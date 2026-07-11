Murió Antonio Ubaldo Rattín a los 89 años: el adiós a una leyenda de Boca y la Selección

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Por Sitio Andino Deportes







Este sábado por la mañana, el fútbol argentino amaneció con una triste noticia: a los 89 años murió Antonio Ubaldo Rattín, histórico referente de Boca Juniors y de la Selección Argentina. Su fallecimiento generó una profunda conmoción entre hinchas, excompañeros y figuras nacionales.

View this post on Instagram Quién fue Antonio Ubaldo Rattín, el histórico capitán de Boca y la Selección Argentina Durante toda su etapa como futbolista profesional, Antonio Rattín defendió únicamente los colores de Boca Juniors. En el club disputó 382 encuentros oficiales, marcó 28 goles y celebró seis campeonatos. Además, representó a la selección argentina en las Copas del Mundo de Chile 1962 e Inglaterra 1966, consolidándose como uno de los mediocampistas más destacados de su generación.

Su presencia dentro del campo se caracterizó por el carácter, la capacidad de mando y la entrega en cada partido. Esas cualidades lo llevaron a transformarse en uno de los grandes referentes de Boca y a portar la cinta de capitán de la selección argentina. Tras su retiro también incursionó como director técnico y, tiempo después, participó en la actividad política, aunque su nombre quedó ligado para siempre a su legado futbolístico.

Antonio Rattín con Boca y la Selección Argentina Uno de los momentos más emblemáticos de su carrera se produjo en el Mundial de Inglaterra 1966. En el duelo de cuartos de final ante el seleccionado anfitrión fue expulsado por el árbitro alemán Rudolf Kreitlein, en una decisión que generó una enorme controversia. Aquella situación quedó grabada en la historia del fútbol y es recordada como uno de los antecedentes que impulsaron la creación del sistema de tarjetas amarilla y roja.

La muerte de Rattín representa la despedida de una figura que dejó una marca profunda en el deporte argentino. Su extensa trayectoria en Boca, donde permaneció durante 14 temporadas, y su aporte a la selección nacional lo convirtieron en un referente indiscutido, cuyo legado seguirá vigente entre los hinchas y en la memoria del fútbol argentino.