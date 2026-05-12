Zonal Cuyano en San Juan: Pelegrina, Antich, Módica y Maggini dominaron El Zonda

El mítico circuito sanjuanino volvió a ser protagonista de una jornada del Zonal Cuyano cargada de velocidad, roces y definiciones apretadas.

El Autódromo El Zonda-Eduardo Copello volvió a mostrar toda su exigencia en la tercera fecha del Zonal Cuyano , disputada en San Juan. Entre maniobras al límite, sanciones y finales vibrantes, los triunfos quedaron en manos de Pablo Pelegrina, Alberto Antich, Julián Módica y Luisito Maggini .

La jornada disputada en el trazado sanjuanino tuvo de todo: carreras ajustadas, recargos y grandes actuaciones individuales en un circuito que no perdona errores.

El automovilismo regional regresa a San Juan para disputar la tercera fecha del Zonal Cuyano

En la Clase 1 , Pablo Pelegrina se quedó con la victoria luego de completar las 15 vueltas en 23:46.924. El piloto del auto 14 superó a Agustín Ahumada y a Julián Molina Bombalet , que completaron el podio.

Además, hubo sanciones importantes: Ignacio Lipari recibió un recargo de 10 segundos por cortar camino en reiteradas ocasiones.

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Antich arrasó en la Clase 2 y Módica ganó una final apasionante

En la Clase 2, el gran dominador fue Alberto Antich, quien ganó con autoridad tras marcar un tiempo total de 28:34.174. El podio lo completaron Nico Sabio y Gonza Martínez.

La final también dejó polémicas. Juan Pablo Esteban fue sancionado con un recargo de un puesto por una maniobra contra el auto 3, mientras que Ayrton Malizia recibió un apercibimiento por cortar camino.

Por su parte, la Clase 3 entregó una de las definiciones más ajustadas del fin de semana. Julián Módica logró imponerse por apenas 0.363 segundos sobre Martín Pontoni después de 15 vueltas cargadas de tensión.

El tercer puesto quedó para Nicolás Peralta, en otra carrera donde el Zonda volvió a exigir al máximo a pilotos y máquinas.

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Luisito Maggini dominó el TC Cuyano

El cierre del domingo quedó para el TC Cuyano, donde Luisito Maggini volvió a mostrar toda su potencia y experiencia para quedarse con la victoria.

El piloto completó las 17 vueltas en 35:50.491 y terminó adelante de Marcelo Vicente y Ricardo Moreno.

Además, la familia Maggini volvió a ser protagonista en San Juan: Fabrizio Maggini terminó cuarto y Luis Maggini finalizó quinto, consolidando el gran presente de la estructura familiar en la categoría.

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El resumen y lo que se viene en el Zonal Cuyano

Clase 1

Pablo Pelegrina (14) — 23:46.924

— 23:46.924 Agustín Ahumada (20) — a 1.692

— a 1.692 Julián Molina Bombalet (13) — a 2.466

Clase 2

Alberto Antich (9) — 28:34.174

— 28:34.174 Nico Sabio (7) — a 7.817

— a 7.817 Gonza Martínez (3) — a 13.099

Clase 3

Julián Módica (93) — 21:32.456

— 21:32.456 Martín Pontoni (4) — a 0.363

— a 0.363 Nicolás Peralta (53) — a 6.901

TC Cuyano

Luisito Maggini (1) — 35:50.491

— 35:50.491 Marcelo Vicente (6) — a 2.535

— a 2.535 Ricardo Moreno (44) — a 2.815

La próxima fecha del Zonal Cuyano 2026 será el 7 de junio.