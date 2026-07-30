31 de julio de 2026
{}
Sitio Andino
Club Atlético Boca Juniors

Videos: sufriendo y por penales, Boca pasó a octavos de final de la Copa Sudamericana

El Xeneize cayó 1 a 0 en los 90 minutos ante O'Higgins en Chile, por lo que el duelo se definió desde los doce pasos. El increíble penal de Aranda y el pase a la siguiente fase.

Paredes fue titular y convirtió su penal.

Paredes fue titular y convirtió su penal.

Foto: Prensa Club Atlético Boca Juniors
Por Sitio Andino Deportes

El Club Atlético Boca Juniors clasificó a los octavos de final de la Copa Conmebol Sudamericana, luego de superar por la vía de los penales al Club Deportivo O'Higgins, en Chile, tras caer 1 a 0 en los 90 minutos reglamentarios (mismo resultado en la ida en La Bombonera). Fue 4 a 3 para los dirigidos por Rodolfo Arruabarrena en la definición desde los doce pasos.

El Xeneize comenzó mejor, con Paredes y Aranda activos en la generación de juego, asociándose por la izquierda junto a Blanco. Sin embargo, ese dominio inicial duró poco.

Con el correr de los minutos, O’Higgins tomó el control del partido, manejó la pelota y jugó cerca del área rival, generando las situaciones más claras ante un Xeneize que fue retrocediendo en el campo.

En el complemento, la dinámica se mantuvo: Boca intentó adelantarse, pero volvió a ceder terreno rápidamente, quedando otra vez sometido por el conjunto chileno.

Tras insistir durante varios pasajes, O’Higgins encontró el gol a partir de un error de Nicolás Figal, que despejó hacia el medio y dejó la pelota servida para González, quien definió con precisión contra el palo para el 1-0.

En el tramo final, los juveniles le dieron aire a Boca. Aranda y Flores tuvieron las oportunidades más claras para evitar la definición desde los doce pasos, pero el arquero local, Omar Carabalí, respondió con seguridad y sostuvo el resultado.

Ya en la tanda, los errores de Vecino —que la tiró por arriba— y el remate contenido a Pavez por Montero inclinaron la serie a favor del Xeneize.

Aranda tuvo la chance de definirla, pero falló en el primer match point al intentar picarla, lo que estiró la definición. Finalmente, Blanco asumió la responsabilidad y convirtió el penal decisivo para sellar la clasificación.

Boca avanzó con sufrimiento, pero cumplió el objetivo y sigue en carrera en la Sudamericana. En la próxima fase se medirá ante Recoleta FC, de Paraguay.

La síntesis del O'Higgins 1 - Boca Juniors 0

Noticia en desarrollo

Temas
Seguí leyendo

Video: los goles del triunfazo de Independiente Rivadavia ante Huracán en el Gargantini

La Lepra se refuerza con un ex River: quién es Maximiliano Salas y cómo fue su carrera

La FIFA, en el centro de la polémica: dos poderosas confederaciones amenazan con un boicot

No fue su mejor partido, pero la fortuna apareció: Cerúndolo sigue vivo en Los Cabos

Duro revés para River: perdió con Gimnasia y acumuló otra derrota que preocupa a Coudet

¿Alonso reemplazará a Colapinto? Briatore terminó con los rumores

FIFA va contra la AFA y cuatro argentinos: las duras sanciones que podrían recibir

Después de tres Mundiales ausente, Italia tomó una decisión contundente

Lee además
Boca se juega el semestre: las bajas, los regresos y cómo llega a la final anticipada ante OHiggins.

Boca se juega el semestre: las bajas, los regresos y cómo llega a la final anticipada ante O'Higgins
Boca venció a OHiggins y dio el primer paso hacia los octavos de la Copa Sudamericana 2026.

Boca sufrió, pegó en el momento justo y quedó a un paso de los octavos de la Sudamericana
LO QUE SE LEE AHORA
video: los goles del triunfazo de independiente rivadavia ante huracan en el gargantini

Video: los goles del triunfazo de Independiente Rivadavia ante Huracán en el Gargantini

Las Más Leídas

Zonda en Mendoza: el Servicio Meteorológico Nacional elevó la alerta a nivel naranja

El Zonda golpeará con fuerza en Mendoza: el SMN elevó la alerta meteorológica

Conocé cómo estará el pronóstico del tiempo este jueves 30 de julio en Mendoza

Conocé cómo estará el pronóstico del tiempo este jueves en Mendoza

El Corsa que destapó la investigación. 

La insólita derivación que tuvo el accidente vial del Acceso Sur

El martirio que vivió un hombre tras ser chocado por un conductor ebrio en el Acceso Sur

El martirio que vivió un hombre tras ser chocado por un conductor ebrio en el Acceso Sur

Suspenden las clases este viernes en gran parte de Mendoza.

Atención: en estos departamentos de Mendoza no habrá clases este viernes por la mañana