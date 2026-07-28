Mendoza y Nación lanzaron la licitación internacional para concesionar el sistema hidroeléctrico Los Nihuiles

Nación y Provincia llamaron a una licitación conjunta para adjudicar la operación del sistema hidroeléctrico del río Atuel por los próximos 30 años.

Nación y Provincia llamaron a una licitación conjunta para adjudicar la operación del sistema hidroeléctrico del río Atuel por los próximos 30 años.

El Gobierno de Mendoza dio un paso clave en el proceso de renovación de las concesiones hidroeléctricas del sur provincial. A través del Decreto 1436, publicado este martes en el Boletín Oficial, autorizó el llamado a una licitación pública nacional e internacional, en forma conjunta con el Estado nacional, para adjudicar la operación del Sistema Hidroeléctrico Los Nihuiles y transferir el 100% de las acciones de Hidroelectricidad Mendocina S.A. (HEMSA), la sociedad creada para administrar el complejo.

La decisión marca el inicio formal del proceso que permitirá seleccionar al operador que tendrá a su cargo la generación de energía eléctrica del complejo durante los próximos 30 años , luego del vencimiento de las concesiones otorgadas en la década de 1990 y de las sucesivas prórrogas transitorias que garantizaron la continuidad del servicio.

Mendoza conservará el dominio de los activos y el uso del agua del río Atuel, mientras que la Nación continuará siendo la autoridad competente para otorgar la concesión de generación eléctrica en el marco de la Ley Nacional 15.336.

De esta manera, el futuro adjudicatario deberá resultar ganador tanto de la compra del paquete accionario de HEMSA como de la concesión nacional.

El decreto establece expresamente que la adjudicación sólo quedará concretada cuando ambas administraciones coincidan en el mismo oferente. Además, la venta de las acciones deberá ser ratificada posteriormente por la Legislatura de Mendoza.

Una licitación con participación de Mendoza y Nación

El decreto dispone que la licitación será administrada operativamente por la autoridad nacional, aunque todas las decisiones deberán contar con la conformidad expresa de la Provincia. También se conformará una comisión evaluadora integrada en partes iguales por representantes de Mendoza y de la Nación, encargada de analizar las ofertas y emitir el dictamen correspondiente.

El llamado comprende dos componentes inseparables:

la venta y transferencia del 100% de las acciones de Hidroelectricidad Mendocina S.A.;

el otorgamiento de la concesión nacional para la generación de energía eléctrica.

El decreto también establece que el producido de la venta del paquete accionario ingresará íntegramente a Empresa Mendocina de Energía (EMESA), titular de esas acciones.

El Sistema Hidroeléctrico Los Nihuiles está ubicado sobre el río Atuel, en San Rafael.

HEMSA operará el sistema durante la transición

Mientras se desarrolla el proceso licitatorio, Hidroelectricidad Mendocina S.A. asumirá de manera transitoria la operación de las centrales Nihuil I, II, III y IV.

La sociedad administrará el complejo desde el cese de la actual concesión hasta el 31 de diciembre de 2026 o hasta que el nuevo concesionario tome posesión efectiva del sistema, lo que ocurra primero. Durante ese período, la Nación deberá designar formalmente a HEMSA como responsable de la operación dentro del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM).

Las inversiones que deberá realizar el nuevo concesionario

Uno de los principales desafíos para quien resulte adjudicatario será recuperar plenamente la capacidad operativa del complejo.

El sistema sufrió importantes daños durante el aluvión registrado en enero de 2025, que dejó fuera de servicio varias centrales y motivó la declaración de emergencia provincial del Sistema Hidroeléctrico Los Nihuiles. Esa situación obligó a extender el período de transición mientras se realizaban estudios técnicos, jurídicos y ambientales para definir el nuevo esquema concesionado.

El futuro operador deberá ejecutar un plan integral de inversiones destinado a reparar los equipos afectados, modernizar la infraestructura, recuperar la capacidad de generación e incrementar la confiabilidad del sistema. Además, Nihuil IV quedará incorporada definitivamente al esquema unificado de explotación junto con Nihuil I, II y III.

Un complejo estratégico para el sur mendocino

El Sistema Hidroeléctrico Los Nihuiles está ubicado sobre el río Atuel, en San Rafael, y posee una capacidad instalada cercana a los 290 megavatios, equivalente aproximadamente al 0,7% de la capacidad instalada del país.

Está integrado por tres represas, cuatro centrales hidroeléctricas y un dique compensador distribuidos a lo largo de unos 40 kilómetros.

Las centrales que conforman el sistema son:

Nihuil I , alimentada por el embalse El Nihuil, con una potencia de 75 MW.

, alimentada por el embalse El Nihuil, con una potencia de 75 MW. Nihuil II , abastecida por la presa Aisol, con una capacidad de 131,2 MW.

, abastecida por la presa Aisol, con una capacidad de 131,2 MW. Nihuil III , vinculada a la presa Tierras Blancas, con 52 MW.

, vinculada a la presa Tierras Blancas, con 52 MW. Nihuil IV, ubicada en Valle Grande, con una potencia de 30 MW.

La energía generada abastece al Sistema Argentino de Interconexión (SADI) y resulta estratégica para garantizar el suministro eléctrico del sur de Mendoza, especialmente en los departamentos de San Rafael, General Alvear y Malargüe.

Un proceso que comenzó en 2025

La convocatoria se enmarca en el acuerdo firmado entre Mendoza y la Nación durante la Vendimia de 2025 para avanzar en una licitación conjunta de los complejos hidroeléctricos Los Nihuiles y Diamante.

En aquella oportunidad, el gobernador Alfredo Cornejo sostuvo que la Provincia buscaba anticiparse al nuevo esquema energético impulsado por el Gobierno nacional, basado en la participación privada en la generación eléctrica, mientras el Estado conserva la regulación y las condiciones para el desarrollo de las inversiones.

Con el Decreto 1436, ese compromiso comenzó a materializarse mediante el lanzamiento formal del proceso licitatorio que definirá quién operará uno de los complejos hidroeléctricos más importantes de Mendoza durante las próximas tres décadas.