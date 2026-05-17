San Rafael ya palpita el Pericón Nacional con mejoras y trabajos en Villa 25 de Mayo

La cuenta regresiva ya comenzó en la Villa 25 de Mayo . Con múltiples trabajos de acondicionamiento y puesta en valor en distintos sectores del distrito, el Municipio de San Rafael avanza con los preparativos para una nueva edición del tradicional Pericón Nacional , uno de los festejos patrios más convocantes del sur mendocino.

La celebración se realizará el próximo 24 de mayo desde el mediodía y volverá a reunir a vecinos y turistas en una jornada cargada de tradición, música y espíritu argentino, en el marco del 216° aniversario de la Revolución de Mayo .

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Durante el evento habrá espectáculos musicales, paseo de artesanos, patio de comidas, emprendedores locales y, como cada año, el gran baile del Pericón.

En los últimos días, distintas áreas municipales trabajan intensamente en la puesta a punto del distrito.

Entre las tareas ejecutadas se destacan:

Desmalezado en diferentes sectores de la villa.

Mantenimiento y pintura en la Plaza Centenario .

. Nivelación y acondicionamiento del predio del Fuerte San Rafael del Diamante .

. Mejoras en accesos y espacios públicos.

Más iluminación y tecnología LED en la Villa 25 de Mayo

Otro de los trabajos centrales tiene que ver con la optimización del sistema de luminarias y la incorporación de tecnología LED sobre la Ruta 150.

Las mejoras abarcan el tramo comprendido entre el pórtico de ingreso al distrito, el sector de la Virgen y el trayecto que conecta calle Las Heras con el acceso al Dique Galileo Vitali.

“Queremos que todos disfruten un gran fin de semana”

La delegada distrital, Paula Augusto, destacó el trabajo articulado entre las distintas áreas municipales. “Estamos trabajando con múltiples tareas para dejar todo en óptimas condiciones y que todos los visitantes puedan disfrutar de un gran fin de semana de festejos y con sentimiento bien argentino”, expresó.

Con cada detalle, la Villa 25 de Mayo ya empieza a vivir una nueva edición de una fiesta que se ha convertido en parte de la identidad cultural de San Rafael.