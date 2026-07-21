21 de julio de 2026
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Adrián Ravier

Adrián Ravier negó críticas del Gobierno hacia la Selección por la bandera de Malvinas

El vocero presidencial Adrián Ravier desmintió la frase "país bananero" y se refirió a la cuestión Malvinas.

Adrián Ravier negó críticas del Gobierno hacia la Selección por la bandera de Malvinas.

Adrián Ravier negó críticas del Gobierno hacia la Selección por la bandera de Malvinas.

Por Sitio Andino Política

El vocero presidencial, Adrián Ravier, negó haber calificado como "país bananero" a la Argentina y dijo que el Gobierno nacional no cuestionó a los jugadores de la Selección por la bandera de reclamo por la soberanía de las Islas Malvinas. Así lo expresó este martes en la habitual conferencia de prensa.

"Nunca dije que Argentina es un país bananero, fue una mala interpretación de algunos medios. Señalé que, si lo fuera, no podríamos recuperar Malvinas, y critiqué al kirchnerismo por el daño económico y social causado", afirmó Ravier.

Selección, Lionel Messi e Islas Malvinas

A su vez, el vocero remarcó el trabajo del canciller argentino, Pablo Quirno, sobre la soberanía de las Islas Malvinas y aclaró: "La visibilización que obtuvo el tema Malvinas en el entorno del mundial se ha incrementado muchísimo". En el mismo sentido, agregó: "Una parte del mundo que desconocía el tema se enteró realmente de que este reclamo existe. Pudimos volver a poner el tema sobre la mesa. El Gobierno de ninguna manera cuestiona los jugadores".

En esa línea, negó críticas al capitán del equipo, Lionel Messi, por declaraciones después del partido contra Inglaterra donde afirmó que hay ciudadanos argentinos que no "llegan a fin de mes". "E insisto con esta otra cosa de que ´yo le cuestioné a Messi alguna cosa: es falso", resaltó.

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