30 de julio de 2026
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Maximiliano Salas

Relegado de River, Maximiliano Salas será jugador de Independiente Rivadavia

El delantero dejará River Plate tras quedar fuera de los planes del equipo y se convertirá en nuevo refuerzo de la Lepra para disputar el Torneo Clausura. Conocé todos los detalles.

Relegado de River, Maximiliano Salas será jugador de Independiente Rivadavia

Relegado de River, Maximiliano Salas será jugador de Independiente Rivadavia

La Lepra suma un nuevo refuerzo: quién es Maximiliano Salas

Con la llegada de Eduardo Coudet como técnico y la nueva conducción encabezada por Stefano Di Carlo, Salas quedó fuera de los planes de River y acordó su incorporación a Independiente Rivadavia. La operación se cerró a préstamo, con cargo y opción de compra, antes del cierre del mercado de pases para este viernes.

El atacante, de 28 años, inició su carrera profesional en All Boys, donde jugó entre 2016 y 2018. Luego continuó su trayectoria en O'Higgins de Chile y dio el salto al fútbol mexicano para vestir la camiseta de Necaxa entre 2019 y 2022.

Más tarde regresó a Chile para defender los colores de Palestino, etapa en la que se consolidó como una de las figuras del equipo y despertó el interés de Racing Club. En la Academia fue protagonista de la conquista de la Copa Sudamericana 2024 y la Recopa Sudamericana 2025.

Su destacado rendimiento llevó a River Plate a adquirir su ficha en 2025 por 8 millones de dólares, con un contrato vigente hasta diciembre de 2029. Sin embargo, el cambio de conducción deportiva modificó su panorama y terminó relegado del plantel. Durante su paso por el Millonario disputó 37 partidos, fue titular en 23 oportunidades y convirtió siete goles.

Fuente: El Intransigente.

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