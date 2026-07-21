21 de julio de 2026
{}
Sitio Andino
Legislatura de Mendoza

La Legislatura de Mendoza retoma la actividad esta semana, tras el receso invernal

Esta semana se reactivará la Legislatura de Mendoza, con diversos proyectos en agenda para la segunda parte del año.

La Legislatura de Mendoza retoma la actividad tras el receso invernal.

La Legislatura de Mendoza retoma la actividad tras el receso invernal.

Foto: Cristian Lozano
 Por Florencia Martinez del Rio

Luego del receso invernal de los diputados y senadores, la Legislatura de Mendoza retomará su actividad esta semana para encarar la segunda parte del 2026. El oficialismo buscará avanzar con distintos proyectos que ya fueron presentados, además de impulsar otras iniciativas que el Ejecutivo prevé enviar antes de fin de año.

Entre el 6 al 17 de julio los legisladores entraron en pausa como es habitual por el calendario de las vacaciones de invierno. Con el regreso de las reuniones de comisiones y sesiones ordinarias, deberán retomar el tratamiento de proyectos pendientes y comenzar a analizar las nuevas propuestas enviadas por el Gobierno.

Qué hicieron los legisladores en la primera parte del año

En el primer semestre de este 2026, el Gobierno logró sanciones a normas clave para su gestión, no todas con el apoyo de la oposición, pero la mayoría del oficialismo en ambas cámaras le permitió avanzar con leyes propias sin sobresaltos. Entre ellas, la DIA de "Don Luis y Otro" para explorar litio en el sur, la autonomía municipal en los 18 departamentos, la adhesión al Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones (RIMI).

La Legislatura también aprobó la Ley de Arbolado Público, la agilización de los procedimientos de recupero de casas del Instituto Provincial de la Vivienda desadjudicadas, la transferencia de los terrenos de la exPlaya San Agustín al IPV, la creación del Polo Logístico del Este, entre otras normas.

La Legislatura de Mendoza en la segunda parte del año

Este lunes, los diputados y senadores reactivarán la Legislatura tras dos semanas de receso. El oficialismo tiene por delante el comienzo del tratamiento en comisiones de la Ley de Ciberdelito, enviada por el Ejecutivo para proteger los datos en todos los poderes del Estado y reducir el riesgo frente a ciberataques.

En agenda también aparece la tercera etapa de la "Ley Hojarasca", impulsada por la vicegobernadora Hebe Casado, para derogar leyes "obsoletas" y el proyecto que busca incorporar denuncias ciudadanas georreferenciadas en el control de infracciones ambientales. En comisiones también está en tratamiento el nuevo Código Unificado de Edificación.

Seguridad: el paquete de leyes que prepara el Gobierno

Si bien hay otras iniciativas presentadas por los legisladores que podrían tratarse este año, el Ejecutivo prepara un paquete de leyes en materia de seguridad que apunta a distintos aspectos:

  • Laboratorio de Identificación Balística
  • Ley de Responsabilidad Penal Juvenil
  • Reforma de la Ley de Tránsito
  • Reforma del Código Contravencional
  • Reforma de la Ley Orgánica del Servicio Penitenciario
  • Intervención preventiva de inmuebles vinculados al delito
  • Reforma del Código Procesal Penal

Temas
Seguí leyendo

La agenda de la semana de Javier Milei y los próximos anuncios del Gobierno

Quién es Javier Lanari, nuevo director del Banco de la Nación Argentina

Entre las idas y vueltas nacionales: qué se decidió en Mendoza sobre el feriado del martes

Mendoza homenajeó a las víctimas del atentado a la AMIA a 32 años del ataque

Los legisladores nacionales entraron en receso: qué hizo el Congreso en la primera parte del año

El Gobierno confirmó que no habrá festejos oficiales por el regreso de la Selección y solo recibirá al plantel en Ezeiza

Milei anunció un feriado nacional si la Selección decide celebrar el subcampeonato con la gente

Qué dijo Javier Milei tras la derrota de la Selección argentina en la final del Mundial

Lee además
Proponen declarar la emergencia económica y social en Mendoza.

Piden declarar la emergencia económica y social en Mendoza, con exenciones impositivas
Un proyecto presentado en la Legislatura de Mendoza busca crear un nuevo Sistema de Protección Civil.

¿Chau a Defensa Civil? El proyecto que busca reemplazar el régimen vigente hace más de 50 años

LO QUE SE LEE AHORA
La agenda de la semana de Javier Milei y los próximos anuncios del Gobierno.

La agenda de la semana de Javier Milei y los próximos anuncios del Gobierno

Las Más Leídas

Este lunes se realizó la limpieza en el lugar donde ocurrió la infracción.

Lo atraparon tirando basura en la calle: cuánto deberá pagar de multa

Con el Paso Internacional Los Libertadores cerrado, cómo se reorganiza el transporte de cargas en Mendoza

El temporal obliga a cambiar la logística: así se reorganizan los camiones en Mendoza

Impulsa Mendoza lanzó tres cursos gratuitos para capacitarse en minería

Abrieron tres cursos gratuitos sobre minería en Mendoza: cómo inscribirse

¿Habrá clasesy actividad normal el martes en Mendoza?

Entre las idas y vueltas nacionales: qué se decidió en Mendoza sobre el feriado del martes

Chinche del Arce.

El insecto que invade casas y jardines de Mendoza: qué hacer si aparece