En la Legislatura de Mendoza buscan crear un nuevo Sistema de Protección Civil: mapa de riesgo y cambios institucionales

Un senador oficialista envió a la Legislatura de Mendoza un proyecto de ley para crear un nuevo sistema de Protección Civil y Gestión Integral del Riesgo adaptado a los estándares nacionales e internacionales actuales, ante un régimen de Defensa Civil que quedó "desfasado" . El texto de la norma establece bases institucionales, técnicas y financieras para la prevención y reducción de riesgos ante desastres naturales y emergencias .

La iniciativa de Walther Marcolini (UCR) deroga la Ley 3796 -sancionada en 1972- y otras normas complementarias ante la "necesidad de actualizar y adecuar" el marco normativo que se aplica desde hace más de cinco décadas en la provincia . Según el legislador, el esquema vigente "resulta insuficiente frente a los riesgos actuales , caracterizados por una mayor frecuencia e intensidad y por su impacto sobre la población, la infraestructura y el ambiente ".

"Ha quedado desfasado" , indicó el senador sobre el sistema concebido bajo el paradigma de la Defensa Antiaérea Pasiva heredado de la Segunda Guerra Mundial que luego evolucionó hacia un modelo de Defensa Civil , enfocado principalmente en la respuesta a las emergencias. En cambio, el proyecto apunta a la prevención, la planificación y la reducción de riesgos ante desastres naturales y emergencias.

De avanzar en la Legislatura, se sustituirá de manera integral al régimen de protección civil y gestión del riesgo de la provincia -regulado actualmente por la Ley 3796, su decreto reglamentario 1416/1976, los decretos complementarios 2647, 2648, 2649 y 2650/81 y la Ley 7083/2003- por presentar "limitaciones estructurales" recaídas sobre la Dirección Provincial de Defensa Civil , entre ellas: fragmentación institucional, ausencia de instrumentos integrales de planificación y falta de un fondo con recursos garantizados .

Para dejar atrás el viejo paradigma, el proyecto toma el enfoque del Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030 (acuerdo global entre Estados miembros de la ONU) y de la Ley Nacional 27.287, que creó el Sistema Nacional para la Gestión Integral del Riesgo y la Protección Civil (Sinagir), al cual Mendoza adhirió en 2017. Además, incorpora la Agencia Federal de Emergencias (AFE), creada en 2025 para coordinar la respuesta ante desastres en todo el país.

El eje del sistema de protección pasará a regirse por distintos principios rectores como la prevención, la gestión integral del riesgo, la coordinación entre organismos, la descentralización, la participación ciudadana, la responsabilidad compartida y la resiliencia. A su vez, se le asigna a los municipios un rol central.

Cambios institucionales: qué pasaría con Defensa Civil

La propuesta del oficialismo es cambiar la denominación de "Defensa Civil" por "Protección Civil". Según argumentó Marcolini, esto no es meramente una cuestión semántica, sino que "refleja el abandono de una lógica defensiva y reactiva para adoptar una lógica proactiva", en un escenario en el que Mendoza enfrenta múltiples amenazas naturales. La actividad sísmica es considerada el riesgo de mayor magnitud para los mendocinos, pero también mencionó aluviones, inundaciones e incendios forestales.

Consecuencias de la tormenta en Mendoza. Prensa Gobierno de Mendoza

A nivel institucional, crea la Subsecretaría de Protección Civil de Mendoza, que reemplazará a la actual Dirección Provincial de Defensa Civil, para darle "mayor jerarquía política y capacidad de coordinación" con otros organismos y municipios; y el Consejo Provincial para la Gestión Integral del Riesgo y la Protección Civil, a cargo del gobernador, y la Coordinación Provincial para la Gestión Integral del Riesgo y la Protección Civil.

En tanto, el Centro de Operaciones de Emergencia Provincial (COEP) continuará como organismo colegiado de gestión operativa interinstitucional, bajo la órbita de dicha Subsecretaría. Está integrado por decenas de representantes de entidades públicas y privadas para coordinar tareas frente a situaciones críticas.

