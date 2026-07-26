Derrota del Deportivo Maipú en Salta tras una decisión polémica del árbitro

Por la fecha 21 de la zona B de la Primera Nacional el Club Deportivo Maipú cayó derrotado en Salta ante Gimnasia y Tiro por 1 a 0. El Cruzado sufrió las expulsiones de Matías Viguet a los 73´y Enzo Pérez a los 76´de juego, ambos por conducta antideportiva tras la repetición de la ejecución de un tiro libre penal a favor del local, que el arquero del once mendocino Nahuel Galardi había contenido, pero el árbitro Monsón Brizuela decidió repetir el disparo aduciendo que el "1 " se había adelantado tras el remate. Ambos experimentados jugadores tras protestar airadamente vieron la roja de inmediato.