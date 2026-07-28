Segunda fecha del Torneo Clausura: cronograma completo de partidos y horarios.

La segunda fecha del Torneo Clausura por la Copa de la Liga Profesional comenzará este martes con una intensa jornada que tendrá cuatro partidos. En el primer turno, desde las 19, Banfield recibirá a Sarmiento de Junín, en un duelo entre dos equipos que necesitan recuperarse tras perder en el debut: el Taladro cayó 1-0 ante Huracán, mientras que el Verde fue superado 3-2 por Argentinos Juniors.
En el cierre de la jornada, también a las 21:15, Argentinos Juniors buscará extender su buen arranque cuando reciba a Estudiantes de Río Cuarto, que necesita comenzar a sumar puntos para salir de la zona de descenso.
El cronograma completo de la segunda fecha del Torneo Clausura
Martes 28/7:
Banfield - Sarmiento a las 19
San Lorenzo - Gimnasia de Mendoza a las 19
Rosario Central - Racing a las 21:15
Argentinos Juniors - Estudiantes de Río Cuarto a las 21:15
Miércoles 29/7:
Barracas Central - Aldosivi a las 14:30
Defensa y Justicia - Deportivo Riestra a las 17
Gimnasia y Esgrima La Plata - River a las 19:15
Instituto de Córdoba - Platense a las 21:30
Jueves 30/7:
Independiente Rivadavia de Mendoza - Huracán a las 19
Talleres de Córdoba - Vélez a las 19
Independiente - Newell´s a las 21:15
Central Córdoba (SdE) - Atlético Tucumán a las 21:15