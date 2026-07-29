Polémica por el uso de celulares en San Felipe: Luis Petri pidió que se cumpla la ley que él impulsó

Tras la polémica que generó la aparición de cinco internos del penal de San Felipe en un streaming mediante el uso de teléfonos celulares, el diputado nacional por Mendoza , Luis Petri (La Libertad Avanza) exigió el cumplimiento de la ley que él impulsó, vigente desde hace más de una década, para la prohibición de dispositivos móviles en las cárceles.

"En el 2012 se aprobó la ley en Mendoza que fue pionera ( en el 2017 a nivel nacional ) y prohíbe el uso de celulares obligando a colocar inhibidores de señal . Ambas leyes son de mi autoría", destacó el legislador a través de sus redes sociales.

Los celulares en las cárceles están prohibidos y deben colocarse inhibidores de señal Los celulares en las cárceles están prohibidos y deben colocarse inhibidores de señal

Además, Petri resaltó que "no puede haber excusa posible para que no se aplique en la cárcel de San Felipe ". "Es imprescindible que la ley se cumpla" , indicó.

Qué sucedió en la cárcel de San Felipe

Cinco internos del penal San Felipe se encuentran bajo investigación luego de aparecer en un streaming con teléfonos móviles. El hecho reavivó el debate sobre el ingreso de dispositivos prohibidos a las cárceles de Mendoza. Tras el episodio, la ministra de Seguridad, Mercedes Rus, aseguró que los reclusos involucrados ya fueron sancionados.

El hecho ocurrió durante el fin de semana a través de OmeTV, una plataforma que conecta al azar, mediante videollamadas, a usuarios de distintos lugares del mundo. La conversación fue entre los reclusos con el reconocido streamer Valentín Melo. Fue breve, pero suficiente para despertar la atención de las autoridades del Servicio Penitenciario de Mendoza.

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Como resultado, las autoridades secuestraron celulares, iniciaron sumarios administrativos y los internos serán trasladados a sectores con mayores restricciones y menos beneficios. Rus confirmó que las sanciones alcanzan tanto a los internos como a quienes intentan ingresar elementos prohibidos durante las visitas. En el caso de los familiares, explicó que pierden la posibilidad de volver a ingresar al establecimiento para visitar al detenido.