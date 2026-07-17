Javier Milei participó del acto por los 32 años del atentando a la AMIA: los reclamos de la entidad.

El presidente Javier Milei , acompañado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei , y miembros del Gabinete del Gobierno nacional , participó del acto central en conmemoración del 32° aniversario del atentado contra la Asociación Mutual Israelita Argentina , realizado frente a la sede de la institución. La AMIA le hizo reclamos a la Justicia y al Ejecutivo.

Este viernes, se realizó el homenaje bajo el lema "Hoy no podemos perder la memoria", en recuerdo las 85 víctimas fatales del 18 de julio de 1994 , sobre la calle Pasteur al 633, en el barrio porteño de Once, frente a la sede de la mutual de la comunidad judía que fue reconstruida tras el ataque.

El sonido de la sirena a las 09:53 , hora exacta en la que fue consumado el acto terrorista que tiene como acusados a 10 iraníes , fue el inicio del emotivo acto que fue conducido por el reconocido actor Martín Seefeld .

Osvaldo Armoza , presidente de la AMIA, inició su discurso afirmando que, " luego de 32 años, el terrorismo asesino " no logró " vencer " a la comunidad: "Nos dejó una herida profunda, pero estamos de pie y seguiremos de pie". Luego, Armoza centró su lectura en la investigación a la que consideró que se encuentra estancada en la Justicia federal y a la espera de destrabarse el juicio en ausencia para los implicados, informó Noticias Argentinas.

Presidente de la AMIA, Osvaldo Ormoza. Foto: NA.

Armoza instó a la Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal, que integran Diego Barroetaveña, Javier Carbajo y Ángela Ledesma, a que resuelvan la validez del juicio en ausencia. También apuntó contra el juez Daniel Rafecas, quien tiene a cargo la instrucción de la causa: "Debe concertar de inmediato los pasos previos al juicio oral. Es incomprensible esta lentitud en permitir que el proceso sobre el juicio en ausencia siga avanzando".

El titular de la entidad destacó al fiscal Sebastián Basso, pero pidió mayor profundidad en la investigación; a su vez, calificó como "nulo" el accionar del fiscal Gonzalo Miranda. Tanto es así que solicitó al procurador general, Eduardo Casal, que revise su designación.

Sobre el final, Armoza puso el foco en la Triple Frontera como en los pasos fronterizos con Bolivia y Chile en un mensaje a Milei, que lo miraba atentamente, de pie y en primera fila, junto a Karina Milei. "La vulnerabilidad de nuestros límites geográficos es un riesgo que ya no nos podemos permitir", aseguró.