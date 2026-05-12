Zonal Cuyano en San Juan: Pelegrina, Antich, Módica y Maggini dominaron El Zonda

El Autódromo El Zonda-Eduardo Copello volvió a mostrar toda su exigencia en la tercera fecha del Zonal Cuyano, disputada en San Juan. Entre maniobras al límite, sanciones y finales vibrantes, los triunfos quedaron en manos de Pablo Pelegrina, Alberto Antich, Julián Módica y Luisito Maggini.
Cómo fueron las finales del Zonal Cuyano en San Juan
En la Clase 1, Pablo Pelegrina se quedó con la victoria luego de completar las 15 vueltas en 23:46.924. El piloto del auto 14 superó a Agustín Ahumada y a Julián Molina Bombalet, que completaron el podio.
Además, hubo sanciones importantes: Ignacio Lipari recibió un recargo de 10 segundos por cortar camino en reiteradas ocasiones.
Zonal Cuyano (2)
Antich arrasó en la Clase 2 y Módica ganó una final apasionante
En la Clase 2, el gran dominador fue Alberto Antich, quien ganó con autoridad tras marcar un tiempo total de 28:34.174. El podio lo completaron Nico Sabio y Gonza Martínez.
La final también dejó polémicas. Juan Pablo Esteban fue sancionado con un recargo de un puesto por una maniobra contra el auto 3, mientras que Ayrton Malizia recibió un apercibimiento por cortar camino.
Por su parte, la Clase 3 entregó una de las definiciones más ajustadas del fin de semana. Julián Módica logró imponerse por apenas 0.363 segundos sobre Martín Pontoni después de 15 vueltas cargadas de tensión.
El tercer puesto quedó para Nicolás Peralta, en otra carrera donde el Zonda volvió a exigir al máximo a pilotos y máquinas.
Zonal Cuyano (3)
Luisito Maggini dominó el TC Cuyano
El cierre del domingo quedó para el TC Cuyano, donde Luisito Maggini volvió a mostrar toda su potencia y experiencia para quedarse con la victoria.
El piloto completó las 17 vueltas en 35:50.491 y terminó adelante de Marcelo Vicente y Ricardo Moreno.
Además, la familia Maggini volvió a ser protagonista en San Juan: Fabrizio Maggini terminó cuarto y Luis Maggini finalizó quinto, consolidando el gran presente de la estructura familiar en la categoría.
Zonal Cuyano (4)
El resumen y lo que se viene en el Zonal Cuyano
Clase 1
Pablo Pelegrina (14) — 23:46.924
Agustín Ahumada (20) — a 1.692
Julián Molina Bombalet (13) — a 2.466
Clase 2
Alberto Antich (9) — 28:34.174
Nico Sabio (7) — a 7.817
Gonza Martínez (3) — a 13.099
Clase 3
Julián Módica (93) — 21:32.456
Martín Pontoni (4) — a 0.363
Nicolás Peralta (53) — a 6.901
TC Cuyano
Luisito Maggini (1) — 35:50.491
Marcelo Vicente (6) — a 2.535
Ricardo Moreno (44) — a 2.815
La próxima fecha del Zonal Cuyano 2026 será el 7 de junio.