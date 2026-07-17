17 de julio de 2026
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Selección de fútbol de Argentina

Regreso de la Selección: el Gobierno coordina el operativo y evalúa decretar asueto

El plantel regresarían el lunes o martes tras la final, sea cual sea el resultado. En Casa Rosada analizan el impacto de una movilización masiva y no descartan un día no laborable.

Gane o pierda, habrá una masiva movilización por la Scaloneta.

Gane o pierda, habrá una masiva movilización por la Scaloneta.

La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, encabezó una reunión con representantes de las Fuerzas Federales, Casa Militar y autoridades porteñas para coordinar el dispositivo que acompañará el regreso del plantel. El objetivo es anticipar distintos escenarios y evitar desbordes, con el antecedente de los festejos tras el Mundial de Qatar 2022.

La Selecci&oacute;n Argentina regresar&iacute;a entre el lunes y martes al pa&iacute;s, tras su participaci&oacute;n en el Mundial 2026.

La Selección Argentina regresaría entre el lunes y martes al país, tras su participación en el Mundial 2026.

Regreso de la Selección: cómo será el operativo y qué escenarios analizan

El diseño del operativo contempla recorridos, cortes de tránsito y esquemas de custodia, ante la previsión de que millones de personas salgan a las calles a recibir al equipo.

En la Casa Rosada dan por hecho que la convocatoria será multitudinaria. “Es imposible moverse como un día normal”, admitió una fuente oficial citada por el diario La Nación, que estimó una presencia de millones de personas en distintos puntos del país.

Además, se mantienen contactos con autoridades bonaerenses, aunque el epicentro de la celebración estaría en la Ciudad de Buenos Aires, con foco en zonas emblemáticas como el Obelisco.

En paralelo, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), conducida por Claudio Tapia, ya reservó un vuelo chárter para el regreso del plantel, que podría arribar el lunes entre el mediodía y la tarde al aeropuerto de Ezeiza, sujeto a modificaciones tras la final. Tampoco se descarta que el arribo se postergue al martes.

Los festejos se extender&aacute;n a lo largo y ancho del pa&iacute;s, gane o pierda la Selecci&oacute;n Argentina ante Espa&ntilde;a.

Los festejos se extenderán a lo largo y ancho del país, gane o pierda la Selección Argentina ante España.

Vuelve la Scaloneta: asueto en evaluación y presión sindical

Uno de los puntos que analiza el Ejecutivo es la posibilidad de decretar un asueto en la administración pública nacional para facilitar los festejos, aunque no habrá definiciones antes del partido.

Las mismas fuentes citadas por el matutino porteño indicaron que cualquier anuncio se realizará recién después de la final, en función del resultado y de la magnitud de la movilización.

El reclamo viene siendo impulsado por la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) en instancias anteriores de la cita mundialista. Su secretario general, Rodolfo Aguiar, volvió a presionar públicamente al Gobierno y planteó la necesidad de un feriado o jornada no laborable.

“Este Mundial supera lo estrictamente deportivo y moviliza el sentir nacional”, expresó el gremialista en redes sociales, donde también cuestionó la postura oficial en partidos anteriores.

¿Visita a Casa Rosada? Otra opción en análisis

En simultáneo, el Gobierno mantiene abierta la posibilidad de que la Selección pase por la Casa Rosada para saludar a los hinchas, una alternativa que el presidente Javier Milei puso a disposición del plantel.

Desde el Ejecutivo aclaran que la decisión quedará exclusivamente en manos del cuerpo técnico, los jugadores y la AFA, mientras se ultiman los detalles logísticos del regreso.

La organización del operativo está a cargo de distintas áreas del Gobierno, con participación de la Jefatura de Gabinete, Seguridad y Transporte, y coordinación directa con Casa Militar.

El esquema definitivo dependerá tanto del resultado de la final como del recorrido que elija la delegación. Sin embargo, sea cual sea el destino de La Scaloneta, se espera una de las mayores movilizaciones populares de los últimos años.

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