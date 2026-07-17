Mundial 2026: Aerolíneas Argentinas suma un tercer vuelo a Nueva York por la final entre Argentina y España

La demanda de los hinchas argentinos obligó a Aerolíneas Argentinas a programar un tercer vuelo especial rumbo al Mundial 2026.

La pasión por la Selección argentina sigue rompiendo récords. Aerolíneas Argentinas anunció este viernes un tercer vuelo especial con destino a Nueva York para trasladar a los hinchas que asistirán a la final del Mundial 2026 frente a España , luego de que las dos primeras operaciones agotaran todos sus pasajes en menos de 12 horas .

La nueva frecuencia partirá desde el Aeropuerto Internacional de Ezeiza el sábado 18 de julio a las 22 , según confirmó la compañía. Los pasajes ya se encuentran disponibles a través de los canales oficiales de la empresa y las agencias de viajes habilitadas.

El valor del tramo de ida para este vuelo de refuerzo parte desde USD 2.200 más impuestos, una tarifa que refleja la enorme demanda generada por la presencia de la Selección argentina en una nueva final mundialista.

Con esta incorporación, Aerolíneas Argentinas contará con tres vuelos especiales hacia el Aeropuerto Internacional John F. Kennedy (JFK) de Nueva York , todos operados con aeronaves Airbus A330 .

AEROLÍNEAS ARGENTINAS SUMA UN TERCER VUELO ESPECIAL A NUEVA YORK PARA LA FINAL DEL MUNDIAL 17 de julio de 2026 – Aerolíneas Argentinas informa que suma un tercer vuelo especial a Nueva York, con salida desde Ezeiza el sábado 18 de julio a las 22:00, para todos aquellos que… pic.twitter.com/uzcAWqG5Ed

El cronograma quedó conformado de la siguiente manera:

Viernes 17 de julio - 21:30: Agotado.

Agotado. Sábado 18 de julio - 09:00: Agotado.

Agotado. Sábado 18 de julio - 22:00: Nueva frecuencia disponible.

La programación fue diseñada para garantizar que los pasajeros lleguen con tiempo suficiente para presenciar la final entre Argentina y España.

También se agotaron los vuelos a Miami

La demanda no solo se concentró en Nueva York. La compañía informó que los vuelos regulares hacia Miami también alcanzaron una ocupación del 100% durante los días previos a la definición del Mundial 2026.

Las dos frecuencias diarias hacia la ciudad estadounidense partieron con todos sus asientos vendidos, reflejando el masivo movimiento de hinchas argentinos que viajarán para acompañar al equipo de Lionel Scaloni en uno de los partidos más importantes de su historia.

Un operativo especial durante todo el Mundial 2026

Desde el inicio de la competencia, Aerolíneas Argentinas fue adaptando su programación para responder al desplazamiento de los simpatizantes argentinos por las distintas sedes del torneo.

La incorporación de este tercer vuelo especial representa el cierre de un importante operativo logístico impulsado por la aerolínea de bandera para facilitar el viaje de miles de fanáticos que sueñan con ver a la Albiceleste conquistar un nuevo título mundial.