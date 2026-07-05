5 de julio de 2026
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Club Deportivo Maipú

Reviví los triunfos de Maipú, San Martín y FADEP, en un domingo con todo

El Club Deportivo Maipú jugó un buen partido (Foto: Prensa SM).

El Club Deportivo Maipú jugó un buen partido (Foto: Prensa SM).

El Club Deportivo Maipú se presenta en la Primera Naciona, mientras que el Chacarero y el Cóndor lo hacen en el Federal A. Seguí el minuto a minuto de los partidos.

Sitio Andino | Martín Sebastián Colucci
Por Martín Sebastián Colucci

EN VIVO

Este domingo tres representantes de Mendoza tuvieron acción en los torneos nacionales. el Club Deportivo Maipú buscaba reencontrarse con la victoria en la Primera Nacional, mientras que el Atlético Club San Martín y FADEP afrontaron nuevos compromisos por el Torneo Federal A. Repasá todo lo acontecido en Sitio Andino.

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El Cruzado volvió a sonreír y a puro tres puntos se metió en zona de Reducido

Deportivo Maipú derrotó 2-0 a Agropecuario en el estadio Omar H. Sperdutti y consiguió un triunfo clave para volver a ilusionarse en la Primera Nacional. El equipo de Mariano Echeverría fue superior de principio a fin, impuso condiciones y justificó la diferencia con una actuación sólida.

Los goles de Felipe Bonfigli y Tomás Silva reflejaron el dominio del Cruzado, que generó las situaciones más claras y manejó el desarrollo del encuentro. Si bien Agropecuario intentó reaccionar en algunos pasajes del complemento, nunca tuvo las herramientas para poner en riesgo la victoria mendocina.

Con estos tres puntos, Maipú cortó la racha sin victorias, volvió a hacerse fuerte en Mendoza y se metió de lleno en la pelea por un lugar en el Reducido. Un triunfo que renueva la confianza del plantel de cara a la segunda rueda del campeonato.

Maipú no pasa zozobras y está cerca del triunfo

A los 34 minutos del segundo tiempo, Deportivo Maipú gana bien 2-0 ante Agropecuario y maneja el partido con mucha autoridad en el Sperdutti.

El Cruzado tiene todo controlado, administra la ventaja y se acerca a un triunfo clave para volver a sumar de a tres en la Primera Nacional.

¡Ganó San Martín y salió del fondo!

San Martín derrotó 1-0 a Deportivo Rincón en el Este y consiguió un triunfo enorme por el Torneo Federal A, gracias al gol de Felipe Rivarola sobre el cierre del primer tiempo.

Con estos tres puntos, el Albirrojo dejó el último puesto de la tabla y tomó aire en una pelea durísima, mientras empieza a mirar la segunda parte del campeonato con otra expectativa.

Maipú controla el partido en el Sperdutti

A los 9 minutos del segundo tiempo, Deportivo Maipú maneja el trámite y sostiene el 2-0 frente a Agropecuario sin pasar grandes sobresaltos.

El Cruzado administra la ventaja con orden, controla los tiempos del partido y por ahora no le permite reaccionar al conjunto visitante.

¡Comenzó el segundo tiempo en el Sperdutti!

Ya se juega el complemento entre Deportivo Maipú y Agropecuario, con el Cruzado ganando 2-0 gracias a los goles de Felipe Bonfigli y Tomás Silva.

El equipo mendocino buscará sostener una ventaja clave para sumar tres puntos vitales en la pelea por acercarse a la zona de Reducido de la Primera Nacional.

San Martín sostiene la ventaja en el Este

A los 28 minutos del segundo tiempo, San Martín continúa venciendo 1-0 a Deportivo Rincón gracias al gol de Felipe Rivarola sobre el cierre de la primera etapa.

El Albirrojo maneja la diferencia con tranquilidad, mientras que el conjunto neuquino no encuentra los caminos para inquietar el arco mendocino y sigue mostrando muy pocas ideas en ataque.

San Martín gana con lo justo en su cancha

A los 12 minutos del segundo tiempo, San Martín sigue venciendo 1-0 a Deportivo Rincón gracias al gol de Felipe Rivarola, convertido sobre el cierre de la primera etapa.

El Albirrojo controla el resultado sin demasiados sobresaltos, mientras que el conjunto neuquino todavía no encuentra respuestas para inquietar el arco mendocino.

Final del primer tiempo: Maipú está sumando tres puntos vitales

Deportivo Maipú se fue al descanso venciendo 2-0 a Agropecuario, gracias a los goles de Felipe Bonfigli y Tomás Silva, en una primera etapa donde fue claramente superior.

Por ahora, el Cruzado está sumando tres puntos vitales para volver a meterse en la pelea por un lugar en el Reducido, luego de varias fechas sin poder ganar.

