6 de mayo de 2026
El Zonal Cuyano vuelve al Zonda con los mejores pilotos de la región

El exigente Zonal Cuyano volverá este fin de semana al autódromo El Zonda para disputar la manga 3 de la temporada 2026. Mirá las novedades.

El Zonal Cuyano regresa al autódromo El Zonda tras la segunda fecha disputada en San Martín.

 Por Martín Sebastián Colucci

El Zonal Cuyano 2026 volverá a acelerar este fin de semana en el histórico autódromo El Zonda – Eduardo Copello, escenario de la tercera fecha del campeonato regional que reúne a algunos de los mejores pilotos del automovilismo de Mendoza y San Juan.

Con un parque automotor en crecimiento y una importante cantidad de inscriptos, la expectativa es alta para un nuevo capítulo del campeonato que tendrá acción en las categorías Clase 1, Clase 2, Clase 3 y TC Cuyano.

La tercera fecha contará con una nutrida lista de protagonistas en cada una de las categorías.

En la Clase 1 aparecen nombres como Mauricio Martos, Jullian Agustín Molina Bombalet, Pablo Pelegrina, Agustín Ahumada, Emanuel Ezequiel Espósito, Antonio Lichardi, Nicolás Flores, Tomás Barreira, Eduardo Rached, Santiago Ortega, Facu Sabatini y Gonzalo Oropel. La Clase 2 tendrá en pista a pilotos como Gonza Martínez, Nico Sabio, Juanma Sosa, Cristian Ciclotto, Maximiliano Telo, Pablo Corradi y Fernando Sosa.

Por su parte, la Clase 3 volverá a mostrar grandes protagonistas con la presencia de Facundo Della Motta, Nicolás Peralta, Fabrizio Benedetti, Bautista Mattar, Julián Módica y Lautaro Martínez. En tanto, el TC Cuyano presentará otra vez una grilla competitiva con pilotos como Luisito Maggini, Francisco Gabriel Castillo, Marcelo Vicente, Luis Maggini, Franco Benedetti, Ricardo Moreno, Carlos Rojo y Tulio Ismael.

Cómo será la actividad del Zonal Cuyano en San Juan

Si bien todavía no fueron oficializados los horarios definitivos, el cronograma tentativo indica que la actividad del sábado comenzará desde las 9 de la mañana con entrenamientos.

Luego será el turno de las clasificaciones y las series de las categorías Clase 2, Clase 3 y TC Cuyano, mientras que el domingo por la mañana se disputarían las series correspondientes a la Clase 1.

Más tarde llegarán las esperadas finales de todas las divisionales, que cerrarán un intenso fin de semana de automovilismo regional en San Juan.

Cuánto cuestan las entradas para el Zonal Cuyano en El Zonda

La organización confirmó que las entradas generales tendrán un valor de $10.000, mientras que el acceso a boxes costará $15.000.

Ambos tickets serán válidos para los dos días de actividad en el autódromo El Zonda, uno de los escenarios más emblemáticos del automovilismo argentino.

