Videos: sufriendo y por penales, Boca pasó a octavos de final de la Copa Sudamericana

El Club Atlético Boca Juniors clasificó a los octavos de final de la Copa Conmebol Sudamericana , luego de superar por la vía de los penales al Club Deportivo O'Higgins , en Chile, tras caer 1 a 0 en los 90 minutos reglamentarios (mismo resultado en la ida en La Bombonera). Fue 4 a 3 para los dirigidos por Rodolfo Arruabarrena en la definición desde los doce pasos.

El Xeneize comenzó mejor, con Paredes y Aranda activos en la generación de juego , asociándose por la izquierda junto a Blanco. Sin embargo, ese dominio inicial duró poco.

Con el correr de los minutos, O’Higgins tomó el control del partido, manejó la pelota y jugó cerca del área rival , generando las situaciones más claras ante un Xeneize que fue retrocediendo en el campo.

En el complemento, la dinámica se mantuvo: Boca intentó adelantarse, pero volvió a ceder terreno rápidamente , quedando otra vez sometido por el conjunto chileno.

Tras insistir durante varios pasajes, O’Higgins encontró el gol a partir de un error de Nicolás Figal, que despejó hacia el medio y dejó la pelota servida para González, quien definió con precisión contra el palo para el 1-0.

GOL DE O'HIGGINS Y SERIE IGUALADA



Francisco González puso el 1-0 para el Celeste sobre Boca en Rancagua.



El global está 1-1.



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En el tramo final, los juveniles le dieron aire a Boca. Aranda y Flores tuvieron las oportunidades más claras para evitar la definición desde los doce pasos, pero el arquero local, Omar Carabalí, respondió con seguridad y sostuvo el resultado.

CARABALÍ LE SACÓ EL GOL A ARANDA



El arquero de O'Higgins le negó el gol al 10 Xeneize.



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Ya en la tanda, los errores de Vecino —que la tiró por arriba— y el remate contenido a Pavez por Montero inclinaron la serie a favor del Xeneize.

VECINO LO TIRÓ POR ARRIBA



O'Higgins y Boca están 2-2 en los penales.



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Aranda tuvo la chance de definirla, pero falló en el primer match point al intentar picarla, lo que estiró la definición. Finalmente, Blanco asumió la responsabilidad y convirtió el penal decisivo para sellar la clasificación.

NO SE PUEDE CREER LO QUE HIZO ARANDA



El juvenil tenía la clasificación en sus pies y le PICÓ EL PENAL a Carabalí, que se quedó parado en el medio.



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Boca avanzó con sufrimiento, pero cumplió el objetivo y sigue en carrera en la Sudamericana. En la próxima fase se medirá ante Recoleta FC, de Paraguay.

NO SE PUEDE CREER LO QUE HIZO ARANDA



El juvenil tenía la clasificación en sus pies y le PICÓ EL PENAL a Carabalí, que se quedó parado en el medio.



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La síntesis del O'Higgins 1 - Boca Juniors 0

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