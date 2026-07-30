La UEFA y la Concacaf desafían a la FIFA por la posible privatización de los derechos del Mundial

La FIFA enfrenta una creciente oposición internacional luego de que trascendiera el proyecto impulsado por su presidente , Gianni Infantino , para permitir el ingreso de capitales privados en la gestión comercial de la Copa del Mundo . La iniciativa despertó un fuerte rechazo dentro del fútbol internacional y abrió un nuevo frente de conflicto con las confederaciones de la UEFA y la Concacaf .

El eje de la disputa es la propuesta de crear FIFA Forward Enterprise , una entidad comercial destinada a administrar parte de los derechos de la Copa del Mundo y abrir la puerta a inversiones de fondos privados. Para Infantino, el proyecto busca ampliar las fuentes de financiamiento y fortalecer los programas de desarrollo del fútbol a nivel global.

Sin embargo, tanto la UEFA como la Concacaf consideran que la medida pone en riesgo el principal patrimonio económico del fútbol mundial . Las dos confederaciones sostienen que la FIFA no necesita recurrir a inversores externos, especialmente después del Mundial 2026 , considerado uno de los más rentables de la historia.

En un comunicado conjunto con sus 41 asociaciones miembro , la Concacaf rechazó por unanimidad la iniciativa y ordenó a sus representantes en el Consejo de la FIFA votar en contra del proyecto . Además, reclamó que el organismo financie el desarrollo del fútbol con sus propias reservas económicas y exigió que cualquier reforma respete los mecanismos institucionales y de gobernanza previstos en los estatutos de la entidad.

En qué torneos las selecciones europeas no participarían

Si la UEFA concreta su amenaza de boicot, las 55 federaciones que integran la confederación europea dejarían de disputar todas las competencias organizadas por la FIFA.

La principal afectada sería la Copa Mundial de 2030, cuyas Eliminatorias comenzarán próximamente y que tendrá como sedes a España, Portugal y Marruecos, además de los partidos inaugurales previstos en Argentina, Uruguay y Paraguay.

El eventual boicot también alcanzaría al Mundial Femenino Sub-20, el Mundial Femenino Sub-17, el Mundial Sub-17 masculino, la Copa Mundial Femenina 2027, las fechas FIFA para amistosos internacionales y el resto de los torneos oficiales organizados por la entidad, incluidos los campeonatos de futsal, fútbol playa y FIFAe.

Fuente: TN.