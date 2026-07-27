27 de julio de 2026
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Copa Mundial de Fútbol de 2026

¿Hubo algo raro en la final del Mundial 2026?: la respuesta de un ayudante de Lionel Scaloni

Matías Manna, analista del equipo de Lionel Scaloni, habló acerca de las versiones conpirativas tras la final del Mundial 2026. Los detalles

¿Hubo algo raro en la final del Mundial 2026?: la respuesta de un ayudante de Lionel Scaloni

¿Hubo algo raro en la final del Mundial 2026?: la respuesta de un ayudante de Lionel Scaloni

Por Sitio Andino Deportes

Las teorías y especulaciones que inundaron las redes sociales tras la caída de la Selección Argentina ante España en la final del Mundial 2026 tuvieron su respuesta oficial. Matías Manna, ayudante del cuerpo técnico que encabeza Lionel Scaloni, respondió ante los rumores y fue contundente: la derrota se explicó únicamente por lo futbolístico.

La respuesta categórica del ayudante de Lionel Scaloni

Durante una entrevista en el programa Vuelta y media por Urbana Play, el especialista en táctica desestimó cualquier versión ajena a lo deportivo que intentara justificar el resultado. Manna sumó su postura a las declaraciones que en su momento hicieron el propio DT santafesino, Roberto Ayala y varios referentes del plantel.

Autocrítica sobre el juego y de cara a lo que se viene

Lejos de buscar excusas, el integrante del cuerpo técnico que cumplió su quinta Copa del Mundo valoró el rendimiento del rival y ratificó la vigencia de la identidad construida por el grupo durante los últimos años. Manna detalló que volvió a revisar el encuentro ante España dos o tres veces para evaluar el desarrollo táctico, aunque evitó volver a mirar la prórroga por su carga emocional.

En su balance del partido decisivo, reconoció el nivel exhibido por el conjunto europeo y destacó el camino recorrido por el seleccionado: "Fueron superiores durante el partido, pero Argentina puede hacerlo. Hay un estilo de Argentina, una manera de jugar de juntarse a través de los pases que ojalá dentro de 15 años sigan jugando de la misma manera. Los chicos en las divisiones inferiores están jugando así".

Más tarde dijo sentirse agradecido. “Agradezco por todo lo que fue, cómo salió. La forma de agradecer es intentar trabajar al máximo, y creo que todos los integrantes del cuerpo técnico encabezado por Scaloni lo hicimos de esa manera, y los jugadores han formado un grupo maravilloso".

De esta forma, Manna se despegó de los rumores y teorías conspirativas contra la Selección de Fútbol de Argentina y cerró el margen para las especulaciones sobre lo ocurrido en el túnel y los vestuarios. Ahora el foco está en el legado de juego y en la reconstrucción del equipo de cara a los próximos desafíos internacionales.

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