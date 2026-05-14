San Rafael fue sede de las VI Jornadas Bioquímicas de Cuyo con referentes de todo el país

Durante los días 6, 7, 8 y 9 de mayo, el Centro de Congresos y Exposiciones Alfredo Bufano en el departamento de San Rafael fue escenario de las VI Jornadas Bioquímicas de Cuyo , un encuentro que reunió a profesionales, especialistas y referentes científicos de distintos puntos del país.

La propuesta tuvo como objetivo analizar las particularidades científicas, tecnológicas y sociales vinculadas al desarrollo de la ciencia en las distintas regiones argentinas, poniendo en esta oportunidad el foco en Cuyo.

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Durante las cuatro jornadas participaron disertantes provenientes de distintas provincias, quienes compartieron experiencias, investigaciones y avances vinculados a la bioquímica, la innovación tecnológica y los nuevos desafíos del sector.

Además, se abordaron temáticas vinculadas al presente y futuro de la ciencia aplicada , generando espacios de intercambio, actualización y formación para profesionales y estudiantes.

Un evento con fuerte convocatoria y balance positivo en San Rafael

El encuentro logró reunir a más de 300 asistentes, consolidándose como uno de los eventos científicos más importantes de la región.

Con el objetivo de conocer el balance final de esta nueva edición, desde Noticiero Andino dialogamos con el presidente de la Asociación Bioquímica de San Rafael, quien destacó la convocatoria, el nivel académico de las exposiciones y la importancia de seguir posicionando a San Rafael como sede de encuentros científicos de alcance nacional.