Nuevo Sistema Provincial de Protección Civil y Gestión Integral del Riesgo

Estos cambios se concretarán a partir de la creación del Sistema Provincial de Protección Civil y Gestión Integral del Riesgo de la Provincia de Mendoza, conformado por:

Subsecretaría de Protección Civil

Organismos del Poder Ejecutivo

del Poder Ejecutivo Fuerzas de seguridad , cuerpos de bomberos y servicios de emergencias sanitarias

, cuerpos de y sanitarias Municipios

Entidades públicas no estatales y organizaciones no gubernamentales

Voluntariado: entidades de bien público, religiosas, culturales, gremiales, deportivas, comerciales, industriales y civiles en general

Este sistema se activará ante la declaración del estado de emergencia o cuando la magnitud del evento adverso lo requiera, y tendrá varias funciones como prevenir y reducir los riesgos antes de que ocurran emergencias, coordinar las actuaciones de los organismos públicos y privados, fortalecer la planificación y la preparación ante desastres, mejorar la capacidad de respuesta y recuperación, proteger a la población, los bienes, la infraestructura y el ambiente.

Para adaptar la planificación y la respuesta a las características de cada zona, el texto de la norma también dispone la división del territorio provincial en regiones operativas: Gran Mendoza, Zona Este, Valle de Uco y Zona Sur.

Nuevas herramientas: mapa de riesgo y fondo de financiamiento

Este sistema incluye la incorporación de herramientas que no están previstas en la normativa actual, como un Plan Provincial de Protección Civil y Gestión Integral del Riesgo con una planificación a cinco años, un Mapa Provincial de Riesgo de carácter vinculante y sistemas de alerta temprana integrados con los mecanismos nacionales. Además, crea un Fondo Provincial de Protección Civil y Emergencias.

Mapa de Riesgo Provincial

La Subsecretaría de Protección Civil elaborará, coordinará y mantendrá actualizado el Mapa de Riesgo Provincial, un instrumento técnico con información cualitativa y cuantitativa sobre los riesgos existentes en todo el territorio. La reglamentación establecerá su periodicidad máxima de revisión y actualización, que no podrá exceder de tres años, así como los procedimientos de validación, publicación y acceso a la información.

Sobre cómo se diseñará este mapa, el proyecto dice que su elaboración se realizará en conjunto con organismos científicos, técnicos, académicos y especializados, públicos o privados, nacionales, provinciales o municipales, con competencia o experiencia acreditada en las materias vinculadas con la gestión integral del riesgo.

Fondo Provincial de Protección Civil y Emergencias

En cuanto a financiamiento, se propone crear un fondo que contará con una asignación mínima equivalente al 0,1% del presupuesto general del Estado para intentar solucionar una de las principales falencias del régimen vigente, ya que el fondo previsto en la legislación actual nunca llegó a funcionar plenamente.

Estará administrado por la Subsecretaría de Protección Civil y también contará con recursos provenientes de organismos internacionales; convenios de cooperación y programas específicos; donaciones, legados y otras contribuciones de personas físicas o jurídicas; remanentes no ejecutados del ejercicio anterior.

El rol de los municipios en este sistema

Respecto de los municipios, se establece que cada uno deberá designar un coordinador local y organizar su propio sistema de protección civil mediante ordenanza. Sin embargo, la Provincia actuará como apoyo cuando la capacidad de la comuna resulte insuficiente, respetando la autonomía municipal prevista en la reforma constitucional impulsada este año.

Los intendentes podrán declarar el estado de emergencia o desastre municipal mediante acto fundado, determinando su alcance territorial, duración y las medidas aplicables dentro del ámbito de sus competencias. La declaración deberá comunicarse inmediatamente a la Autoridad de Aplicación provincial y al Concejo Deliberante respectivo.

Cuándo podría tratarse en la Legislatura de Mendoza

Desde el pasado 6 de julio y hasta el próximo 17, los legisladores se encuentran en el receso de invierno. Es por esto que en caso de avanzar en el tratamiento de esta iniciativa será en la segunda parte del año, al retorno de las vacaciones de los senadores y los diputados. El oficialismo tiene en agenda el debate de diversas propuestas, entre ellas, la Ley de Ciberseguridad, la tercera etapa de la "Ley Hojarasca”, la incorporación de denuncias ciudadanas georreferenciadas en el control de infracciones ambientales y el nuevo Código Unificado de Edificación.