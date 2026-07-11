Deportivo Maipú venció 3-1 a Rafaela y se afianza en la zona de Reducido

El Club Deportivo Maipú vuelve a sonreír con una nueva victoria, esta vez como visitante ante Atlético Rafaela por la Primera Nacional. Tras vencer a Agropecuario, los dirigidos por Mariano Echeverría mostraron una gran eficacia en el ataque y sumaron su segundo triunfo consecutivo, por 3 a 1.
Un doblete de Tomás Silva y un gol espectacular de Matías Viguet acomodan al Cruzado en la zona del Reducido.
Deportivo Maipú le dio un baile a Atlético Rafaela: victoria por 3 a 1
La tarde en el Nuevo Monumental arrancó con un primer tiempo favorable para el Cruzado. Al minuto 13,Tomás Silva abrió el marcador tras recibir un pase largo de su arquero, Nahuel Galardi, y definir por encima del arquero de la Crema, que había salido de su área para cortar el avance del jugador maipucino.
El marcador se mantuvo así hasta los primeros segundos del complemento, cuando en una jugada que nació desde un lateral, Agustín Obando aprovechó la pelota servida en el punto penal para poner el 1-1 a favor de Rafaela.
Pero Maipú volvió a golpear al minuto 12 para ponerse 2-1 arriba. Otra vez Silva apareció para finalizar una contra letal en el área de la Crema, en donde recibió un pase en profundidad justo dentro del área y, con precisión, acomodó la pelota por debajo del arquero.
Cuando el segundo tiempo estaba a punto de entrar en descuento, al minuto 44, Maipú tuvo tiempo para una alegría más. Esta vez fue el turno de Matías Viguet, quien recibió un gran pase largo y, desde lejos, decidió enviar un potente remate al arco de la Crema que entró como un golazo para el 3-1 definitivo.
Luego de su visita a Rafaela, Deportivo Maipú volverá rápidamente a Mendoza para afrontar otro compromiso de alto voltaje.
El próximo viernes, desde las 15, recibirá a San Martín de Tucumán, uno de los protagonistas de la Zona B, en un partido que también puede resultar decisivo para sus aspiraciones de mantenerse en los puestos de Reducido.