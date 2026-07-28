Segunda fecha del Torneo Clausura: cronograma completo de partidos y horarios.

Agregar Sitio Andino en

Por Sitio Andino Deportes







La segunda fecha del Torneo Clausura por la Copa de la Liga Profesional comenzará este martes con una intensa jornada que tendrá cuatro partidos. En el primer turno, desde las 19, Banfield recibirá a Sarmiento de Junín, en un duelo entre dos equipos que necesitan recuperarse tras perder en el debut: el Taladro cayó 1-0 ante Huracán, mientras que el Verde fue superado 3-2 por Argentinos Juniors.

También desde las 19, San Lorenzo intentará dejar atrás un complicado inicio de semestre, marcado por la eliminación en la Copa Argentina y la derrota frente a Lanús, cuando reciba a Gimnasia de Mendoza. Más tarde, a las 21:15, se disputará uno de los encuentros más atractivos de la fecha: Rosario Central será local ante Racing, en un cruce con antecedentes calientes tras la polémica de los cuartos de final del Torneo Apertura.

En el cierre de la jornada, también a las 21:15, Argentinos Juniors buscará extender su buen arranque cuando reciba a Estudiantes de Río Cuarto, que necesita comenzar a sumar puntos para salir de la zona de descenso.

El cronograma completo de la segunda fecha del Torneo Clausura Martes 28/7: Banfield - Sarmiento a las 19

San Lorenzo - Gimnasia de Mendoza a las 19

Rosario Central - Racing a las 21:15

Argentinos Juniors - Estudiantes de Río Cuarto a las 21:15 Miércoles 29/7: Barracas Central - Aldosivi a las 14:30

Defensa y Justicia - Deportivo Riestra a las 17

Gimnasia y Esgrima La Plata - River a las 19:15

Instituto de Córdoba - Platense a las 21:30 Jueves 30/7: Independiente Rivadavia de Mendoza - Huracán a las 19

Talleres de Córdoba - Vélez a las 19

Independiente - Newell´s a las 21:15

Central Córdoba (SdE) - Atlético Tucumán a las 21:15 Miércoles 5/8: Boca - Estudiantes de La Plata a las 19

Tigre - Belgrano de Córdoba a las 21:15 Jueves 6/8: Unión de Santa Fe - Lanús a las 19