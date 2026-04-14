Zonal Cuyano en San Martín dejó grandes ganadores y un fin de semana a pura velocidad en Mendoza

El Zonal Cuyano hizo vibrar San Martín con una segunda fecha cargada de adrenalina, sobrepasos y definiciones al milímetro. Las finales del domingo mostraron un nivel altísimo, con diferencias mínimas en pista y pilotos que dejaron todo para quedarse con victorias que pueden marcar el rumbo del campeonato.
Finales apretadas y tiempos que marcaron la diferencia en el Zonal Cuyano
Si algo dejó esta fecha fue paridad absoluta. En varias categorías, los primeros puestos se definieron por décimas, reflejando el nivel competitivo del parque automotor.
En Clase 1, por ejemplo, la victoria se resolvió por apenas 0.413 segundos, mientras que en Clase 2 también hubo una pelea cerrada con menos de un segundo entre primero y segundo. Cada vuelta fue clave y cualquier error se pagó caro.