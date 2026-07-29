El Gobierno Nacional descartó una ruptura diplomática con Brasil tras la escalada de tensión con Lula

El canciller Pablo Quirno descartó una ruptura de las relaciones diplomáticas con Brasil tras la escalada de tensión entre Javier Milei y Luiz Inácio Lula da Silva.

El Gobierno nacional buscó bajar la tensión con Brasil luego de la crisis diplomática desatada por las declaraciones del presidente Javier Milei contra su par brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva . El canciller Pablo Quirno descartó de plano una ruptura de las relaciones entre ambos países y sostuvo que los vínculos institucionales se mantendrán.

"No hay chance de romper las relaciones" , afirmó el ministro de Relaciones Exteriores en declaraciones radiales, donde remarcó que el conflicto responde a "diferencias políticas e ideológicas" entre los mandatarios y no a una decisión de modificar la política exterior argentina.

Las declaraciones de Quirno se produjeron luego de que Brasil llamara a consultas a su embajador en Buenos Aires y convocara al representante argentino en Brasilia para pedir explicaciones, tras los duros cuestionamientos formulados por Milei durante un acto político en San Pablo.

A pesar de ese escenario, el canciller insistió en que la relación bilateral continuará funcionando a través de los canales diplomáticos habituales y destacó que ambos países mantienen una agenda común en materia de comercio, integración regional y cooperación.

Quirno: "Las relaciones entre los países son mucho más profundas"

El jefe de la diplomacia argentina señaló que las diferencias personales o ideológicas entre los presidentes no deben confundirse con el vínculo entre los Estados.

En ese sentido, sostuvo que las relaciones diplomáticas "son mucho más profundas" y exceden los posicionamientos políticos de los gobiernos de turno, por lo que descartó cualquier posibilidad de una ruptura institucional con el principal socio comercial de la Argentina.

Un conflicto que también llegó al Congreso

La crisis diplomática generó repercusiones en el ámbito político argentino. Sectores de la oposición impulsan proyectos de repudio por las declaraciones de Milei e incluso analizan convocar al canciller al Congreso para que brinde explicaciones sobre el impacto que el conflicto podría tener en la relación bilateral y en el Mercosur.