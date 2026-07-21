La Legislatura de Mendoza retoma la actividad esta semana, tras el receso invernal

Luego del receso invernal de los diputados y senadores , la Legislatura de Mendoza retomará su actividad esta semana para encarar la segunda parte del 2026 . El oficialismo buscará avanzar con distintos proyectos que ya fueron presentados, además de impulsar otras iniciativas que el Ejecutivo prevé enviar antes de fin de año.

Entre el 6 al 17 de julio los legisladores entraron en pausa como es habitual por el calendario de las vacaciones de invierno. Con el regreso de las reuniones de comisiones y sesiones ordinarias , deberán retomar el tratamiento de proyectos pendientes y comenzar a analizar las nuevas propuestas enviadas por el Gobierno.

En el primer semestre de este 2026, el Gobierno logró sanciones a normas clave para su gestión , no todas con el apoyo de la oposición, pero la mayoría del oficialismo en ambas cámaras le permitió avanzar con leyes propias sin sobresaltos. Entre ellas, la DIA de "Don Luis y Otro" para explorar litio en el sur , la autonomía municipal en los 18 departamentos, la adhesión al Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones (RIMI) .

La Legislatura también aprobó la Ley de Arbolado Público , la agilización de los procedimientos de recupero de casas del Instituto Provincial de la Vivienda desadjudicadas , la transferencia de los terrenos de la exPlaya San Agustín al IPV , la creación del Polo Logístico del Este, entre otras normas.

La Legislatura de Mendoza en la segunda parte del año

Este lunes, los diputados y senadores reactivarán la Legislatura tras dos semanas de receso. El oficialismo tiene por delante el comienzo del tratamiento en comisiones de la Ley de Ciberdelito, enviada por el Ejecutivo para proteger los datos en todos los poderes del Estado y reducir el riesgo frente a ciberataques.

Foto: Prensa Legislatura de Mendoza

En agenda también aparece la tercera etapa de la "Ley Hojarasca", impulsada por la vicegobernadora Hebe Casado, para derogar leyes "obsoletas" y el proyecto que busca incorporar denuncias ciudadanas georreferenciadas en el control de infracciones ambientales. En comisiones también está en tratamiento el nuevo Código Unificado de Edificación.

Seguridad: el paquete de leyes que prepara el Gobierno

Si bien hay otras iniciativas presentadas por los legisladores que podrían tratarse este año, el Ejecutivo prepara un paquete de leyes en materia de seguridad que apunta a distintos aspectos: