3 de agosto de 2026
{}
Sitio Andino
Selección de fútbol de Argentina

La Selección Argentina podría volver a jugar en el país en septiembre

La AFA evalúa disputar un amistoso en Buenos Aires durante la próxima ventana FIFA. Sería el primer partido tras la final del Mundial 2026.

Argentina volverá a jugar ante su público tras el subcampeonato mundial.

Argentina volverá a jugar ante su público tras el subcampeonato mundial.

Foto: Prensa Selección de fútbol de Argentina

Según trascendió, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) analiza organizar al menos un amistoso en Buenos Aires durante la próxima ventana internacional FIFA, que se desarrollará entre el 21 de septiembre y el 6 de octubre.

La idea del cuerpo técnico encabezado por Lionel Scaloni es que el equipo vuelva a presentarse ante los hinchas locales luego de la final perdida ante España, en un contexto donde varios de los jugadores no regresaron al país tras el cierre del torneo.

La Selecci&oacute;n de f&uacute;tbol de Argentina volver&iacute;a a jugar ante su p&uacute;blico en septiembre.

La Selección de fútbol de Argentina volvería a jugar ante su público en septiembre.

La Scaloneta y un calendario con partidos en el exterior y uno en Argentina

De acuerdo a lo evaluado por la dirigencia, la Selección disputaría tres encuentros amistosos en esa ventana, aunque el calendario todavía no fue oficializado.

En ese esquema, dos partidos podrían jugarse en China, mientras que el restante sería en Buenos Aires, con el objetivo de concretar el esperado reencuentro con el público argentino.

La ventana FIFA habilita hasta cuatro partidos, pero desde la AFA optarían por una agenda más acotada, combinando compromisos internacionales con una presentación en el país.

Tras caer en la final del Mundial ante Espa&ntilde;a, Argentina vuelve a jugar ante su p&uacute;blico.

Tras caer en la final del Mundial ante España, Argentina vuelve a jugar ante su público.

Los jugadores que no volvieron tras la final del Mundial 2026

Uno de los datos que alimenta la expectativa por el regreso es que varios futbolistas de la “Scaloneta” no volvieron a Argentina tras la final en Nueva Jersey, disputada el 19 de julio.

Entre ellos se encuentran Lionel Messi y Rodrigo De Paul, quienes viajaron directamente a Miami tras la definición del Mundial. A esa lista se sumaron otros nombres importantes del plantel:

  • Enzo Fernández
  • Julián Álvarez
  • Lautaro Martínez
  • Cristian “Cuti” Romero
  • Nahuel Molina
  • Gerónimo Rulli y Juan Musso
  • Nicolás Paz y Giuliano Simeone

Un recibimiento con emoción en Ezeiza

Más allá de esas ausencias, la Selección argentina sí tuvo un emotivo recibimiento en su regreso al país, el lunes 20 de julio.

El plantel fue recibido en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza por la Banda de los Granaderos, que interpretó la canción “Muchachos”, convertida en un símbolo de la conexión con los hinchas.

Miles de personas se acercaron para acompañar al equipo, en una bienvenida que, si bien no tuvo clima de festejo, reflejó el respaldo y el reconocimiento tras otra final mundialista.

Temas
Seguí leyendo

Lionel Scaloni firmó contrato hasta el 2030 con la Selección Argentina de Fútbol: lo escrito, escrito está

Un detalle de campeón: el regalo de Messi para sus compañeros de la Selección Argentina que se volvió viral

La descomunal oferta que prepara Arsenal para quedarse con Julián Álvarez

Con equipo alternativo, la Lepra sufrió su primera derrota del torneo en su visita a Sarmiento

Deportivo Maipú derrotó 4 a 2 a Atlanta en un partidazo y escaló en la tabla

Una multimillonaria, Pau Gasol y una guerra de inversiones que sacude al fútbol

Gimnasia de Mendoza tuvo un héroe y venció a Unión

El Tomba fue contundente en casa de Ferro y se afianza en el Reducido

Lee además
Lionel Scaloni tras dejar Pujato: Lo siento por no haberles podido traer otra copa

Entre la tristeza y la esperanza, Scaloni dejó un mensaje para los hinchas
Video: Messi reapareció en el fútbol argentino tras la final del Mundial 2026

Así fue la primera aparición de Messi tras la final del Mundial: ¿dónde lo encontraron?
LO QUE SE LEE AHORA
Traspié del Azul en su visita a Sarmiento.

Con equipo alternativo, la Lepra sufrió su primera derrota del torneo en su visita a Sarmiento

Las Más Leídas

Resultados del Brinco hoy: los números ganadores del sorteo 1365 del domingo 2 de agosto

Resultados del Brinco hoy: los números ganadores del sorteo 1365 del domingo 2 de agosto

Resultados del Quini 6 hoy miércoles 2 de agosto: números ganadores del sorteo 3396

Resultados del Quini 6 hoy domingo 2 de agosto: números ganadores del sorteo 3396

Cómo avanzan las obras privadas en el perilago de Potrerillos y qué servicios tendrá

Potrerillos: cómo avanzan las obras en el perilago y qué servicios sumará

Paso a Chile desde Argentina: cuáles so las opciones disponibles.

Mientras Los Libertadores y Pehuenche siguen cerrados, dos pasos a Chile habilitan el cruce

Una empresa dedicada a la construcción de viviendas industrializadas quedó bajo la lupa. video

Video: el sueño de la casa propia terminó en una pesadilla para decenas de familias