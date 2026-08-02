Deportivo Maipú derrotó 4 a 2 a Atlanta en un partidazo y escaló en la tabla

Por la 23ªfecha de la Zona B de la Primera Nacional, Deportivo Maipú jugó de local frente Atlanta y lo derrotó por 4 a 2 . De esta manera, el Cruzado sumó tres puntos y se mantiene en los puestos de clasificación al Reducido. El equipo mendocino logró superar la dura caída ante Gimnasia y Tiro en la última jornada.

El encuentro entre Deportivo Maipú y Atlanta se disputó en el estadio Omar Higinio Sperdutti y el Bohemio abrió el marcador a los 18 minutos , cuando Nicolás Previtali convirtió de penal tras una infracción dentro del área. Sin embargo, la reacción del conjunto mendocino fue inmediata. A los 24' , Mirko Bonfigli igualó las acciones y apenas tres minutos más tarde, a los 27' , Tomás Giacone dio vuelta el resultado para el equipo dirigido por Mariano Echeverría .

Cuando parecía que el local se iba al descanso con ventaja, Jeremías Rodríguez Puch apareció a los 43 minutos para establecer el 2 a 2 , dejando el encuentro completamente abierto de cara al complemento.

En la segunda mitad, Deportivo Maipú volvió a mostrar su eficacia en los momentos decisivos. A los 26 minutos , Mirko Bonfigli cambió por gol un nuevo penal y devolvió la ventaja al conjunto mendocino.

Ya en el tramo final del partido, a los 40', Paulini conectó un certero cabezazo para sellar el 4 a 2 definitivo, desatando el festejo de los hinchas presentes en la Fortaleza.

Con esta victoria, Deportivo Maipú alcanzó los 32 puntos y escaló hasta el sexto puesto de la Zona B de la Primera Nacional, manteniéndose dentro de los lugares de clasificación al Reducido. El equipo de Mariano Echeverría acumula ahora una campaña de nueve triunfos, cinco empates y nueve derrotas, consolidándose en la pelea por uno de los boletos hacia la fase final por el ascenso.

Con esta victoria, Deportivo Maipú alcanzó los 32 puntos y escaló hasta el sexto puesto de la Zona B de la Primera Nacional Foto: Instagram @club_deportivo_maipu

El próximo desafío

Por la 24ª fecha de la Primera Nacional, el Cruzado volverá a salir de Mendoza para enfrentar a Midland. El encuentro está programado para el viernes 7 de agosto, desde las 20, en un nuevo compromiso clave para sostenerse en puestos de Reducido.

Con ambos equipos que buscaban la victoria, el duelo en la Fortaleza fue uno de los partidos más atractivos de la jornada. Para Deportivo Maipú, el resultado fue favorable: se destacó como local, recuperó terreno tras perder en Salta y se mantiene firme en la lucha por un lugar en el Reducido de la Primera Nacional.