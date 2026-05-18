San Rafael: la provincia inició el proceso para actualizar el Complejo Hidroeléctrico Los Nihuiles

La provincia de Mendoza avanza en el proceso de licitación para modernizar el Complejo Hidroeléctrico Los Nihuiles en San Rafael , uno de los sistemas energéticos más importantes del sur provincial.

La convocatoria fue lanzada por el Gobierno mendocino a través de EMESA , con el objetivo de renovar equipamiento, mejorar la eficiencia de generación y extender la vida útil de las centrales, que cuentan con más de 50 años de operación .

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El proyecto contempla la modernización de distintos componentes estratégicos del sistema hidroeléctrico, entre ellos:

Según detallaron desde la Provincia, las obras apuntan a incrementar la eficiencia energética y mejorar la capacidad de generación del complejo.

Un proyecto estratégico para Mendoza

La iniciativa forma parte del plan provincial orientado a actualizar infraestructura clave y atraer inversiones al sector energético.

Desde el Ejecutivo remarcaron que la modernización permitirá sostener la generación hidroeléctrica en un contexto marcado por la variabilidad climática y la menor disponibilidad hídrica.

Además, señalaron que el proyecto podría generar impacto positivo en la economía regional mediante la creación de empleo local y el fortalecimiento de la competitividad del sistema eléctrico mendocino.

Un sistema clave para el sur provincial

El Complejo Hidroeléctrico Los Nihuiles, ubicado en San Rafael, representa una de las infraestructuras energéticas más relevantes del sur de Mendoza y cumple un rol central dentro del esquema de generación eléctrica provincial.

Con esta modernización, la Provincia busca garantizar su funcionamiento a largo plazo y adaptar el sistema a nuevas exigencias tecnológicas y energéticas.