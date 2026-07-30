Relegado de River, Maximiliano Salas será jugador de Independiente Rivadavia

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La Lepra suma un nuevo refuerzo: quién es Maximiliano Salas Con la llegada de Eduardo Coudet como técnico y la nueva conducción encabezada por Stefano Di Carlo, Salas quedó fuera de los planes de River y acordó su incorporación a Independiente Rivadavia. La operación se cerró a préstamo, con cargo y opción de compra, antes del cierre del mercado de pases para este viernes.

El atacante, de 28 años, inició su carrera profesional en All Boys, donde jugó entre 2016 y 2018. Luego continuó su trayectoria en O'Higgins de Chile y dio el salto al fútbol mexicano para vestir la camiseta de Necaxa entre 2019 y 2022.

Más tarde regresó a Chile para defender los colores de Palestino, etapa en la que se consolidó como una de las figuras del equipo y despertó el interés de Racing Club. En la Academia fue protagonista de la conquista de la Copa Sudamericana 2024 y la Recopa Sudamericana 2025.

Su destacado rendimiento llevó a River Plate a adquirir su ficha en 2025 por 8 millones de dólares, con un contrato vigente hasta diciembre de 2029. Sin embargo, el cambio de conducción deportiva modificó su panorama y terminó relegado del plantel. Durante su paso por el Millonario disputó 37 partidos, fue titular en 23 oportunidades y convirtió siete goles. Fuente: El Intransigente.