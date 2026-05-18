Con pañuelos y folklore, San Rafael comenzó a palpitar el gran festival del Pericón

Ya se palpita en San Rafael el Pericón Nacional del domingo.

La tarde del domingo tuvo una fuerte impronta patriótica en San Rafael , donde cientos de vecinos se reunieron en Plaza Francia para bailar y ensayar el tradicional Pericón Nacional , en una jornada cargada de folklore, identidad y espíritu celeste y blanco.

La propuesta fue organizada por la Dirección de Cultura de la Municipalidad de San Rafael y sirvió no solo para conmemorar el Día de la Escarapela , sino también para comenzar a palpitar lo que será el gran festival del próximo fin de semana en la Villa 25 de Mayo .

Las actividades comenzaron desde temprano con la presentación de diferentes academias municipales de danza , que le pusieron música, color y tradición a una tarde marcada por la argentinidad.

Luego llegó uno de los momentos más esperados: la apertura de la pista para el ensayo general del Pericón .

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Pañuelos al aire y una plaza colmada en San Rafael

Fueron decenas los vecinos que se animaron a seguir los pasos, “a la voz de aura”, mientras hacían flamear sus pañuelos al ritmo de una de las danzas más emblemáticas del país.

La convocatoria terminó colmando Plaza Francia, donde familias, jóvenes y adultos compartieron una tarde especial, disfrutando de una propuesta que combinó cultura, tradición y comunidad.

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Todo fue además una antesala de lo que se vivirá el próximo domingo 24 de mayo en Villa 25 de Mayo, cuando se realice el gran Festival del Pericón, uno de los encuentros patrios más esperados del calendario cultural sanrafaelino.