El Tomba va por "la gran victoria de visitante" ante Central Norte de Salta: hora y dónde verlo

Luego de varios meses de espera por la suspensión provocada por el paro impulsado por la AFA en conflicto con el Gobierno nacional, este fin de semana se completará la fecha 4 de la Primera Nacional . En ese contexto, el Club Deportivo Godoy Cruz Antonio Tomba visitará a Central Norte de Salta este domingo desde las 16:30 con la necesidad de recuperar terreno y, sobre todo, mejorar la imagen que dejó en su última presentación.

El equipo dirigido por Pablo De Muner viene de una preocupante derrota ante Almirante Brown y necesita mostrar una reacción futbolística. El Tomba llega golpeado luego de caer 1 a 0 frente a Almirante Brown en Isidro Casanova . Más allá de la diferencia mínima en el marcador, el rendimiento encendió las alarmas.

El conjunto mendocino prácticamente no generó situaciones de peligro , no logró patear al arco rival y apostó por un planteo extremadamente defensivo que terminó dejando una de las producciones más flojas de la temporada.

La falta de juego asociado, las dificultades para sostener la pelota y la escasa vocación ofensiva fueron algunos de los aspectos más cuestionados tras la caída en territorio bonaerense. Por eso, el compromiso en Salta aparece como una buena oportunidad para cambiar la imagen y volver a mostrar argumentos futbolísticos en una categoría que se presenta cada vez más exigente.

Central Norte pelea por escaparle al descenso

El conjunto salteño atraviesa un momento delicado y necesita sumar para alejarse de la zona roja. Del otro lado estará un equipo que también llega necesitado. Central Norte pelea en los puestos comprometidos de la tabla y afronta cada partido como una final.

En su última presentación igualó 0 a 0 frente a San Telmo, resultado que le permitió sumar pero que no alcanzó para despegarse de los últimos lugares.

Por esa razón, los salteños buscarán hacerse fuertes en condición de local para sumar puntos importantes en la lucha por la permanencia. La urgencia de ambos equipos promete un partido intenso, donde tanto Godoy Cruz como Central Norte saben que una victoria puede representar mucho más que tres puntos.

Día, hora, TV y árbitro de Central Norte vs Godoy Cruz

El encuentro pendiente de la fecha 4 de la Primera Nacional se jugará este domingo en Salta.

Domingo

Hora: 17.00

Estadio de Central Norte

TV: LPF Play

Árbitro: Matías Billone Carpio

Para Godoy Cruz será una prueba importante no solo desde lo numérico, sino también desde el rendimiento. El equipo mendocino necesita volver a competir con mayor protagonismo para recuperar confianza y sostener sus aspiraciones dentro de la categoría.

Lo que se viene para el Tomba

El próximo compromiso para el Expreso será el 4 de julio a las 16hs, de visitante ante Bolívar. Habrá dos semanas de receso.

La síntesis

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Los resultados

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Las posiciones