30 de julio de 2026
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Transporte

Transporte en Mendoza: reajustan las tarifas del boleto de media y larga distancia

El reajuste en las tarifas del transporte público busca facilitar el pago en efectivo y corregir desfasajes, afectando los boletos de media y larga distancia.

Transporte en Mendoza: reajustan las tarifas del servicio de media y larga distancia.

Transporte en Mendoza: reajustan las tarifas del servicio de media y larga distancia.

Foto: Yemel Fil

La actualización se aplicará a partir del 3 de agosto y alcanza a las empresas que prestan servicios interurbanos en toda la provincia. El ajuste llega una semanas después del incremento anterior, que había comenzado a regir el 13 de julio.

Transporte: reajuste en los valores de las tarifas de media y larga distancia.

Transporte: reajuste en los valores de las tarifas de media y larga distancia.

Transporte, reajuste en media y larga distancia

Según los fundamentos de la resolución publicada este jueves en el Boletín Oficial, los ajustes permiten alinear los costos de los tramos interurbanos y corregir desfasajes de cálculo que se registraban en líneas hacia el interior y la zona cordillerana, garantizando previsibilidad tarifaria a los usuarios y prestadores del servicio.

De este modo, las tarifas para los principales trayectos desde y hacia la Terminal de Ómnibus de Mendoza quedan consolidadas de la siguiente manera:

Valle de Uco y Sur provincial

  • Mendoza a Tunuyán: $15.600

  • Mendoza a San Rafael: $26.000

  • Mendoza a Malargüe:

    • Servicio común: $48.400

    • Servicio Cama: $60.400

    • Servicio Suite: $70.400

Zona Este y Lavalle

  • Mendoza a San Martín: $5.500

  • Mendoza a La Paz: $15.600

  • Mendoza a Rivadavia: $7.500

  • Mendoza a Lavalle: $4.600

Corredor Internacional y Alta Montaña

  • Mendoza a Potrerillos: $7.600

  • Mendoza a Penitentes: $22.800

  • Mendoza a Las Cuevas: $22.800

Los nuevos valores abarcan los recorridos del Valle de Uco, Sur, Este, Lavalle y alta montaña.

Los nuevos valores abarcan los recorridos del Valle de Uco, Sur, Este, Lavalle y alta montaña.

Implementación y cobro

El texto oficial especifica que las empresas concesionarias deberán exhibir los nuevos valores de forma visible en las boleterías y unidades.

Asimismo, se aclaró que los pasajes ya adquiridos con anterioridad mantendrán su validez sin requerir ningún tipo de diferencial por el reajuste formalizado.

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