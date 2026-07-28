28 de julio de 2026
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Copa de la Liga Profesional

Segunda fecha del Torneo Clausura: cronograma completo de partidos y horarios

La segunda fecha del Torneo Clausura continúa con una agenda cargada de partidos, clásicos, horarios y equipos que buscan sumar.

Segunda fecha del Torneo Clausura: cronograma completo de partidos y horarios.

Segunda fecha del Torneo Clausura: cronograma completo de partidos y horarios.

Por Sitio Andino Deportes

La segunda fecha del Torneo Clausura por la Copa de la Liga Profesional comenzará este martes con una intensa jornada que tendrá cuatro partidos. En el primer turno, desde las 19, Banfield recibirá a Sarmiento de Junín, en un duelo entre dos equipos que necesitan recuperarse tras perder en el debut: el Taladro cayó 1-0 ante Huracán, mientras que el Verde fue superado 3-2 por Argentinos Juniors.

En el cierre de la jornada, también a las 21:15, Argentinos Juniors buscará extender su buen arranque cuando reciba a Estudiantes de Río Cuarto, que necesita comenzar a sumar puntos para salir de la zona de descenso.

El cronograma completo de la segunda fecha del Torneo Clausura

Martes 28/7:

  • Banfield - Sarmiento a las 19
  • San Lorenzo - Gimnasia de Mendoza a las 19
  • Rosario Central - Racing a las 21:15
  • Argentinos Juniors - Estudiantes de Río Cuarto a las 21:15

Miércoles 29/7:

  • Barracas Central - Aldosivi a las 14:30
  • Defensa y Justicia - Deportivo Riestra a las 17
  • Gimnasia y Esgrima La Plata - River a las 19:15
  • Instituto de Córdoba - Platense a las 21:30

Jueves 30/7:

  • Independiente Rivadavia de Mendoza - Huracán a las 19
  • Talleres de Córdoba - Vélez a las 19
  • Independiente - Newell´s a las 21:15
  • Central Córdoba (SdE) - Atlético Tucumán a las 21:15

Miércoles 5/8:

  • Boca - Estudiantes de La Plata a las 19
  • Tigre - Belgrano de Córdoba a las 21:15

Jueves 6/8:

  • Unión de Santa Fe - Lanús a las 19

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