FIFA abrió un procedimiento disciplinario contra la AFA y jugadores de Argentina

La FIFA anunció este miércoles 29 de julio la apertura de un procedimiento disciplinario contra la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) por diferentes incidentes registrados durante el Mundial 2026.

El expediente también alcanza a los futbolistas argentinos Leandro Paredes, Nahuel Molina y Thiago Almada , además de Roberto Ayala , integrante del cuerpo técnico encabezado por Lionel Scaloni. Del lado de España, el organismo investiga a Pablo Martín Páez Gavira, más conocido como Gavi .

La Comisión Disciplinaria abrió el procedimiento contra la AFA por posibles incumplimientos de cuatro artículos de su reglamento. Los cargos están relacionados con el uso de un acontecimiento deportivo para realizar manifestaciones ajenas al deporte, conducta inadecuada del equipo, discriminación y agresiones racistas, además de incumplimientos vinculados con el orden y la seguridad en los partidos.

Según informó la FIFA, la investigación contempla cánticos y gestos discriminatorios, demoras en el inicio de encuentros, incumplimientos de protocolos deportivos y de seguridad, exhibición de mensajes considerados inapropiados y lanzamiento de objetos desde las tribunas en distintos partidos de Argentina durante el Mundial.

Entre los episodios analizados aparece la bandera con la frase “Las Malvinas son argentinas”, que algunos jugadores exhibieron después de la victoria por 2-1 ante Inglaterra en las semifinales disputadas en Atlanta.

Leandro Paredes, Nahuel Molina y Roberto Ayala, investigados por agresión

La FIFA también recibió el informe elaborado por el procurador disciplinario y de ética sobre los incidentes ocurridos después de la final que España le ganó 1-0 a Argentina, tras el tiempo suplementario, en el estadio de Nueva York-Nueva Jersey.

A partir de ese documento, se iniciaron procedimientos por posibles infracciones al artículo 14.1, inciso i, correspondiente a agresiones, contra:

Nahuel Molina: dos cargos, uno consumado y otro en grado de tentativa.

dos cargos, uno consumado y otro en grado de tentativa. Leandro Paredes: tres cargos.

tres cargos. Roberto Ayala: un cargo.

El Código Disciplinario de la FIFA establece para una agresión una suspensión mínima de tres partidos o un período equivalente, aunque la pena definitiva dependerá de la resolución de la Comisión Disciplinaria.

Almada, Molina y Gavi también están bajo investigación

El organismo abrió, además, expedientes por posibles conductas antideportivas contra Nahuel Molina, Thiago Almada y Gavi, con un cargo para cada uno. En estos casos se aplica el artículo 14.1, inciso b, que contempla una suspensión mínima de un partido o un período de tiempo determinado por la autoridad disciplinaria.

Los procedimientos surgieron tras los cruces y forcejeos ocurridos en el campo de juego una vez terminada la final del Mundial. Las imágenes mostraron enfrentamientos entre futbolistas de ambas selecciones e integrantes del cuerpo técnico argentino.

Cuándo se conocerán las sanciones

La apertura del procedimiento no implica que los involucrados ya hayan sido sancionados. La FIFA les concedió la posibilidad de presentar sus descargos y exponer su postura.

Después de analizar las respuestas y las pruebas disponibles, la Comisión Disciplinaria emitirá una resolución. Por el momento, el organismo no informó cuándo dará a conocer su decisión.