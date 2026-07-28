28 de julio de 2026
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Club Atlético Gimnasia y Esgrima

Es hoy Lobo: Gimnasia busca darle un nuevo golpe a San Lorenzo en el Nuevo Gasómetro

El Club Atlético Gimnasia y Esgrima juega su segundo partido en el Clausura de la Copa de la Liga Profesional ante San Lorenzo, en Buenos Aires.

Agustín Módica marcó el gol del triunfo el viernes pasado, en el debut del Lobo en el Clausura.&nbsp;

Agustín Módica marcó el gol del triunfo el viernes pasado, en el debut del Lobo en el Clausura. 

Foto: Prensa Gimnasia de Mendoza
Por Sección Andino Sports

El Club Atlético Gimnasia y Esgrima visitará al Club Atlético San Lorenzo de Almagro este martes, en busca de seguir por la senda del triunfo luego del debut del viernes pasado, ante Central Córdoba de Santiago del Estero, en el inicio del Torneo Clausura de la Copa de la Liga Profesional de Fútbol.

El encuentro, que está programado para las 19, se llevará a cabo en el Estadio Pedro Bidegain, se podrá ver a través de ESPN Premium. El árbitro designado fue Fernando Echenique, mientras que en el VAR estará José Carreras.

La mala fue la confirmación de la grave lesión de Franco Saavedra, el lateral izquierdo titular del plantel, quien se rompió los ligamentos cruzados y estará, al menos seis meses, afuera de las canchas.

Gimnasia visita el Nuevo Gasómetro con un San Lorenzo en crisis

El Ciclón tuvo un muy flojo inicio de semestre, donde comenzó con una derrota por penales frente a Deportivo Riestra en la Copa Argentina. Como si esto fuera poco, en su estreno en el Torneo Clausura cayó 1-0 en condición de visitante con Lanús, por lo que se encuentra ante la obligación de empezar a sumar.

Con Néstor Gorosito como director técnico, el "Ciclón" tiene como objetivo dar pelea en el campeonato local, sino también sumar un importante colchón de puntos que le permita ilusionarse con disputar alguna competencia internacional el año que viene.

Gimnasia de Mendoza, por su parte, está realizando una más que aceptable campaña en la Primera División del fútbol argentino debido a que por ahora está lejos de la zona de descenso, por lo que estaría cumpliendo su objetivo de mantener la categoría.

Las posibles formaciones y otros detalles del partido

  • Torneo Clausura
  • Fecha 2
  • San Lorenzo - Gimnasia de Mendoza
  • Estadio: Pedro Bidegain
  • Árbitro: Fernando Echenique
  • VAR: José Carreras
  • Hora: 19. TV: ESPN Premium

San Lorenzo: Orlando Gill; Ezequiel Herrera, Franco Lorenzón, Alejo Córdoba, Mathías De Ritis; Nicolas Tripichio, Mauricio Cardillo, Ignacio Perruzzi, Facundo Gulli; Rodrigo Auzmendi, Alexis Cuello. DT: Néstor Gorosito.

Gimnasia (M): César Rigamonti; Luciano Paredes, Ezequiel Muñoz, Diego Mondino, Matías Recalde; Esteban Fernández, Fermín Antonini; Facundo Lencioni, Ignacio Sabatini, Agustín Modica, Blas Armoa. DT: Darío Franco.

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