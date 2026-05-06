El Zonal Cuyano vuelve al Zonda con los mejores pilotos de la región

El Zonal Cuyano 2026 volverá a acelerar este fin de semana en el histórico autódromo El Zonda – Eduardo Copello, escenario de la tercera fecha del campeonato regional que reúne a algunos de los mejores pilotos del automovilismo de Mendoza y San Juan.
Con un parque automotor en crecimiento y una importante cantidad de inscriptos, la expectativa es alta para un nuevo capítulo del campeonato que tendrá acción en las categorías Clase 1, Clase 2, Clase 3 y TC Cuyano.
El Zonal Cuyano tendrá una importante grilla en El Zonda
La tercera fecha contará con una nutrida lista de protagonistas en cada una de las categorías.
En la Clase 1 aparecen nombres como Mauricio Martos, Jullian Agustín Molina Bombalet, Pablo Pelegrina, Agustín Ahumada, Emanuel Ezequiel Espósito, Antonio Lichardi, Nicolás Flores, Tomás Barreira, Eduardo Rached, Santiago Ortega, Facu Sabatini y Gonzalo Oropel. La Clase 2 tendrá en pista a pilotos como Gonza Martínez, Nico Sabio, Juanma Sosa, Cristian Ciclotto, Maximiliano Telo, Pablo Corradi y Fernando Sosa.
Por su parte, la Clase 3 volverá a mostrar grandes protagonistas con la presencia de Facundo Della Motta, Nicolás Peralta, Fabrizio Benedetti, Bautista Mattar, Julián Módica y Lautaro Martínez. En tanto, el TC Cuyano presentará otra vez una grilla competitiva con pilotos como Luisito Maggini, Francisco Gabriel Castillo, Marcelo Vicente, Luis Maggini, Franco Benedetti, Ricardo Moreno, Carlos Rojo y Tulio Ismael.