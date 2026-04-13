Gout Gout rompió el récord de Bolt y se convirtió en la gran promesa del atletismo mundial

El Atletismo mundial tiene un nuevo nombre propio: Gout Gout. Con apenas 18 años, el australiano rompió una marca que parecía intocable y superó el registro que tenía Usain Bolt a su misma edad. Su tiempo de 19.67 en los 200 metros no solo es histórico, sino que lo posiciona como la gran promesa del sprint a nivel global.
Tras la carrera, el propio atleta dejó en claro lo que significa este logro en su carrera. “Me quita un enorme peso de encima saber que logré este tiempo en condiciones homologadas. Tengo la velocidad y mi cuerpo es capaz de correr en estos tiempos”, afirmó.
Y fue más allá: “Estoy listo para ir aún más lejos”, una frase que marca el nivel de ambición que tiene. No fue solo una marca: fue una declaración.
De una historia difícil a la élite mundial
Detrás del fenómeno hay una historia fuerte. Gout Gout nació en Australia, pero su familia huyó de la guerra civil en Sudán del Sur.
Pasaron por Egipto antes de instalarse definitivamente en Queensland, donde el joven creció entre el deporte y el estudio.
De ese contexto a romper récords mundiales: un recorrido que potencia aún más su historia.
El futuro ya empezó
Hoy, Gout Gout no es solo una promesa. Es una realidad. Tiene un contrato millonario con Adidas que supera los 6 millones de dólares y un objetivo claro en el horizonte: los Juegos Olímpicos de Brisbane 2032.
Ahí quiere llegar en su mejor versión. Y después de este récord, ya nadie duda de que puede hacerlo.