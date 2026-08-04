4 de agosto de 2026
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Maximiliano Salas

Maximiliano Salas viaja a Mendoza para ser refuerzo de Independiente Rivadavia, tras su salida de River

Jugará a préstamo por un año tras quedar relegado en River, con la posibilidad de que debute este viernes ante Estudiantes de Río Cuarto.

Maximiliano Salas viaja a Mendoza para ser refuerzo de Independiente Rivadavia, tras su salida de River

Maximiliano Salas viaja a Mendoza para ser refuerzo de Independiente Rivadavia, tras su salida de River

Salas viajó rumbo a Mendoza sin brindar declaraciones a la prensa. En sus primeros meses en River, jugó en un gran nivel y enamoró rápidamente al público con su gran sacrificio. Sin embargo, con el pasar de los partidos este sentimiento fue quedando de lado y los cuestionamientos tomaron cada vez más protagonismo.

De cara al segundo semestre de este 2026, Salas fue totalmente marginado por el director técnico Eduardo “Chacho” Coudet y por lo que se entrenó en el predio de Cantilo junto al resto de los jugadores apartados.

Tras dejar River, Mendoza recibirá a Salas en la Lepra.

Tras dejar River, Mendoza recibirá a Salas en la Lepra.

Tras la salida de Villa, llega Salas

Independiente Rivadavia atraviesa uno de los mejores momentos de su historia, ya que el año pasado ganó la Copa Argentina, mientras que en este 2026 protagonizó una muy buena fase de grupos en la Copa Libertadores y avanzó a octavos de final, donde tendrá una dura serie ante el Fluminense de Brasil.

En lo que respecta al ámbito local, la Lepra mendocina marcha primera en la tabla anual con 38 puntos junto a Argentinos Juniors, por lo que se ilusiona no solo con pelear el Torneo Clausura, sino también con el título de Campeón de Liga, que se entrega a fin de año.

El préstamo de Salas a Independiente Rivadavia tendrá una duración de un año, aunque el equipo mendocino podría comprar su pase a cambio de alrededor de 4 millones de dólares. El debut podría darse este viernes, cuando reciban a Estudiantes de Río Cuarto por la cuarta fecha del Torneo Clausura.

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