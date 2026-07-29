Conmoción en Mendoza por la tragedia en San Juan: los mensajes de condolencia en redes

La tragedia aérea ocurrida en San Juan , que dejó siete víctimas fatales en el marco de un operativo vinculado al combate de incendios forestales en La Rioja, generó una fuerte conmoción en Mendoza , donde distintos funcionarios se expresaron para manifestar su pesar y acompañamiento .

Entre los primeros en pronunciarse estuvo el gobernador Alfredo Cornejo , quien señaló: “Un hecho de enorme dolor enluta hoy a San Juan y a todo el país” , y remarcó la labor de las víctimas: “integrantes de los equipos de Seguridad, Protección Civil y Emergencias de la provincia, que dedicaban su vida al servicio de la comunidad” .

Además, expresó sus condolencias a las familias y afirmó que “Mendoza se une a ese sentimiento con respeto y solidaridad” .

En la misma línea se expresó la vicegobernadora Hebe Casado , quien sostuvo: “Quiero expresar mi profundo pesar por el trágico hecho ocurrido en San Juan” y destacó el compromiso de las víctimas con la comunidad.

Un hecho de enorme dolor enluta hoy a San Juan y a todo el país. Quiero expresar mi profundo pesar por la pérdida de las siete personas que fallecieron mientras se dirigían a una capacitación sobre combate de incendios forestales. Entre ellas, integrantes de los equipos de…

También envió condolencias a las autoridades sanjuaninas y subrayó que “Mendoza abraza al pueblo sanjuanino y acompaña con respeto y cercanía este inmenso dolor”.

Quiero expresar mi profundo pesar por el trágico hecho ocurrido en San Juan, que se cobró la vida de siete personas comprometidas con la protección y el cuidado de la comunidad.



En este momento de tanta tristeza, envío mis más sentidas condolencias al gobernador… — Hebe Casado (@hebesil) July 29, 2026

Por su parte, la ministra de Seguridad de Mendoza, Mercedes Rus, manifestó: “Con profundo dolor, acompaño al pueblo de San Juan por la trágica pérdida”, en referencia a quienes integraban el sistema de seguridad, emergencias y protección civil.

Además, indicó que, junto al director de la Policía de Mendoza, Marcelo Calipo, hicieron llegar sus condolencias a familiares, compañeros y seres queridos de las víctimas.

Con profundo dolor, acompaño al pueblo de San Juan por la trágica pérdida de quienes integraban su sistema de seguridad, emergencias y protección civil. — M Mercedes Rus (@MercedesRus1) July 29, 2026

Tres días de duelo en San Juan por la tragedia aérea

El gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, decretó tres días de duelo provincial, con banderas a media asta y suspensión de actos oficiales, mientras avanza la investigación para determinar qué provocó la caída del helicóptero.

En un mensaje en redes, confirmó la magnitud del hecho y detalló quiénes fueron algunas de las víctimas, entre ellas autoridades de Protección Civil, la Policía y Bomberos. Destacó que eran “servidores públicos que dedicaron su vida al cuidado de los sanjuaninos”.

Con profundo dolor recibimos la noticia del accidente de helicóptero ocurrido en nuestra provincia, en el que tristemente perdieron la vida siete personas. Entre ellas, Carlos Heredia, director de Protección Civil; el comisario general Germán Videla, subjefe de la Policía de San… — Marcelo Orrego (@DrMarceloOrrego) July 29, 2026

Y escribió: “Quiero expresar mis más sinceras condolencias a las familias de todas las víctimas en este momento de inmenso dolor”. Además, aseguró que el Gobierno provincial está a disposición de los familiares y trabaja en la asistencia.

Desde Nación, la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, también se pronunció y enumeró a las víctimas, entre ellas brigadistas de la Agencia Federal de Emergencias (AFE) y el piloto de la aeronave. En su mensaje, sostuvo: “Mi abrazo y toda mi solidaridad están con ustedes. Acompaño a cada una de las familias y a sus compañeros de servicio en este momento de profundo dolor”.

Mis más sinceras condolencias a las familias, amigos, seres queridos y compañeros de servicio de quienes perdieron la vida en el accidente del helicóptero en San Juan: nuestro coordinador regional Centro, Andrés Bosch; nuestro brigadista e instructor, Rodrigo Aimetta, cuyas vidas… https://t.co/yB2zjH1E1k — Alejandra Monteoliva (@AleMonteoliva) July 29, 2026

En paralelo, la Agencia Federal de Emergencias (AFE) confirmó que el accidente involucró a un helicóptero Bell 412 y que las causas del siniestro continúan bajo investigación, al tiempo que aseguró que colaborará con todas las actuaciones necesarias para esclarecer lo ocurrido.

Quiénes eran las víctimas y qué se sabe del trágico accidente en San Juan

Según información oficial, el helicóptero se precipitó en la zona del Parque Provincial Ischigualasto, cuando participaba de tareas vinculadas a una capacitación y posterior operativo contra incendios forestales.

Las víctimas fueron:

Carlos Heredia , director de Protección Civil de San Juan

, director de Protección Civil de San Juan Germán Videla , subjefe de la Policía provincial

, subjefe de la Policía provincial Rubén Castro , jefe de Bomberos

, jefe de Bomberos Jorge Carbajal , segundo jefe de Bomberos

, segundo jefe de Bomberos Matías Valenzuela , piloto de la aeronave

, piloto de la aeronave Andrés Bosch y Rodrigo Aimetta, brigadistas de la AFE

De acuerdo con lo informado, todos tenían roles clave en tareas de emergencia y respuesta ante incendios, lo que profundizó el impacto del hecho tanto en San Juan como a nivel nacional.