Golazo de Maipú para estirar la ventaja

A los 45 minutos, Tomás Silva sacó un remate tremendo y puso el 2-0 de Deportivo Maipú frente a Agropecuario en el estadio Omar H. Sperdutti.

El Cruzado armó una buena jugada en ataque y Silva le rompió el arco al arquero rival, para cerrar un primer tiempo ideal y justificar aún más la ventaja.

Arrancó el segundo tiempo en el Este

Ya se juega el complemento en el estadio General San Martín, donde el Albirrojo le gana 1-0 a Deportivo Rincón por una nueva fecha del Torneo Federal A.

El gol de San Martín lo convirtió Felipe Rivarola, a los 45 minutos del primer tiempo, para darle al Chacarero una ventaja clave en su pelea por salir del fondo de la tabla.

Gol de Maipú en el Sperdutti

A los 33 minutos del primer tiempo, Felipe Bonfigli apareció para romper el cero y poner el 1-0 del Cruzado frente a Agropecuario.

El gol le hizo justicia al desarrollo del partido. Maipú era el equipo que más había buscado, generó las situaciones más claras y finalmente encontró el premio a su insistencia con la definición de Bonfigli.

Maipú domina, pero no logra quebrar el cero

A los 30 minutos del primer tiempo, Deportivo Maipú tiene las situaciones más claras ante Agropecuario, aunque por ahora le falta precisión en la definición.

El Cruzado es más en el Sperdutti y empuja en busca de la apertura del marcador, pero el partido continúa 0-0 por la Primera Nacional.

¡Final del partido! FADEP dio el golpe en Río Cuarto

FADEP venció 3-1 a Atenas de Río Cuarto y consiguió tres puntos de oro como visitante, en un partido donde fue contundente en ataque y supo defender la ventaja cuando el conjunto cordobés fue con todo en busca del empate.

Los goles del Cóndor fueron convertidos por Lautaro Taboada (3' PT), Enzo Kalinski (32' PT) y Matías Persia (42' PT), mientras que Mauricio Mansilla (14' PT) había marcado el empate transitorio para Atenas. En el complemento fueron expulsados Ignacio Pérez en FADEP y Isaías Guzmán y Facundo Quiroga en el conjunto local.

Con este triunfo, el equipo dirigido por Diego Pozo suma puntos muy importantes en las dos tablas: se acerca a los puestos de clasificación y, al mismo tiempo, sigue engrosando su cosecha para alejarse de la zona baja, alimentando la ilusión de pelear en ambos frentes durante la segunda parte del Torneo Federal A.

Gol de San Martín sobre el cierre del primer tiempo

A los 45 minutos, Felipe Rivarola apareció para romper el cero y puso el 1-0 del Chacarero frente a Deportivo Rincón en el Este.

Con el tanto del delantero, San Martín se fue al descanso en ventaja, consiguiendo un triunfo parcial clave en su lucha por salir del fondo de la Zona 2 del Torneo Federal A.

Maipú hace el gasto, pero no encuentra el gol

A los 15 minutos del primer tiempo, Deportivo Maipú es el que propone y maneja la pelota, aunque por el momento no logra romper el cero ante Agropecuario.

El Cruzado intenta imponer condiciones en el Sperdutti, mientras la visita se repliega y apuesta a salir rápido de contra.

Poco y nada en el General San Martín

A los 40 minutos del primer tiempo, San Martín y Deportivo Rincón siguen igualando 0-0 en un partido muy trabado y con escasas situaciones de gol.

El Albirrojo intenta asumir el protagonismo, pero no logra quebrar el orden del conjunto neuquino, que también genera muy poco en un encuentro de desarrollo discreto.

Tres expulsados en Río Cuarto

A los 35 minutos del segundo tiempo, el partido se calentó y el árbitro mostró tres tarjetas rojas. Fueron expulsados Ignacio Pérez en FADEP, y Isaías Guzmán y Facundo Quiroga en Atenas de Río Cuarto.

Con nueve jugadores en el conjunto cordobés y diez en el mendocino, el tramo final promete ser de alta tensión, mientras FADEP intenta sostener la ventaja en condición de visitante.

Ya rueda la pelota en el Sperdutti

Comenzó el partido entre Deportivo Maipú y Agropecuario por una nueva fecha de la Primera Nacional. Por ahora igualan 0-0 en Mendoza.

El Cruzado necesita volver al triunfo para acercarse a los puestos de Reducido, mientras que la visita busca salir del fondo de la tabla.

FADEP aguanta con Aracena como figura

A los 27 minutos del segundo tiempo, FADEP defiende con uñas y dientes la ventaja de 3-1 ante el asedio constante de Atenas de Río Cuarto.

