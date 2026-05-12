12 de mayo de 2026
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Julián Álvarez

El PSG prepara una oferta histórica por Julián Álvarez y Atlético de Madrid podría venderlo

El PSG de Francia aceleró por el argentino Julián Álvarez y la operación podría superar los 150 millones de euros. Mirá los detalles.

El futuro de Julián Álvarez vuelve a sacudir al mercado europeo tras el interés concreto del PSG. &nbsp;

El futuro de Julián Álvarez vuelve a sacudir al mercado europeo tras el interés concreto del PSG.

 

Julián Álvarez quedó en el centro del mercado de pases europeo luego de que desde España aseguraran que el PSG ya inició conversaciones con el Atlético de Madrid para intentar concretar una transferencia histórica. Según trascendió, el club francés estaría dispuesto a desembolsar una cifra superior a los 150 millones de euros para quedarse con el delantero argentino.

La impactante oferta que prepara el PSG por Julián Álvarez

El periodista Iñaki Villalón, en el programa El Chiringuito, aseguró que el conjunto parisino ya mantuvo reuniones con dirigentes del Atlético para avanzar sobre el futuro del atacante cordobés. “Ese club ya se ha sentado con el Aleti y conoce las pretensiones”, aseguró el periodista español.

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Además, explicó que la operación podría superar ampliamente los 150 millones y convertirse en una de las transferencias más importantes del próximo mercado europeo.

Otro dato que generó un fuerte impacto es que, según la información difundida en España, Julián Álvarez ya habría hablado con Luis Enrique para conocer detalles del proyecto deportivo del PSG.

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Qué piensa el Atlético de Madrid sobre la posible venta

Dentro del Atlético de Madrid reconocen que retener al argentino no será sencillo si la oferta económica sigue creciendo. El propio Diego Simeone fue consultado sobre el interés de gigantes europeos como PSG, Arsenal y Barcelona, y dejó una frase contundente: “Es normal que lo quieran, porque es muy bueno”.

En paralelo, medios franceses revelaron que el PSG incluso analiza incluir futbolistas dentro de la negociación. Entre los nombres mencionados aparecen Gonçalo Ramos y Kang-in Lee, además de una importante suma de dinero.

La intención del club parisino sería reforzar el ataque con un futbolista versátil, capaz de moverse por todo el frente ofensivo y adaptarse al esquema de Luis Enrique.

Qué dijo Julián Álvarez sobre su futuro

Mientras crecen los rumores, el delantero argentino evitó dar definiciones concretas sobre su continuidad en España. “Puede ser que sí, puede ser que no. Yo estoy feliz acá”, expresó el ex River.

Además, aclaró que nunca habló mal del Atlético y remarcó que muchas versiones nacen directamente desde las redes sociales. Por ahora, el futbolista mantiene el foco puesto en la recta final de la temporada y también en la preparación para el Mundial 2026 con la Selección argentina.

El desenlace de la negociación recién se conocería después de la Copa del Mundo, cuando el delantero y su entorno evalúen todas las propuestas sobre la mesa.

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