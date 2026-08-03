La Selección Argentina podría volver a jugar en el país en septiembre

La Selección de fútbol de Argentina podría reencontrarse con su público en septiembre , en lo que sería su primer partido en el país tras el subcampeonato del Mundial 2026 disputado en Estados Unidos, Canadá y México.

Según trascendió, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) analiza organizar al menos un amistoso en Buenos Aires durante la próxima ventana internacional FIFA , que se desarrollará entre el 21 de septiembre y el 6 de octubre .

La idea del cuerpo técnico encabezado por Lionel Scaloni es que el equipo vuelva a presentarse ante los hinchas locales luego de la final perdida ante España, en un contexto donde varios de los jugadores no regresaron al país tras el cierre del torneo .

De acuerdo a lo evaluado por la dirigencia, la Selección disputaría tres encuentros amistosos en esa ventana , aunque el calendario todavía no fue oficializado.

La Selección de fútbol de Argentina volvería a jugar ante su público en septiembre.

En ese esquema, dos partidos podrían jugarse en China, mientras que el restante sería en Buenos Aires, con el objetivo de concretar el esperado reencuentro con el público argentino.

La ventana FIFA habilita hasta cuatro partidos, pero desde la AFA optarían por una agenda más acotada, combinando compromisos internacionales con una presentación en el país.

Tras caer en la final del Mundial ante España, Argentina vuelve a jugar ante su público.

Los jugadores que no volvieron tras la final del Mundial 2026

Uno de los datos que alimenta la expectativa por el regreso es que varios futbolistas de la “Scaloneta” no volvieron a Argentina tras la final en Nueva Jersey, disputada el 19 de julio.

Entre ellos se encuentran Lionel Messi y Rodrigo De Paul, quienes viajaron directamente a Miami tras la definición del Mundial. A esa lista se sumaron otros nombres importantes del plantel:

Enzo Fernández

Julián Álvarez

Lautaro Martínez

Cristian “Cuti” Romero

Nahuel Molina

Gerónimo Rulli y Juan Musso

Nicolás Paz y Giuliano Simeone

Un recibimiento con emoción en Ezeiza

Más allá de esas ausencias, la Selección argentina sí tuvo un emotivo recibimiento en su regreso al país, el lunes 20 de julio.

El plantel fue recibido en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza por la Banda de los Granaderos, que interpretó la canción “Muchachos”, convertida en un símbolo de la conexión con los hinchas.

#SelecciónArgentina | ¡Una bienvenida a la altura de la historia! Cientos de hinchas recibieron a la Selección Argentina, que saludó desde un micro descapotable tras su llegada al país luego del Mundial 2026.

pic.twitter.com/s8HzCPifRP — Sitio Andino (@sitioandinomza) July 20, 2026

Miles de personas se acercaron para acompañar al equipo, en una bienvenida que, si bien no tuvo clima de festejo, reflejó el respaldo y el reconocimiento tras otra final mundialista.