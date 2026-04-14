Zonal Cuyano en San Martín dejó grandes ganadores y un fin de semana a pura velocidad en Mendoza

El Zonal Cuyano tuvo acción en el Este.

El Zonal Cuyano hizo vibrar San Martín con una segunda fecha cargada de adrenalina, sobrepasos y definiciones al milímetro . Las finales del domingo mostraron un nivel altísimo, con diferencias mínimas en pista y pilotos que dejaron todo para quedarse con victorias que pueden marcar el rumbo del campeonato .

Si algo dejó esta fecha fue paridad absoluta . En varias categorías, los primeros puestos se definieron por décimas , reflejando el nivel competitivo del parque automotor.

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En Clase 1, por ejemplo, la victoria se resolvió por apenas 0.413 segundos , mientras que en Clase 2 también hubo una pelea cerrada con menos de un segundo entre primero y segundo. Cada vuelta fue clave y cualquier error se pagó caro .

“Son carreras donde no podés regalar nada, porque todo se define por detalles” , es el análisis que se repite en boxes tras un fin de semana intenso.

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Ganadores del Zonal Cuyano con tiempos y diferencias

Clase 1 – Final

Agustin Palau – 15 vueltas – 27:31.005

Mauricio Martos – 15 vueltas – 27:31.418 (+0.413)

Julian Molina Bombalet – 15 vueltas – 27:34.115 (+3.110)

Clase 2 – Final

Nicolas Sabio – 15 vueltas – 22:55.308

Alberto Antich – 15 vueltas – 22:56.113 (+0.805)

Pablo Corradi – 15 vueltas – 22:58.196 (+2.888)

Clase 3 – Final

Facundo Della Motta – 15 vueltas – 22:15.557

Lautaro Martinez – 15 vueltas – 22:22.303 (+6.746)

Martin Pontoni – 15 vueltas – 22:23.975 (+8.418)

TC Cuyano – Final

Fabrizio Maggini – 15 vueltas – 21:20.662

Oki Maggini – 15 vueltas – 21:38.398 (+17.736)

Luis Maggini – 15 vueltas – 21:21.412 (+0.750)*

Recargo para Luis Maggini que le hizo perder el primer puesto por un toque.

Un campeonato que empieza a calentarse

Con estos resultados, el Zonal Cuyano empieza a mostrar sus cartas. Algunos pilotos se consolidan como candidatos, mientras que otros ya saben que no pueden dejar más puntos en el camino.

La paridad vista en San Martín deja una certeza: cada fecha puede cambiar todo y el campeonato está lejos de definirse.

Vale recordar, que el próximo compromiso de la competencia está estipulado por el 10 de mayo.

Repasá los tiempos completos haciando click acá.