30 de julio de 2026
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Francisco Cerúndolo

Con la suerte de su lado, Cerúndolo avanzó a cuartos de final en el ATP 250 de Los Cabos

Francisco Cerúndolo tuvo un golpe de suerte y avanzó a los cuartos de final del ATP 250 de Los Cabos. Mirá qué pasó y quién será su próximo rival.

Con la suerte de su lado, Cerúndolo avanzó a cuartos de final en el ATP 250 de Los Cabos

Con la suerte de su lado, Cerúndolo avanzó a cuartos de final en el ATP 250 de Los Cabos

Por Sitio Andino Deportes

En las últimas horas, Francisco Cerúndolo logró la clasificación a los cuartos de final del ATP 250 de Los Cabos, México, tras un inesperado giro en su enfrentamiento. En esta nota, te contamos qué ocurrió durante el partido y quién será su próximo rival.

La particular clasificación de Cerúndolo en Los Cabos y el desafío que tendrá en la próxima ronda

Francisco Cerúndolo consiguió meterse entre los ocho mejores del ATP 250 de Los Cabos, aunque su clasificación llegó de una manera inesperada. El argentino avanzó tras el retiro del estadounidense Tristan Boyer, quien no pudo completar el partido debido a una molestia física.

El tenista porteño, ubicado como tercer favorito del certamen mexicano, no atravesaba su mejor momento dentro de la cancha. Luego de caer en el primer set por 7-6(4), logró ponerse al frente en la segunda manga por 4-3, hasta que su rival decidió abandonar el encuentro.

Tras asegurar su lugar en la próxima ronda, Cerúndolo admitió que el desenlace estuvo marcado por la fortuna y valoró la entrega pese a no encontrar su mejor versión. “Tuve suerte. Estaba jugando un partido muy malo, un nivel de tenis muy pobre. Competí y luché con lo que tenía, pero él estaba haciendo un gran partido y se tuvo que retirar, una pena”, expresó.

Con este resultado, el argentino continúa en carrera en el torneo mexicano y buscará un nuevo triunfo en los cuartos de final frente al francés Arthur Géa, actual número 127 del ranking ATP. El duelo se disputará desde las 22 (hora argentina).

Fuente: NA

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