Reviví los triunfos de Maipú, San Martín y FADEP, en un domingo con todo

El Cruzado volvió a sonreír y a puro tres puntos se metió en zona de Reducido

Deportivo Maipú derrotó 2-0 a Agropecuario en el estadio Omar H. Sperdutti y consiguió un triunfo clave para volver a ilusionarse en la Primera Nacional. El equipo de Mariano Echeverría fue superior de principio a fin, impuso condiciones y justificó la diferencia con una actuación sólida.

Los goles de Felipe Bonfigli y Tomás Silva reflejaron el dominio del Cruzado, que generó las situaciones más claras y manejó el desarrollo del encuentro. Si bien Agropecuario intentó reaccionar en algunos pasajes del complemento, nunca tuvo las herramientas para poner en riesgo la victoria mendocina.

Con estos tres puntos, Maipú cortó la racha sin victorias, volvió a hacerse fuerte en Mendoza y se metió de lleno en la pelea por un lugar en el Reducido. Un triunfo que renueva la confianza del plantel de cara a la segunda rueda del campeonato.