuyán: $15.600

Mendoza a San Rafael: $26.000

Mendoza a Malargüe: Servicio común: $48.400 Servicio Cama: $60.400 Servicio Suite: $70.400

Zona Este y Lavalle Mendoza a San Martín: $5.500

Mendoza a La Paz: $15.600

Mendoza a Rivadavia: $7.500

Mendoza a Lavalle: $4.600 Corredor Internacional y Alta Montaña Mendoza a Potrerillos: $7.600

Mendoza a Penitentes: $22.800

Mendoza a Las Cuevas: $22.800 Los nuevos valores abarcan los recorridos del Valle de Uco, Sur, Este, Lavalle y alta montaña. Foto: Yemel Fil Implementación y cobro El texto oficial especifica que las empresas concesionarias deberán exhibir los nuevos valores de forma visible en las boleterías y unidades. Asimismo, se aclaró que los pasajes ya adquiridos con anterioridad mantendrán su validez sin requerir ningún tipo de diferencial por el reajuste formalizado.