Deportivo Maipú venció 3-1 a Rafaela y se afianza en la zona de Reducido

El Club Deportivo Maipú vuelve a sonreír con una nueva victoria , esta vez como visitante ante Atlético Rafaela por la Primera Nacional . Tras vencer a Agropecuario , los dirigidos por Mariano Echeverría mostraron una gran eficacia en el ataque y sumaron su segundo triunfo consecutivo , por 3 a 1 .

Un doblete de Tomás Silva y un gol espectacular de Matías Viguet acomodan al Cruzado en la zona del Reducido .

La tarde en el Nuevo Monumental arrancó con un primer tiempo favorable para el Cruzado. Al minuto 13, Tomás Silva abrió el marcador tras recibir un pase largo de su arquero, Nahuel Galardi , y definir por encima del arquero de la Crema, que había salido de su área para cortar el avance del jugador maipucino .

El marcador se mantuvo así hasta los primeros segundos del complemento , cuando en una jugada que nació desde un lateral, Agustín Obando aprovechó la pelota servida en el punto penal para poner el 1-1 a favor de Rafaela .

"Tomás Silva" Por el golazo del jugador de Deportivo Maipú tras una defensa desastrosa de Atlético Rafaela. pic.twitter.com/1q0OkUSV7K

"Agustín Obando"



Por el gol del jugador de Atlético Rafaela ante Deportivo Maipú. pic.twitter.com/aLHUJPliWq — Porque Tendencia Ascenso (@Porquettargasce) July 11, 2026

Pero Maipú volvió a golpear al minuto 12 para ponerse 2-1 arriba. Otra vez Silva apareció para finalizar una contra letal en el área de la Crema, en donde recibió un pase en profundidad justo dentro del área y, con precisión, acomodó la pelota por debajo del arquero.

"Tomas Silva"



Por el segundo gol del jugador de Deportivo Maipú ante Atlético de Rafaela. pic.twitter.com/pvbF2KGEky — Porque Tendencia Ascenso (@Porquettargasce) July 11, 2026

Cuando el segundo tiempo estaba a punto de entrar en descuento, al minuto 44, Maipú tuvo tiempo para una alegría más. Esta vez fue el turno de Matías Viguet, quien recibió un gran pase largo y, desde lejos, decidió enviar un potente remate al arco de la Crema que entró como un golazo para el 3-1 definitivo.

"Lisandro Cabrera"



Por el golazo del jugador de Deportivo Maipú que le da un baile a Atlético de Rafaela por 3 a 1. pic.twitter.com/SEMZUeVJeD — Porque Tendencia Ascenso (@Porquettargasce) July 11, 2026

Lo que viene para el Cruzado

Luego de su visita a Rafaela, Deportivo Maipú volverá rápidamente a Mendoza para afrontar otro compromiso de alto voltaje.

El próximo viernes, desde las 15, recibirá a San Martín de Tucumán, uno de los protagonistas de la Zona B, en un partido que también puede resultar decisivo para sus aspiraciones de mantenerse en los puestos de Reducido.

La síntesis

Los resultados

Las posiciones