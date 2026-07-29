29 de julio de 2026
{}
Sitio Andino
Gobierno Nacional

El Gobierno Nacional descartó una ruptura diplomática con Brasil tras la escalada de tensión con Lula

El canciller Pablo Quirno aseguró que "no hay chance" de romper relaciones con el país vecino y afirmó que las diferencias entre Javier Milei y Luiz Inácio Lula da Silva son de carácter político e ideológico.

El canciller Pablo Quirno descartó una ruptura de las relaciones diplomáticas con Brasil tras la escalada de tensión entre Javier Milei y Luiz Inácio Lula da Silva.

El canciller Pablo Quirno descartó una ruptura de las relaciones diplomáticas con Brasil tras la escalada de tensión entre Javier Milei y Luiz Inácio Lula da Silva.

Por Sitio Andino Política

El Gobierno nacional buscó bajar la tensión con Brasil luego de la crisis diplomática desatada por las declaraciones del presidente Javier Milei contra su par brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva. El canciller Pablo Quirno descartó de plano una ruptura de las relaciones entre ambos países y sostuvo que los vínculos institucionales se mantendrán.

"No hay chance de romper las relaciones", afirmó el ministro de Relaciones Exteriores en declaraciones radiales, donde remarcó que el conflicto responde a "diferencias políticas e ideológicas" entre los mandatarios y no a una decisión de modificar la política exterior argentina.

A pesar de ese escenario, el canciller insistió en que la relación bilateral continuará funcionando a través de los canales diplomáticos habituales y destacó que ambos países mantienen una agenda común en materia de comercio, integración regional y cooperación.

Quirno: "Las relaciones entre los países son mucho más profundas"

El jefe de la diplomacia argentina señaló que las diferencias personales o ideológicas entre los presidentes no deben confundirse con el vínculo entre los Estados.

En ese sentido, sostuvo que las relaciones diplomáticas "son mucho más profundas" y exceden los posicionamientos políticos de los gobiernos de turno, por lo que descartó cualquier posibilidad de una ruptura institucional con el principal socio comercial de la Argentina.

Un conflicto que también llegó al Congreso

La crisis diplomática generó repercusiones en el ámbito político argentino. Sectores de la oposición impulsan proyectos de repudio por las declaraciones de Milei e incluso analizan convocar al canciller al Congreso para que brinde explicaciones sobre el impacto que el conflicto podría tener en la relación bilateral y en el Mercosur.

Temas
Seguí leyendo

El vocero de Milei aclaró sus dichos sobre un dólar a $1.800: "Fue una frase sacada de contexto"

Mendoza y la Nación lanzan la licitación internacional para concesionar el complejo hidroeléctrico Los Nihuiles

El líder del SEOCA apuntó contra el Gobierno y pidió recuperar derechos laborales

Agosto será un mes clave para Javier Milei: las reformas económicas que intentará destrabar en el Senado

El Gobierno dice que el dólar podría llegar a $1.800 en los próximos meses

Luis Caputo envió a Diputados la ley de Inocencia Fiscal para el blanqueo de dólares

Quién es Fernando Subirats, nuevo subsecretario de Comunicación y Medios Públicos

El Gobierno le puso fecha al tratamiento de la ley de inviolabilidad de la propiedad privada

Lee además
El Gobierno nacional acelera las privatizaciones: cómo será la venta de empresas públicas

El Gobierno activa una nueva etapa en las privatizaciones y definió cómo será el procedimiento
Reforma vitivínicola. video

El vino argentino ante una reforma histórica: qué puntos están en discusión
LO QUE SE LEE AHORA
Cuándo cobrarán los sueldos de julio los trabajadores de la administración pública de Mendoza.

Los estatales de Mendoza ya tienen fecha de cobro: cuándo estarán depositados los sueldos

Las Más Leídas

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras.

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras

Nieve en Mendoza: cuánto cuesta armar una escapada de un día a Las Leñas.

Escapada a Las Leñas: cuánto cuesta pasar el día en la nieve

¿Zonda en el llano el viernes? Alertas, horarios y el pronóstico para Mendoza.

¿Vuelve el Zonda al llano el viernes? Las alertas, los horarios y qué dice el pronóstico para Mendoza

El hecho ocurrió durante el fin de semana a través de OmeTV, una plataforma que conecta con usuarios al azar.

Video: una charla con un streamer terminó con requisas y celulares secuestrados en San Felipe

Neymar tomó una decisión histórica y el mundo del fútbol quedó en shock

Histórico anuncio de Neymar: por qué su decisión conmueve al fútbol