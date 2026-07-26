26 de julio de 2026
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Club Deportivo Maipú

Derrota del Deportivo Maipú en Salta tras una decisión polémica del árbitro

El Club Deportivo Maipú fue superado 1 a 0 por Gimnasia y Tiro en Salta. Se fueron expulsados Viguet y Enzo Pérez por conducta antideportiva.

El Club Deportivo Maipú perdió en Salta ante Gimnasia y Tiro.

El Club Deportivo Maipú perdió en Salta ante Gimnasia y Tiro.

Por Sitio Andino Deportes

Por la fecha 21 de la zona B de la Primera Nacional el Club Deportivo Maipú cayó derrotado en Salta ante Gimnasia y Tiro por 1 a 0. El Cruzado sufrió las expulsiones de Matías Viguet a los 73´y Enzo Pérez a los 76´de juego, ambos por conducta antideportiva tras la repetición de la ejecución de un tiro libre penal a favor del local, que el arquero del once mendocino Nahuel Galardi había contenido, pero el árbitro Monsón Brizuela decidió repetir el disparo aduciendo que el "1 " se había adelantado tras el remate. Ambos experimentados jugadores tras protestar airadamente vieron la roja de inmediato.

Finalmente y tras la repetición del disparo por parte de Lautaro Gordillo, el decano sacó la ventaja necesaria que terminó por ser la definitiva. La derrota del Deportivo Maipú lo posiciona en el octavo lugar de la tabla de posiciones y vuelve a comprometerlo a sostener una lucha sin tregua hasta el final del campeonato para poder ingresar al reducido.

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