20 de julio de 2026
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Javier Milei

Javier Milei anunció un feriado nacional si la Selección decide celebrar el subcampeonato con la gente

El presidente Javier Milei anunció que decretará un feriado nacional el día que la Selección argentina decida celebrar el subcampeonato con los hinchas.

Javier Milei anunció un feriado nacional si la Selección decide celebrar el subcampeonato con la gente.

Javier Milei anunció un feriado nacional si la Selección decide celebrar el subcampeonato con la gente.

Por Sitio Andino Política

En medio de la expectativa por el regreso de la Selección argentina tras disputar la final del Mundial 2026 frente a España, el presidente Javier Milei anunció que el Gobierno decretará un feriado nacional para acompañar los festejos del equipo. La medida dependerá de la fecha que elijan los jugadores y el cuerpo técnico para celebrar junto a los hinchas.

El mandatario realizó el anuncio a través de su cuenta oficial en X (antes Twitter), donde explicó que el objetivo es facilitar la participación de los argentinos en el recibimiento del plantel. "Dada la inquietud sobre los festejos por el logro alcanzado por la Selección Argentina, comunico a la población que, en función de lo que decidan los jugadores y el cuerpo técnico respecto al día para celebrar, el mismo será declarado feriado nacional", expresó.

Cómo será el recibimiento de la Selección argentina

Durante todo el fin de semana, el Gobierno evaluó distintas alternativas, entre ellas decretar un feriado nacional, un día no laborable o un asueto para la administración pública, con el objetivo de facilitar la movilización de miles de personas que esperan recibir al plantel dirigido por Lionel Scaloni.

Cuándo será el feriado nacional

El feriado nacional todavía no tiene una fecha confirmada. Según informó Javier Milei, la decisión dependerá exclusivamente de cuándo la Selección argentina, los jugadores y el cuerpo técnico definan realizar el festejo con la gente. Una vez acordado el día del recibimiento, el Gobierno oficializará la medida para permitir que los hinchas puedan participar de la celebración.

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