14 de mayo de 2026
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San Rafael

San Rafael fue sede de las VI Jornadas Bioquímicas de Cuyo con referentes de todo el país

Durante cuatro jornadas, especialistas de distintas provincias participaron en San Rafael de un encuentro orientado a analizar los desafíos científicos, tecnológicos y sociales de la región de Cuyo.

&nbsp;VI Jornadas Bioquímicas de Cuyo en San Rafael.

 VI Jornadas Bioquímicas de Cuyo en San Rafael.

La propuesta tuvo como objetivo analizar las particularidades científicas, tecnológicas y sociales vinculadas al desarrollo de la ciencia en las distintas regiones argentinas, poniendo en esta oportunidad el foco en Cuyo.

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Expositores de todo el país y una agenda marcada por la innovación

Durante las cuatro jornadas participaron disertantes provenientes de distintas provincias, quienes compartieron experiencias, investigaciones y avances vinculados a la bioquímica, la innovación tecnológica y los nuevos desafíos del sector.

Además, se abordaron temáticas vinculadas al presente y futuro de la ciencia aplicada, generando espacios de intercambio, actualización y formación para profesionales y estudiantes.

Un evento con fuerte convocatoria y balance positivo en San Rafael

El encuentro logró reunir a más de 300 asistentes, consolidándose como uno de los eventos científicos más importantes de la región.

Con el objetivo de conocer el balance final de esta nueva edición, desde Noticiero Andino dialogamos con el presidente de la Asociación Bioquímica de San Rafael, quien destacó la convocatoria, el nivel académico de las exposiciones y la importancia de seguir posicionando a San Rafael como sede de encuentros científicos de alcance nacional.

Embed - LO QUE DEJARON LAS VI JORNADAS BIOQUÍMICAS DE CUYO

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