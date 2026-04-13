13 de abril de 2026
Gout Gout rompió el récord de Bolt y se convirtió en la gran promesa del atletismo mundial

El australiano Gout Gout corrió los 200 metros en 19.67 y superó el registro de Usain Bolt a su edad. Mirá cómo se sacudió el Atletismo.

Gout Gout hizo historia en Australia y se metió en la élite del atletismo mundial.

Por Sitio Andino Deportes

El Atletismo mundial tiene un nuevo nombre propio: Gout Gout. Con apenas 18 años, el australiano rompió una marca que parecía intocable y superó el registro que tenía Usain Bolt a su misma edad. Su tiempo de 19.67 en los 200 metros no solo es histórico, sino que lo posiciona como la gran promesa del sprint a nivel global.

Un tiempo que lo cambia todo en el Atletismo

El impacto del registro no es menor. Bajar la marca de Bolt en esa etapa de su carrera es un golpe directo a la historia del atletismo.

Lee además
Cuti Romero sufrió una lesión en la rodilla y enciende alarmas en la Selección.

Se confirmó la lesión del "Cuti" Romero: cuánto tiempo estará afuera y qué pasa con el Mundial
Julio Ricardo, Periodista referente del relato y análisis futbolístico, falleció a los 87 años.

Murió Julio Ricardo, una voz que marcó época en el periodismo deportivo

Gout no solo ganó la carrera en el Campeonato de Australia, sino que lo hizo con un tiempo que lo coloca en otra dimensión. 19.67 segundos que lo meten en la conversación mundial.

Además, venía mostrando crecimiento sostenido: en 2025 ya había bajado su propio récord nacional con 20.02. Pero este salto fue definitivo.

“Estoy listo para ir aún más lejos”

Tras la carrera, el propio atleta dejó en claro lo que significa este logro en su carrera. “Me quita un enorme peso de encima saber que logré este tiempo en condiciones homologadas. Tengo la velocidad y mi cuerpo es capaz de correr en estos tiempos”, afirmó.

Y fue más allá: “Estoy listo para ir aún más lejos”, una frase que marca el nivel de ambición que tiene. No fue solo una marca: fue una declaración.

De una historia difícil a la élite mundial

Detrás del fenómeno hay una historia fuerte. Gout Gout nació en Australia, pero su familia huyó de la guerra civil en Sudán del Sur.

Pasaron por Egipto antes de instalarse definitivamente en Queensland, donde el joven creció entre el deporte y el estudio.

De ese contexto a romper récords mundiales: un recorrido que potencia aún más su historia.

El futuro ya empezó

Hoy, Gout Gout no es solo una promesa. Es una realidad. Tiene un contrato millonario con Adidas que supera los 6 millones de dólares y un objetivo claro en el horizonte: los Juegos Olímpicos de Brisbane 2032.

Ahí quiere llegar en su mejor versión. Y después de este récord, ya nadie duda de que puede hacerlo.

Seguí leyendo

Orgullo mendocino en la Gimnasia artística: dos jueces estarán en Dakar 2026

Compras millonarias en Puerto Madero salpican al entorno de la AFA

River no para: le ganó a Racing y llega con todo al clásico con Boca

¡Una luz en el camino! Mauricio Páez repitió y se quedó con la Vuelta de Alvear

El Depor metió una flor de victoria para volver a creer y no ver más para abajo

El Lobo rescató un punto ante Platense y sigue levantando cuando se acerca el clásico con la Lepra

Empates por doquier: FADEP dejó otra cara y Huracán Las Heras no lo pudo abrir en el Federal A

Matías Rossi mandó en San Juan y hubo protagonismo mendocino en el TC2000

Orgullo mendocino en la Gimnasia artística: dos jueces estarán en Dakar 2026

Resultados de Telekino: controlá el sorteo 2423 y números ganadores del domingo 12 de abril

Resultados del Brinco hoy: los números ganadores del sorteo 1349 del domingo 12 de abril

El sujeto habría amenazado con incendiar el domicilio

Quiso prender fuego la casa con su familia adentro y generó una escena de desesperación

Resultados del Quini 6 hoy domingo 12 de abril: números ganadores del sorteo 3364

Obras viales en la provincia de Mendoza: en qué rutas invierte millones el Gobierno