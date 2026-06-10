Mundial 2026: Nico Paz rompió el silencio y fue tajante sobre su lesión

El mediocampista de la Selección argentina aseguró que dejó atrás la molestia en la rodilla y cuestionó las versiones que circularon sobre su estado físico antes del Mundial 2026.

A pocos días del debut de la Selección argentina en el Mundial 2026 , Nicolás Paz llevó tranquilidad tanto al cuerpo técnico como a los hinchas. El mediocampista aseguró que ya dejó atrás la molestia en la rodilla que había generado preocupación durante la preparación y confirmó que se encuentra en condiciones de afrontar la Copa del Mundo.

Además, el volante fue contundente al referirse a las versiones que circularon sobre su situación física , asegurando que se dijeron muchas cosas que no se ajustaban a la realidad.

Nicolás Paz confirmó que ya está completamente recuperado de la molestia en la rodilla que lo obligó a entrenar de manera diferenciada durante algunos días de la preparación mundialista.

“ Ya estoy mucho mejor, sin la molestia de la rodilla, muy feliz ”, expresó el futbolista, llevando tranquilidad en la recta final hacia el estreno frente a Argelia.

La evolución del mediocampista era seguida atentamente por Lionel Scaloni y todo el cuerpo técnico, ya que se trata de una de las variantes con mayor proyección dentro del plantel argentino.

El enojo de Nico Paz por las versiones sobre su estado físico

Durante la conferencia, el futbolista también aprovechó para responder a algunas informaciones que circularon en los últimos días acerca de una posible lesión de mayor gravedad.

“Estaba tranquilo, sabía que no era grave. Vi muchas mentiras, gente diciendo cosas que no eran”, afirmó el jugador con firmeza. La declaración sirvió para despejar definitivamente las dudas sobre su disponibilidad y para dejar en claro que nunca existió una preocupación importante respecto a su presencia en la Copa del Mundo.

Cómo fue la recuperación del volante argentino

Paz explicó que durante el proceso optó por mantener la calma y respetar cada una de las indicaciones médicas para evitar cualquier riesgo innecesario.

El mediocampista siguió un trabajo progresivo junto al cuerpo médico de la Selección argentina, priorizando la recuperación completa antes de volver a entrenar a la par de sus compañeros. “Tenía que ir día a día y ahora mismo ya estoy recuperado”, señaló.

Una alternativa importante para Scaloni

Con la situación física resuelta, Nicolás Paz vuelve a convertirse en una opción importante dentro de la estructura que maneja Lionel Scaloni para afrontar el Mundial 2026.

La competencia en la mitad de la cancha será intensa, pero el volante llega con la tranquilidad de haber superado el inconveniente físico y con el objetivo de aprovechar cada oportunidad que tenga dentro de una Selección que buscará defender el título conseguido en Qatar.

Por lo pronto, la principal noticia para Argentina es que una de sus jóvenes promesas está nuevamente a disposición y lista para afrontar el desafío más importante de su carrera deportiva.

La agenda de la Selección argentina en el Mundial 2026

El camino de la Selección hacia la cuarta estrella ya tiene fechas y rivales definidos. Estos son los partidos de la fase de grupos del Mundial, con horario de la Argentina: