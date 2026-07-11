El Deportivo Maipú se presenta ante Rafaela con mucho en disputa

El Club Deportivo Maipú afronta este sábado un compromiso de enorme importancia en la Primera Nacional . El conjunto dirigido por Mariano Echeverría visita a Atlético de Rafaela con el objetivo de confirmar la recuperación mostrada en la fecha pasada y seguir firme en la pelea por un lugar en el Reducido por el segundo ascenso.

El Cruzado vuelve a presentarse desde las 15 , en un duelo que promete ser determinante para dos equipos que atraviesan un momento similar en la tabla de posiciones.

El equipo mendocino llega fortalecido luego del 2-0 sobre Agropecuario , una victoria que cortó una racha irregular y le permitió recuperar terreno en la lucha por mantenerse entre los equipos que pelean por el ascenso.

Después de varias fechas con altibajos, el conjunto de Mariano Echeverría volvió a mostrar solidez y eficacia, dos aspectos que intentará repetir en una cancha siempre complicada como la de Atlético de Rafaela .

Atlético de Rafaela también se juega mucho

La Crema ocupa un lugar en la zona de Reducido, aunque sabe que no puede relajarse en un campeonato donde las diferencias son mínimas.

El conjunto santafesino viene de perder 1-0 como visitante frente a Almagro y buscará recuperarse ante su público para no perder posiciones en la pelea por el ascenso.

Hora, TV y árbitro de Atlético de Rafaela vs. Deportivo Maipú

El encuentro entre Atlético de Rafaela y Deportivo Maipú se disputará este sábado desde las 15, con el arbitraje de Fabrizio Llobet.

El partido será transmitido en vivo por LPF Play, en un duelo clave para las aspiraciones de ambos equipos en la Zona B de la Primera Nacional.

Lo que viene para el Cruzado

Luego de su visita a Rafaela, Deportivo Maipú volverá rápidamente a Mendoza para afrontar otro compromiso de alto voltaje.

El próximo viernes, desde las 15, recibirá a San Martín de Tucumán, uno de los protagonistas de la Zona B, en un partido que también puede resultar decisivo para sus aspiraciones de mantenerse en los puestos de Reducido.

La síntesis

Los resultados

Las posiciones