Transporte en Mendoza: reajustan las tarifas del boleto de media y larga distancia

La actualización se aplicará a partir del 3 de agosto y alcanza a las empresas que prestan servicios interurbanos en toda la provincia. El ajuste llega una semanas después del incremento anterior, que había comenzado a regir el 13 de julio.
Transporte: reajuste en los valores de las tarifas de media y larga distancia.
Foto: Prensa Gobierno de Mendoza
Transporte, reajuste en media y larga distancia
Según los fundamentos de la resolución publicada este jueves en el Boletín Oficial, los ajustes permiten alinear los costos de los tramos interurbanos y corregir desfasajes de cálculo que se registraban en líneas hacia el interior y la zona cordillerana, garantizando previsibilidad tarifaria a los usuarios y prestadores del servicio.
De este modo, las tarifas para los principales trayectos desde y hacia la Terminal de Ómnibus de Mendoza quedan consolidadas de la siguiente manera:
Valle de Uco y Sur provincial
Mendoza a Tunuyán: $15.600
Mendoza a San Rafael: $26.000
Mendoza a Malargüe:
Servicio común: $48.400
Servicio Cama: $60.400
Servicio Suite: $70.400
Zona Este y Lavalle
Mendoza a San Martín: $5.500
Mendoza a La Paz: $15.600
Mendoza a Rivadavia: $7.500
Mendoza a Lavalle: $4.600
Corredor Internacional y Alta Montaña
Mendoza a Potrerillos: $7.600
Mendoza a Penitentes: $22.800
Mendoza a Las Cuevas: $22.800
Los nuevos valores abarcan los recorridos del Valle de Uco, Sur, Este, Lavalle y alta montaña.
Foto: Yemel Fil
Implementación y cobro
El texto oficial especifica que las empresas concesionarias deberán exhibir los nuevos valores de forma visible en las boleterías y unidades.
Asimismo, se aclaró que los pasajes ya adquiridos con anterioridad mantendrán su validez sin requerir ningún tipo de diferencial por el reajuste formalizado.