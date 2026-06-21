21 de junio de 2026
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Sitio Andino
Club Deportivo Godoy Cruz Antonio Tomba

El Tomba va por "la gran victoria de visitante" ante Central Norte de Salta: hora y dónde verlo

El Club Deportivo Godoy Cruz Antonio Tomba choca contra el Cuervo por una nueva fecha de la Primera Nacional. Mirá los detalles del duelo.

El Tomba quiere los tres puntos.

El Tomba quiere los tres puntos.

Por Sitio Andino Deportes

Luego de varios meses de espera por la suspensión provocada por el paro impulsado por la AFA en conflicto con el Gobierno nacional, este fin de semana se completará la fecha 4 de la Primera Nacional. En ese contexto, el Club Deportivo Godoy Cruz Antonio Tomba visitará a Central Norte de Salta este domingo desde las 16:30 con la necesidad de recuperar terreno y, sobre todo, mejorar la imagen que dejó en su última presentación.

El conjunto mendocino prácticamente no generó situaciones de peligro, no logró patear al arco rival y apostó por un planteo extremadamente defensivo que terminó dejando una de las producciones más flojas de la temporada.

La falta de juego asociado, las dificultades para sostener la pelota y la escasa vocación ofensiva fueron algunos de los aspectos más cuestionados tras la caída en territorio bonaerense. Por eso, el compromiso en Salta aparece como una buena oportunidad para cambiar la imagen y volver a mostrar argumentos futbolísticos en una categoría que se presenta cada vez más exigente.

Central Norte pelea por escaparle al descenso

El conjunto salteño atraviesa un momento delicado y necesita sumar para alejarse de la zona roja. Del otro lado estará un equipo que también llega necesitado. Central Norte pelea en los puestos comprometidos de la tabla y afronta cada partido como una final.

En su última presentación igualó 0 a 0 frente a San Telmo, resultado que le permitió sumar pero que no alcanzó para despegarse de los últimos lugares.

Por esa razón, los salteños buscarán hacerse fuertes en condición de local para sumar puntos importantes en la lucha por la permanencia. La urgencia de ambos equipos promete un partido intenso, donde tanto Godoy Cruz como Central Norte saben que una victoria puede representar mucho más que tres puntos.

Día, hora, TV y árbitro de Central Norte vs Godoy Cruz

El encuentro pendiente de la fecha 4 de la Primera Nacional se jugará este domingo en Salta.

  • Domingo
  • Hora: 17.00
  • Estadio de Central Norte
  • TV: LPF Play
  • Árbitro: Matías Billone Carpio

Para Godoy Cruz será una prueba importante no solo desde lo numérico, sino también desde el rendimiento. El equipo mendocino necesita volver a competir con mayor protagonismo para recuperar confianza y sostener sus aspiraciones dentro de la categoría.

Lo que se viene para el Tomba

El próximo compromiso para el Expreso será el 4 de julio a las 16hs, de visitante ante Bolívar. Habrá dos semanas de receso.

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