Cristian Aracena se transformó en la gran figura del conjunto mendocino, con varias intervenciones decisivas para sostener la diferencia y mantener al Cóndor cerca de un triunfo muy valioso como visitante.

Así forma Deportivo Maipú ante el Sojero

El Cruzado recibe a Agropecuario en el estadio Omar H. Sperdutti por una nueva fecha de la Primera Nacional.

Sale a la cancha con: Nahuel Galardi; Santiago Paulini, Juan Pablo De La Reta, Lucas Faggioli y Gastón Mansilla; Arón Agüero, Franco Saccone y Mirko Bonfigli; Juan Cruz Giacone, Tomás Silva y Juan Pablo Gobetto. DT: Mariano Echeverría.

Se viene el turno de Maipú

Desde las 16.30, Deportivo Maipú recibirá a Agropecuario en el estadio Omar H. Sperdutti, por una nueva fecha de la Primera Nacional.

El árbitro del encuentro será Lucas Cavallero, en un duelo clave para el Cruzado, que buscará volver al triunfo y acercarse a los puestos de Reducido.

Poco para destacar en el Este

A los 20 minutos del primer tiempo, San Martín y Deportivo Rincón igualan 0-0 en un encuentro con escasas situaciones de peligro.

El Chacarero intenta hacerse dueño de la pelota, mientras que la visita espera y apuesta al contragolpe, en un trámite parejo y con muy pocas emociones.

FADEP aguanta y lastima de contra

A los 12 minutos del segundo tiempo, Atenas empuja con todo en busca del descuento, pero FADEP resiste con orden y solidez defensiva para mantener la ventaja.

El conjunto mendocino responde de contra cada vez que recupera la pelota y sigue imponiéndose 3-1 en Río Cuarto.

Comenzó el segundo tiempo en Río Cuarto

Ya se juega el complemento entre Atenas y FADEP, con el conjunto mendocino imponiéndose 3-1 gracias a los goles de Lautaro Taboada, Enzo Kalinski y Matías Persia.

El equipo dirigido por Diego Pozo buscará sostener la ventaja y quedarse con tres puntos fundamentales en su visita a Córdoba por una nueva fecha del Torneo Federal A

Comenzó el partido en el Este

Ya juegan San Martín y Deportivo Rincón por una nueva fecha del Torneo Federal A. El Chacarero busca un triunfo clave para empezar a salir del fondo de la Zona 2.

El árbitro José Manuel Díaz dio la orden y la pelota ya rueda en el estadio Libertador General San Martín, donde el conjunto de Alejandro Abaurre intentará hacerse fuerte de local ante uno de los protagonistas del campeonato.

Están 0 a 0.

Las formaciones de San Martín y Deportivo Rincón

San Martín forma con: Leonardo Rodríguez; Matías Contreras, Mateo Zapata, Valentino Caro, Iván Paz; Pedro Velázquez, Exequiel Battistella, Agustín Ferro; Damián Arce; Felipe Rivarola y Joaquín León. DT: Alejandro Abaurre.

Deportivo Rincón alinea a: Alejandro Sánchez; Exequiel Herrera, Juan Gabriel Albertinazzi, Cristóbal Valbuena, Daniel Carrasco; Carlos Esteves, Facundo Miguel, Cristian Estigarribia; Rodrigo Montes, Carlos Ávila y Cristian Correa. DT: Carlos Almada.

El árbitro del encuentro es José Manuel Díaz, de Villa Mercedes, acompañado por los asistentes Matías Balmaceda y Federico Ojeda, mientras que Leandro Hartfiel se desempeña como cuarto árbitro.

Final del primer tiempo: FADEP se va al descanso con una gran ventaja

FADEP derrota 3-1 a Atenas de Río Cuarto al cabo de los primeros 45 minutos y está consiguiendo un triunfo muy importante como visitante por una nueva fecha del Torneo Federal A.

Los goles del conjunto mendocino fueron convertidos por Lautaro Taboada (3'), Enzo Kalinski (33') y Matías Persia (45'), mientras que Mauricio Mansilla (14') había marcado el empate transitorio para el conjunto cordobés.

FADEP golpeó de contra antes del descanso

A los 45 minutos del primer tiempo, Matías Persia aprovechó una contra letal y marcó el 3-1 para FADEP ante Atenas de Río Cuarto.

La jugada nació con un pase de Alí, que dejó al conjunto mendocino lanzado al ataque para estirar la ventaja justo antes del cierre de la primera etapa.

FADEP volvió a golpear en Río Cuarto

Enzo Kalinski aprovechó un quedo de la defensa local a los 33 minutos, sacó un potente remate que se metió junto al palo izquierdo del arquero y marcó el 2-1 para el conjunto mendocino.

