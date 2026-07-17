Vuelve Enzo Pérez: Maipú recibe a San Martín de Tucumán por la Primera Nacional

Enzo Pérez volverá a vestir la camiseta del Club Deportivo Maipú casi 24 años después de su debut profesional.

El fútbol mendocino vivirá una jornada histórica. Enzo Pérez volverá a ponerse la camiseta del Club Deportivo Maipú este viernes desde las 15 , cuando el Cruzado reciba a San Martín de Tucumán por la 21ª fecha de la Zona B de la Primera Nacional . A sus 40 años , el mediocampista regresará al club donde dio sus primeros pasos y la expectativa es enorme, aunque todavía no está confirmado si será titular o comenzará el encuentro desde el banco de suplentes.

Pasaron casi 24 años desde el debut de Enzo Pérez con la camiseta del Deportivo Maipú . Luego de una brillante carrera que incluyó títulos internacionales, pasos por la Selección argentina , Estudiantes de La Plata , Valencia , Benfica y River Plate , el mediocampista vuelve al club que lo vio nacer futbolísticamente.

Su regreso genera una enorme ilusión entre los hinchas del Cruzado , que esperan verlo nuevamente en el estadio Omar Higinio Sperdutti en una tarde que promete ser inolvidable para el fútbol mendocino.

Más allá del componente emocional, Deportivo Maipú afrontará un partido clave para seguir consolidándose en la pelea por el Reducido .

#PrimeraNacional ¡Juega el Cruzado! Este Viernes, Deportivo Maipú recibe a #SanMartín (T) desde las 15hs. Viernes 17 | 15hs San Martín (T) Estadio Omar Higinio Sperdutti ¡Vamos Cruzado! #SomosMaipú pic.twitter.com/mtwMIwJnYo

El equipo dirigido por Mariano Echeverría llega entonado tras vencer 3-1 a Atlético de Rafaela como visitante y acumula tres partidos sin derrotas, con dos victorias consecutivas. Actualmente suma 28 puntos y ocupa el séptimo puesto de la Zona B, dentro de los puestos de clasificación.

San Martín de Tucumán llega en un gran momento

El conjunto tucumano también atraviesa una buena actualidad. San Martín viene de derrotar 3-0 a Almagro, suma 29 puntos y se ubica en la sexta posición, apenas un punto por encima del equipo mendocino.

Además, el historial favorece ampliamente al Santo, que ganó 11 de los 15 enfrentamientos entre ambos. Maipú solo consiguió dos victorias, mientras que los otros dos encuentros terminaron empatados.

Formaciones probables de Deportivo Maipú y San Martín de Tucumán

Deportivo Maipú: Ignacio Pietrobono; Agustín Manzur, Santiago Moyano, Luciano Paredes y Marcelo Eggel; Matías Viguet, Gastón Mansilla, Luciano Herrera y Santiago González; Álvaro Veliez y Gonzalo Klusener. Enzo Pérez integraría el banco de suplentes.

San Martín de Tucumán: Darío Sand; Guillermo Rodríguez, Juan Orellana, Hernán Pellerano y Franco Quiroz; Gustavo Abregú, Matías García, Juan Imbert y Lautaro Fedele; Junior Arias y Nicolás Moreno.

DT: Ariel Martos.

Hora, TV y árbitro de Deportivo Maipú vs. San Martín de Tucumán

Hora: 15.00.

15.00. TV: LPF Play .

. Radio: Nihuil .

. Árbitro: Carlos Córdoba .

. Estadio: Omar Higinio Sperdutti.

La síntesis

Los resultados

Las posiciones