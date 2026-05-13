River va por semifinales ante el Gimnasia sensación: hora y dónde verlo

River y Gimnasia se enfrentan en el Monumental por un lugar en las semifinales del Torneo Apertura.

River recibirá este miércoles 13 de mayo a Gimnasia y Esgrima La Plata , desde las 21.30 , en el estadio Monumental, por los cuartos de final del Torneo Apertura . El Millonario llega tras eliminar a San Lorenzo por penales , mientras que el Lobo atraviesa una racha perfecta y buscará dar otro golpe en el campeonato.

River vs Gimnasia se jugará este miércoles desde las 21.30 en el estadio Monumental y podrá verse por ESPN Premium y TNT Sports Premium , en uno de los cruces más esperados de los cuartos de final.

El partido tendrá como árbitro principal a Leandro Rey Hilfer , mientras que Lucas Novelli estará a cargo del VAR. La Agencia Noticias Argentinas realizará la cobertura en vivo de un duelo que puede marcar un quiebre para los dos equipos.

La serie se jugará a partido único y el ganador avanzará a las semifinales del Torneo Apertura . Por eso, el margen de error será mínimo en una noche donde River tendrá la presión de su gente y Gimnasia intentará sostener su gran momento.

Cómo llega River tras eliminar a San Lorenzo por penales

River llega a este partido después de una clasificación dramática ante San Lorenzo, en una serie donde estuvo contra las cuerdas y logró sobrevivir gracias a una actuación determinante de Santiago Beltrán.

El equipo dirigido por Eduardo Coudet estuvo dos veces en desventaja y sufrió más de la cuenta. Incluso, San Lorenzo tuvo dos penales para quedarse con la clasificación, pero Beltrán apareció en el momento más caliente y se convirtió en el gran héroe de la noche.

Más allá del alivio por avanzar, River dejó varias dudas desde el funcionamiento colectivo. El Millonario mostró problemas defensivos, momentos de desconexión y poca estabilidad, aunque también dejó claro que tiene jerarquía individual y espalda para competir en partidos límite.

Por qué Gimnasia llega al Monumental como una amenaza real

Gimnasia llega al Monumental con siete victorias consecutivas desde la llegada de Ariel Pereyra y se transformó en una de las grandes sorpresas del Torneo Apertura.

El Lobo consiguió su lugar en cuartos de final después de vencer 1-0 a Vélez como visitante, gracias al gol de Marcelo Torres. Ese triunfo confirmó el gran presente de un equipo que ganó confianza, orden y una identidad mucho más clara.

Los hinchas de Gimnasia están ilusionados porque el equipo encontró una dinámica ganadora en el momento justo. Frente a River, el desafío será sostener la personalidad, aprovechar los espacios y no dejarse llevar por el peso del Monumental.

Qué se juegan River y Gimnasia en los cuartos del Apertura

River y Gimnasia se juegan un lugar entre los cuatro mejores del Torneo Apertura, en una llave que aparece cargada de presión, ilusión y mucha expectativa.

La síntesis de River vs. Gimnasia

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