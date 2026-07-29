29 de julio de 2026
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Sitio Andino
Provincia de San Juan

Conmoción en Mendoza por la tragedia en San Juan: los mensajes de condolencia en redes

Dirigentes mendocinos expresaron su pesar por el accidente que dejó siete víctimas fatales. Acompañamiento y mensajes de solidaridad.

Autoridades provinciales lamentaron el episodio en la vecina provincia.

Autoridades provinciales lamentaron el episodio en la vecina provincia.

Por Sitio Andino Política

La tragedia aérea ocurrida en San Juan, que dejó siete víctimas fatales en el marco de un operativo vinculado al combate de incendios forestales en La Rioja, generó una fuerte conmoción en Mendoza, donde distintos funcionarios se expresaron para manifestar su pesar y acompañamiento.

Entre los primeros en pronunciarse estuvo el gobernador Alfredo Cornejo, quien señaló: “Un hecho de enorme dolor enluta hoy a San Juan y a todo el país”, y remarcó la labor de las víctimas: “integrantes de los equipos de Seguridad, Protección Civil y Emergencias de la provincia, que dedicaban su vida al servicio de la comunidad”.

Además, expresó sus condolencias a las familias y afirmó que “Mendoza se une a ese sentimiento con respeto y solidaridad”.

En la misma línea se expresó la vicegobernadora Hebe Casado, quien sostuvo: “Quiero expresar mi profundo pesar por el trágico hecho ocurrido en San Juan” y destacó el compromiso de las víctimas con la comunidad.

También envió condolencias a las autoridades sanjuaninas y subrayó que “Mendoza abraza al pueblo sanjuanino y acompaña con respeto y cercanía este inmenso dolor”.

Por su parte, la ministra de Seguridad de Mendoza, Mercedes Rus, manifestó: “Con profundo dolor, acompaño al pueblo de San Juan por la trágica pérdida”, en referencia a quienes integraban el sistema de seguridad, emergencias y protección civil.

Además, indicó que, junto al director de la Policía de Mendoza, Marcelo Calipo, hicieron llegar sus condolencias a familiares, compañeros y seres queridos de las víctimas.

Tres días de duelo en San Juan por la tragedia aérea

El gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, decretó tres días de duelo provincial, con banderas a media asta y suspensión de actos oficiales, mientras avanza la investigación para determinar qué provocó la caída del helicóptero.

En un mensaje en redes, confirmó la magnitud del hecho y detalló quiénes fueron algunas de las víctimas, entre ellas autoridades de Protección Civil, la Policía y Bomberos. Destacó que eran “servidores públicos que dedicaron su vida al cuidado de los sanjuaninos”.

Y escribió: “Quiero expresar mis más sinceras condolencias a las familias de todas las víctimas en este momento de inmenso dolor”. Además, aseguró que el Gobierno provincial está a disposición de los familiares y trabaja en la asistencia.

Desde Nación, la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, también se pronunció y enumeró a las víctimas, entre ellas brigadistas de la Agencia Federal de Emergencias (AFE) y el piloto de la aeronave. En su mensaje, sostuvo: “Mi abrazo y toda mi solidaridad están con ustedes. Acompaño a cada una de las familias y a sus compañeros de servicio en este momento de profundo dolor”.

En paralelo, la Agencia Federal de Emergencias (AFE) confirmó que el accidente involucró a un helicóptero Bell 412 y que las causas del siniestro continúan bajo investigación, al tiempo que aseguró que colaborará con todas las actuaciones necesarias para esclarecer lo ocurrido.

Quiénes eran las víctimas y qué se sabe del trágico accidente en San Juan

Según información oficial, el helicóptero se precipitó en la zona del Parque Provincial Ischigualasto, cuando participaba de tareas vinculadas a una capacitación y posterior operativo contra incendios forestales.

Las víctimas fueron:

  • Carlos Heredia, director de Protección Civil de San Juan
  • Germán Videla, subjefe de la Policía provincial
  • Rubén Castro, jefe de Bomberos
  • Jorge Carbajal, segundo jefe de Bomberos
  • Matías Valenzuela, piloto de la aeronave
  • Andrés Bosch y Rodrigo Aimetta, brigadistas de la AFE

De acuerdo con lo informado, todos tenían roles clave en tareas de emergencia y respuesta ante incendios, lo que profundizó el impacto del hecho tanto en San Juan como a nivel nacional.

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