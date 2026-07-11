11 de julio de 2026
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Murió Antonio Ubaldo Rattín a los 89 años: el adiós a una leyenda de Boca y la Selección

Murió Antonio Ubaldo Rattín a los 89 años y el fútbol argentino despide a una de sus grandes leyendas. Conocé la historia del ídolo de Boca que marcó una época.

Murió Antonio Ubaldo Rattín a los 89 años: el adiós a una leyenda de Boca y la Selección

Murió Antonio Ubaldo Rattín a los 89 años: el adiós a una leyenda de Boca y la Selección

Por Sitio Andino Deportes

Este sábado por la mañana, el fútbol argentino amaneció con una triste noticia: a los 89 años murió Antonio Ubaldo Rattín, histórico referente de Boca Juniors y de la Selección Argentina. Su fallecimiento generó una profunda conmoción entre hinchas, excompañeros y figuras nacionales.

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Quién fue Antonio Ubaldo Rattín, el histórico capitán de Boca y la Selección Argentina

Durante toda su etapa como futbolista profesional, Antonio Rattín defendió únicamente los colores de Boca Juniors. En el club disputó 382 encuentros oficiales, marcó 28 goles y celebró seis campeonatos. Además, representó a la selección argentina en las Copas del Mundo de Chile 1962 e Inglaterra 1966, consolidándose como uno de los mediocampistas más destacados de su generación.

Su presencia dentro del campo se caracterizó por el carácter, la capacidad de mando y la entrega en cada partido. Esas cualidades lo llevaron a transformarse en uno de los grandes referentes de Boca y a portar la cinta de capitán de la selección argentina. Tras su retiro también incursionó como director técnico y, tiempo después, participó en la actividad política, aunque su nombre quedó ligado para siempre a su legado futbolístico.

Antonio Rattín con Boca y la Selección Argentina

Antonio Rattín con Boca y la Selección Argentina

Uno de los momentos más emblemáticos de su carrera se produjo en el Mundial de Inglaterra 1966. En el duelo de cuartos de final ante el seleccionado anfitrión fue expulsado por el árbitro alemán Rudolf Kreitlein, en una decisión que generó una enorme controversia. Aquella situación quedó grabada en la historia del fútbol y es recordada como uno de los antecedentes que impulsaron la creación del sistema de tarjetas amarilla y roja.

La muerte de Rattín representa la despedida de una figura que dejó una marca profunda en el deporte argentino. Su extensa trayectoria en Boca, donde permaneció durante 14 temporadas, y su aporte a la selección nacional lo convirtieron en un referente indiscutido, cuyo legado seguirá vigente entre los hinchas y en la memoria del fútbol argentino.

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