El equipo de Diego Pozo recuperó la ventaja tras un pasaje de dominio de Atenas y vuelve a ilusionarse con llevarse tres puntos muy valiosos como visitante.

FADEP resiste en Río Cuarto

A los 30 minutos, Atenas adelantó sus líneas y comenzó a generar peligro sobre el arco mendocino, aunque por el momento FADEP sostiene el 1-1.

El equipo dirigido por Diego Pozo cedió terreno en los últimos minutos, pero se mantiene firme en defensa para conservar un empate valioso como visitante.

Atenas encontró el empate

A los 14 minutos, Mauricio Mansilla ganó de cabeza dentro del área y marcó el 1-1 para Atenas de Río Cuarto.

El conjunto cordobés aprovechó una de sus primeras llegadas claras y volvió a poner el partido en tablas, luego del buen arranque de FADEP.

¡Gol mendocino en Córdoba!

Lautaro Taboada apareció completamente solo a los 3 minutos y puso el 1-0 de FADEP frente a Atenas de Río Cuarto.

El conjunto mendocino arrancó mejor, presiona alto y domina las acciones en el inicio del encuentro, justificando la ventaja parcial como visitante.

¡Ya juegan Atenas y FADEP en Río Cuarto!

FADEP ya enfrenta a Atenas de Río Cuarto por una nueva fecha del Torneo Federal A. El encuentro comenzó con empate 0-0, mientras el conjunto mendocino busca extender su invicto y volver al triunfo fuera de casa.

El árbitro del partido es Gustavo Federico Benites, de Salta, quien imparte justicia en el estadio de Atenas de Río Cuarto.

Godoy Cruz no levanta cabeza

El Tomba cayó 3-1 frente a Ciudad Bolívar en el inicio de la segunda rueda de la Primera Nacional y sumó su tercera derrota consecutiva. El Expreso volvió a mostrar falencias defensivas y dejó pasar una buena oportunidad para acercarse a la zona de Reducido.

El equipo mendocino comenzó el partido en desventaja desde el primer minuto y nunca logró encontrar respuestas futbolísticas. Axel Rodríguez descontó antes del descanso, pero en el complemento Guillermo Sánchez volvió a golpear para sentenciar la historia.

Con este resultado, Godoy Cruz sigue perdiendo terreno en la pelea por la clasificación y buscará recuperarse el próximo fin de semana, cuando reciba a Defensores de Belgrano en el estadio Feliciano Gambarte.

Huracán dio el golpe y se metió en zona de clasificación

El Globo venció 2-0 a Costa Brava en el estadio General San Martín y llegó a los 19 puntos, resultado que, por ahora, lo ubica en el cuarto puesto de la Zona 2 del Torneo Federal A, en puestos de clasificación.

Juan Bonet fue la gran figura de la tarde con un doblete, mientras que Joel Lucero había desperdiciado un penal en el primer tiempo. Ahora, el equipo lasherino espera el cierre de la fecha para saber si puede mantenerse entre los cuatro mejores.

Maipú, ganar o ganar para no sufrir abajo y prenderse de nuevo

El Cruzado marcha 14° con 22 puntos y, por el momento, está fuera de la zona de Reducido. El equipo mendocino necesita volver al triunfo para no perder terreno en la pelea por un lugar entre los ocho mejores de la Primera Nacional.

El conjunto de Mariano Echeverría recibirá desde las 16.30 a Agropecuario con la obligación de hacerse fuerte en casa y cortar la racha sin victorias ante un rival que llega como colista del campeonato.

San Martín, obligado a reaccionar en el Este

Desde las 16, el Atlético Club San Martín recibirá a Deportivo Rincón con la necesidad de volver al triunfo para salir del último puesto de la Zona 2 del Torneo Federal A.

El Chacarero viene de caer 2-1 frente a Costa Brava y sabe que ya no tiene demasiado margen de error si quiere empezar a escapar del fondo de la tabla ante uno de los protagonistas del campeonato.

FADEP quiere dar el golpe como visitante

Desde las 15, FADEP visitará a Atenas de Río Cuarto con el objetivo de extender su invicto y volver a la victoria en una nueva fecha del Torneo Federal A.

El Cóndor viene de igualar sin goles frente al líder Cipolletti y buscará transformar esa regularidad en tres puntos que lo acerquen a los puestos de clasificación.

Maipú va por un triunfo clave en la Primera Nacional

Desde las 16.30, el Cruzado recibirá a Agropecuario en el estadio Omar Higinio Sperdutti con la obligación de volver a la victoria para no perder terreno en la pelea por un lugar en el Reducido.

El equipo de Mariano Echeverría acumula varias fechas sin ganar, mientras que el Sojero llega como último de la tabla, por lo que ambos afrontarán un partido determinante para sus aspiraciones en el campeonato.

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