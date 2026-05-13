Histórico: el Desafío Ruta 40 2026 tendrá más de 150 pilotos y promete una edición récord

El Desafío Ruta 40 YPF 2026 contará con 151 inscriptos y marcará el regreso de Mendoza al Rally Raid internacional.

El Desafío Ruta 40 YPF 2026 tendrá una edición histórica con 151 inscriptos , una cifra récord que confirma el enorme crecimiento de la competencia dentro del Campeonato Mundial de Rally Raid (W2RC). La carrera se disputará entre el 24 y el 29 de mayo entre San Juan y Mendoza , con presencia de figuras internacionales y una fuerte representación argentina.

La lista oficial de inscriptos generó un fuerte impacto en el ambiente del Rally Raid internacional , ya que la edición 2026 contará con una cantidad histórica de pilotos y equipos.

Llega a Mendoza una nueva edición del "Desafío Ruta 40" con figuras de renombre

El Desafío Ruta 40 2026 vuelve a Mendoza: historia, ganadores y etapas de una carrera legendaria

Según informó la organización , habrá un total de 151 tripulaciones listas para tomar la salida desde la provincia de San Juan, en una competencia que volverá a posicionar a Argentina entre los grandes escenarios mundiales del Cross-Country.

Dentro de las categorías FIA se destacan 24 vehículos Ultimate , además de 5 Challenger, 6 Side by Side y 3 Stock , alcanzando un total de 38 autos de primer nivel internacional.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/OfficialW2RC/status/2054525054654767430&partner=&hide_thread=false Heavy traffic expected on the Ruta 40!



The entry list for Round 3 is officially out, and the @desafioruta40ok is set for a massive edition



FIM list: https://t.co/o5V8ZSbUFc

FIA list: https://t.co/UgF1XGv9AD



@desafioruta40 I 24-29 May#W2RC #FIA #FIM… pic.twitter.com/GPoHyIS5Ul — World Rally-Raid Championship (@OfficialW2RC) May 13, 2026

Motos, quads y figuras internacionales de elite

La categoría de motos y quads también tendrá una presencia impresionante dentro del DR40 2026, con varios de los mejores pilotos del planeta confirmados para la competencia.

La lista asciende a 78 pilotos entre motos y quads, incluyendo 12 motos RallyGP, 54 Rally2 y 4 Rally3. Además, volverán los quads con ocho representantes, algo muy esperado por los fanáticos del rally raid sudamericano.

Entre las grandes figuras internacionales aparecen nombres de enorme peso como Carlos Sainz, Sébastien Loeb, Nasser Al Attiyah, Stéphane Peterhansel, Nani Roma y Ricky Brabec, elevando todavía más el nivel de una edición que promete ser una de las más fuertes de toda la historia del Desafío Ruta 40.

Los argentinos que buscarán pelear arriba en el Mundial

La edición 2026 también tendrá una fuerte presencia argentina en distintas categorías, con varios pilotos llegando en gran nivel al Mundial de Rally Raid.

En motos, todas las miradas estarán puestas sobre Luciano Benavides, quien atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera dentro de Rally GP y aparece como uno de los grandes candidatos a pelear adelante.

Además, en Challenger se destaca la presencia de Nicolás Cavigliasso y Valentina Pertegarini, mientras que en Ultimate volverá a correr el mendocino Lucio Álvarez, que ya tuvo un buen paso por Portugal. El otro coterráneo que aparece es Sebastián Halpern. También habrá atención sobre Jeremías González Ferioli y Gonzalo Rinaldi en SSV.

Cómo será el recorrido del Desafío Ruta 40 2026

La carrera tendrá un total de 2993 kilómetros, de los cuales 1726 serán de especial, atravesando terrenos extremadamente variados entre San Juan y San Rafael.

El recorrido incluirá:

dunas

ríos secos

salares

sectores de alta montaña

navegación fuera de pista

extensos tramos de ripio

Uno de los grandes atractivos será el regreso de San Rafael después de una década, con bivouac instalado en el Centro de Congresos y Exposiciones.

Etapas del Desafío Ruta 40 YPF 2026

Etapa 1

Predominio de ríos secos y navegación fuera de pista, ideal para comenzar a abrir diferencias.

Etapa 2

Arena y salares con sectores sinuosos y mucha exigencia técnica para pilotos y navegantes.

Etapa 3

Combinación de dunas y ripio en una jornada considerada de las más duras de la competencia.

Etapa 4

Paso por sectores de cordillera y altura, con gran desgaste físico y mecánico.

Etapa 5

La definición de la carrera llegará entre las dunas de Difunta Correa y la zona de Pie de Palo.

image

Mendoza vuelve a ser protagonista del Rally Raid mundial

El regreso del Desafío Ruta 40 a Mendoza marca uno de los grandes acontecimientos deportivos del año para la provincia, que volverá a recibir a equipos internacionales, pilotos de elite y miles de fanáticos.

La combinación de figuras históricas, récord de inscriptos y presencia argentina transforma al DR40 2026 en una de las ediciones más esperadas de los últimos años dentro del Rally Raid mundial.

Además, el impacto turístico y económico volverá a sentirse con fuerza tanto en Mendoza como en San Juan, dos provincias que se preparan para vivir una verdadera fiesta del deporte motor.

Listas completas de cada categoría:

FIA

image

FIM

image

image

Open

image

Desafíos Ansenuza